Javier Milei viaja a Brasil para respaldar la candidatura a presidente de Flávio Bolsonaro

El presidente Javier Milei emprenderá este sábado una visita oficial a Brasil con el objetivo de reforzar su apoyo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, en un contexto atravesado por la tensión política con el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio "Lula" Da Silva.

El mandatario argentino partía este viernes por la noche en un vuelo oficial con destino a la ciudad de San Pablo, acompañado por una comitiva integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La gira se inscribe dentro de una serie de viajes internacionales que el Presidente llevará adelante durante las próximas semanas con el propósito de mostrarse junto a referentes de la derecha regional. En ese marco, Milei busca exhibirse como uno de los principales líderes de ese espacio ideológico a nivel global, utilizando estos encuentros internacionales como una plataforma de proyección política.

La importancia asignada por el Gobierno a esta visita quedó reflejada en una decisión poco habitual dentro de la agenda presidencial. Milei resolvió postergar hasta el domingo su participación en el tradicional acto de la Expo Rural, que históricamente se desarrolla un sábado, para priorizar su presencia en Brasil.

Brasil entra en la recta final hacia las elecciones presidenciales

El viaje se desarrolla en un momento clave para la política brasileña. El próximo 4 de octubre se celebrarán las elecciones presidenciales en las que Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección, lo que representaría su cuarto mandato al frente de Brasil.

Su principal adversario será el senador Flávio Bolsonaro, quien competirá por la Presidencia representando al Partido Liberal.

De acuerdo con la información disponible, la mayoría de los sondeos de opinión muestran una preferencia del electorado brasileño a favor del actual mandatario, referente de la centroizquierda de ese país, quien llega al proceso electoral liderando las preferencias.

En ese escenario, la presencia de Milei en Brasil adquiere un fuerte significado político, ya que el Presidente argentino participará de actividades directamente vinculadas con el lanzamiento de la campaña presidencial del senador Bolsonaro.

Una agenda oficial con reuniones, reconocimientos y respaldo institucional

La actividad central de la visita tendrá lugar este sábado.

Alrededor de las 9, Javier Milei se trasladará al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares en la Plaza Cívica.

Posteriormente se desarrollará la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, considerada la máxima distinción otorgada por el Estado de San Pablo.

La ceremonia contará además con la participación del intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes.

Durante el acto está previsto:

La lectura del decreto oficial de concesión.

La imposición de la insignia correspondiente.

Unas breves palabras de ambos mandatarios.

Tras la ceremonia, Milei mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto a:

Tarcísio de Freitas , gobernador del Estado de San Pablo.

, gobernador del Estado de San Pablo. Ricardo Nunes , intendente de la ciudad de San Pablo.

, intendente de la ciudad de San Pablo. Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y aspirante a gobernar Brasil en las elecciones de este año.

El cierre de la visita: el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro

La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente argentino y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal.

Ese encuentro tendrá como eje principal el acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Según informó Presidencia, Javier Milei pronunciará un discurso durante el evento, sumándose así a la actividad política que marcará el inicio formal de la campaña presidencial del senador brasileño.

La participación del mandatario argentino en este acto constituye el punto culminante de una agenda que combina actividades protocolares con un explícito respaldo político a la candidatura del dirigente del Partido Liberal.

La imposibilidad de reunirse con Jair Bolsonaro

Uno de los encuentros que finalmente no podrá concretarse será el previsto entre Javier Milei y el ex presidente Jair Bolsonaro.

El Tribunal Superior Federal de Justicia de Brasil reforzó las restricciones de la prisión domiciliaria que cumple el ex mandatario, lo que frustró la intención del Presidente argentino de visitarlo.

La decisión judicial se produjo luego de que el juez Alexandre de Moraes desestimara la semana pasada el recurso presentado por la defensa del ex jefe de Estado, mediante el cual se buscaba autorizar un encuentro con Milei durante la semana próxima en la ciudad de Brasilia.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre del año pasado por fraguar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De este modo, la agenda presidencial argentina en Brasil se desarrollará sin ese encuentro, aunque mantendrá como eje central el respaldo político e institucional de Javier Milei a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, en una visita que combina reuniones oficiales, reconocimientos protocolares y participación directa en el acto de lanzamiento del candidato del Partido Liberal.