Dusso encabezó en El Rodeo el acto central por el 25 de Mayo y el Niquixao

El vicegobernador de Catamarca a cargo del Poder Ejecutivo, Rubén Dusso, encabezó este lunes el Acto Central por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en la villa turística de El Rodeo, departamento Ambato.

La ceremonia oficial fue organizada de manera conjunta entre el Gobierno de la Provincia y la gestión municipal encabezada por el intendente Armando Seco Santamarina. Las actividades convocaron a una importante cantidad de vecinos, delegaciones escolares, agrupaciones civiles y entidades tradicionalistas que participaron de los distintos homenajes realizados durante la jornada.

El acto se desarrolló en un clima festivo y de fuerte impronta patriótica, con la presencia de representantes de diferentes sectores institucionales, educativos y culturales de la provincia.

Autoridades provinciales y fuerzas de seguridad presentes

Junto a Rubén Dusso participaron distintos funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial y autoridades legislativas, municipales y de las fuerzas de seguridad.

Entre los presentes estuvieron los ministros Alberto Natella, Luis Castro, Verónica Soria, y Johana Carrizo. También acompañaron el senador por la Capital, Ramón Figueroa Castellanos, el intendente de Los Varela, Patricio Villafañez, diputados provinciales y representantes de las fuerzas de seguridad.

Entre las autoridades presentes se destacaron integrantes de la plana mayor de la Policía, del Ejército Argentino y de Gendarmería, además del director general del Servicio Penitenciario de Catamarca, el Crío. Gral. Daniel Coronel. La presencia de las distintas instituciones otorgó al acto un marcado carácter oficial y ceremonial en el marco de una de las fechas patrias más representativas del calendario nacional.

El izamiento de la bandera y el desayuno patrio

El programa oficial comenzó durante las primeras horas de la mañana con el solemne izamiento del Pabellón Nacional en el mástil de la Escuela N° 247 "Mariscal Sucre".

El momento constituyó uno de los principales símbolos de apertura de la jornada conmemorativa y reunió a autoridades, docentes, estudiantes y vecinos de la localidad. Posteriormente, las autoridades provinciales y municipales compartieron el tradicional Desayuno Patrio junto a la comunidad educativa de la institución escolar, en una actividad que sirvió como espacio de encuentro entre funcionarios y ciudadanos.

La participación de las escuelas y de las familias de la comunidad marcó buena parte del desarrollo de la celebración, que estuvo atravesada por expresiones culturales y homenajes vinculados a la Revolución de Mayo de 1810.

El desfile cívico militar

Promediando la mañana, se dio inicio al tradicional Desfile Cívico Militar sobre la calle principal de El Rodeo, uno de los momentos centrales de la jornada.

Del desfile participaron fuerzas de seguridad, delegaciones escolares, talleres culturales y Agrupaciones tradicionalistas y gauchas. Cada una de las instituciones rindió homenaje a la gesta patria de 1810 mediante su participación en el recorrido principal, que fue acompañado por vecinos y visitantes apostados a lo largo del trayecto.

Las agrupaciones gauchas y las entidades civiles aportaron además un fuerte componente tradicional y cultural a la celebración, reforzando el espíritu festivo y comunitario de la jornada patria.

La Fiesta del Niquixao

Una vez finalizado el desfile, las actividades oficiales se trasladaron al Polideportivo Municipal de El Rodeo, donde comenzó la tradicional "Fiesta del Niquixao".

El evento funciona históricamente como un espacio de encuentro popular y cultural dentro de las celebraciones del 25 de Mayo en la localidad. Durante la jornada se ofrecieron comidas típicas y espectáculos folclóricos destinados a coronar el festejo patrio con propuestas artísticas y gastronómicas para vecinos y turistas.