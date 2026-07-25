Brasil repudió los dichos de Milei contra Lula y un juez de la Corte: "Es inadmisible"

Las declaraciones del presidente Javier Milei durante un acto político en San Pablo provocaron una inmediata reacción en Brasil. El presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, y el titular del Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin, repudiaron los dichos del mandatario argentino contra Luiz Inácio Lula da Silva y el juez Alexandre de Moraes, al considerar que constituyen una intromisión en los asuntos internos del país.

La polémica se originó durante la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), donde Milei participó del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. En su discurso, el mandatario argentino calificó a Lula de "ladrón", "presidiario" y "totalitario", además de referirse a De Moraes como "la basura calva" por impedirle visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria.

"Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?", ironizó Milei en medio de un problema técnico durante el acto.

Además, sostuvo que Brasil enfrenta un "Riesgo Lula" y expresó su respaldo al candidato del Partido Liberal.

"Confiamos en Flávio Bolsonaro para lograr parar a la basura socialista", afirmó el Presidente argentino.

La respuesta del oficialismo brasileño

El presidente del PT, Edinho Silva, calificó el discurso como "inadmisible" y aseguró que Milei "no está a la altura del cargo que ocupa".

"Brasil es un país democrático y soberano. Es inaceptable que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa", expresó.

El dirigente también cuestionó que el mandatario argentino utilizara recursos públicos para participar de un acto partidario.

"El actual inquilino de la Casa Rosada habría aprovechado mejor su tiempo y los recursos de los contribuyentes argentinos si hubiera dedicado el día de hoy a trabajar y resolver los problemas de su país", sostuvo.

Silva cerró su mensaje diferenciando al Gobierno argentino del pueblo del país vecino.

"Sentimos pena por Argentina, un país amigo de Brasil y con un pueblo excepcional", afirmó.

El Supremo Tribunal Federal también respondió

El presidente del STF, Luiz Edson Fachin, emitió un comunicado en el que rechazó las expresiones de Milei contra el juez Alexandre de Moraes.

"He tomado conocimiento de la declaración del Presidente de Argentina sobre un ministro del Supremo Tribunal Federal. Se trata de una referencia irrespetuosa hacia un magistrado de la más alta Corte del país", señaló.

Además, reafirmó "la plena autonomía del Poder Judicial brasileño" y lamentó manifestaciones "incompatibles con la civilidad que debe caracterizar las relaciones entre los Estados".

Una relación bilateral cada vez más tensa

La visita de Milei a Brasil estuvo centrada en respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro para las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre, una decisión que el Gobierno de Lula interpretó como una injerencia en la política interna brasileña.

Antes del acto partidario, el mandatario argentino recibió la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga el estado de San Pablo, entregada por el gobernador Tarcísio Gomes de Freitas.

En el Palacio do Planalto ya existía preocupación por la visita de Milei, aunque habían fijado como principal límite evitar ataques personales contra Lula. Finalmente, las declaraciones del presidente argentino desencadenaron una respuesta institucional del oficialismo y de la máxima autoridad judicial de Brasil, profundizando el deterioro de la relación entre ambos gobiernos.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.