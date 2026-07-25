La mayor minera estatal de la India pone sus ojos en el potencial minero de Catamarca

El gobernador Raúl Jalil recibió a directivos de NMDC Limited, la principal empresa minera estatal de la India y una de las más importantes de Asia, quienes llegaron a Catamarca para conocer el potencial de inversión que ofrece la provincia en los sectores minero y energético.

En el encuentro, las autoridades provinciales y la delegación asiática analizaron oportunidades de inversión vinculadas a proyectos de pórfidos de cobre y oro, procesos licitatorios vigentes y futuros, depósitos de cobre con minerales asociados —como oro, plata, plomo y zinc—, además del marco de inversión y los posibles esquemas de asociación para el desarrollo de nuevos emprendimientos en la provincia.

Junto al mandatario participaron la ministra de Minería, Teresita Regalado; el presidente de CAMYEN, José Barrera; mientras que por NMDC Limited asistieron Anurag Kapil, director de Finanzas; Anupama Gali, Chief General Manager de NMDC Global; Mohammed Nijas, Assistant General Manager (Finance), y Trishant Khatri, Assistant General Manager (Mining - NMDC Global). La comitiva también estuvo acompañada por representantes de la Embajada de la India en Argentina.

En este primer encuentro institucional, los representantes de la compañía conocieron las políticas que impulsa Catamarca para consolidar un modelo de minería moderna, sostenible y competitiva, así como las estrategias destinadas a promover nuevas inversiones y el desarrollo de proyectos en el territorio provincial.

NMDC Limited es la mayor empresa minera estatal de la India y una de las compañías líderes de Asia en exploración y producción de recursos minerales. La firma desarrolla operaciones en hierro, carbón, diamantes y minerales críticos, además de contar con proyectos internacionales en países como Australia y Mozambique, donde promueve procesos de innovación tecnológica, modernización y desarrollo sustentable en la actividad minera.

CAMYEN presentó oportunidades de inversión

En el marco de la visita institucional de la delegación de NMDC Limited, los directores de CAMYEN S.E. Gabriel Molina y Agustina Lencina, junto al presidente José Barrera, recibieron a los representantes indios en la sede de la empresa, donde presentó el potencial minero de Catamarca y la cartera de proyectos administrados por la empresa.

Las autoridades de CAMYEN expusieron las propiedades mineras disponibles, con especial énfasis en proyectos de pórfidos de cobre y oro, las áreas de mayor potencial geológico y las futuras licitaciones previstas.

La reunión permitió intercambiar información técnica y fortalecer el vínculo institucional entre ambas entidades, reafirmando el compromiso de CAMYEN con la promoción de inversiones para el desarrollo de la minería en la provincia.