El mensaje de Villarruel después de no haber sido invitada al Tedeum

Luego de quedar excluida de la ceremonia oficial del Tedeum por el 25 de Mayo, la vicepresidenta Victoria Villarruel difundió un extenso mensaje en redes sociales en el que reivindicó los valores históricos de la Revolución de Mayo y llamó a defender "los valores fundacionales de nuestra Patria".

La publicación apareció mientras el presidente Javier Milei encabezaba una reunión de Gabinete atravesada por las tensiones internas dentro del oficialismo. En ese contexto político, la ausencia de Villarruel en el Tedeum volvió a dejar expuesta la ruptura entre la vicepresidenta y el núcleo más cercano al mandatario nacional.

A diferencia de los dos años anteriores, Villarruel no participó de la ceremonia oficial junto al Presidente y el resto del Gabinete nacional. Según se indicó, la vicepresidenta no fue invitada por la Secretaría General de la Presidencia, área que conduce Karina Milei.

La decisión fue interpretada como un nuevo gesto de la distancia política y personal entre Milei y quien fuera su compañera de fórmula presidencial.

La reivindicación de la Revolución de Mayo

En su mensaje, Villarruel recordó la Revolución de Mayo como un proceso ligado a la tradición nacional y destacó una concepción de la libertad basada en la dignidad humana y en el orden natural y divino.

La vicepresidenta sostuvo que aquel proceso histórico tenía entre sus principales características "una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino". En otro tramo del texto, remarcó el sentido de la libertad para los próceres de 1810 y afirmó: "Ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad".

El mensaje tuvo un fuerte tono institucional y buscó colocar el eje en los principios históricos y culturales vinculados a la construcción de la Nación. En ese marco, Villarruel planteó la necesidad de custodiar esa herencia frente a los desafíos contemporáneos que atraviesa la sociedad.

Inteligencia Artificial y el "desafío antropológico"

Dentro de su publicación, la vicepresidenta también hizo referencia al anuncio de la primera encíclica del papa León XIV dedicada a la protección del hombre en la era de la Inteligencia Artificial.

Villarruel destacó especialmente el enfoque planteado por el sumo pontífice y citó una de sus reflexiones vinculadas al impacto de los cambios tecnológicos en la condición humana. "Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico sino antropológico", reprodujo la vicepresidenta en su publicación.

A partir de esa idea, estableció un paralelo entre el contexto actual y los debates históricos de la Revolución de Mayo. Según planteó, el dilema del siglo XXI continúa girando en torno a la defensa de la soberanía y la protección de la dignidad humana.

Soberanía, dignidad humana y cierre con tono patriótico

En el tramo final de su mensaje, Villarruel sostuvo que los desafíos actuales exigen preservar los principios fundacionales de la Argentina y apeló a una defensa de la soberanía nacional y de la dignidad de las personas.

"La defensa de la soberanía y la protección de la dignidad humana" aparecen, según expresó, como los grandes ejes que atraviesan tanto el presente como los debates históricos de 1810.

Finalmente, cerró su publicación con una frase de fuerte tono patriótico: "Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia. ¡Viva la Patria! ¡Todo Por Argentina!".