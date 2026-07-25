La estrategia de Milei para 2027: alianzas, tensiones con el PRO y el desafío de asegurar la reelección

Con la euforia del Mundial ya en segundo plano, el Gobierno nacional volvió a concentrar sus esfuerzos en la construcción política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En ese escenario, el presidente Javier Milei busca ampliar su base de sustentación mediante acuerdos con gobernadores y sectores aliados, con el objetivo de llegar fortalecido a los próximos comicios y aumentar sus posibilidades de obtener la reelección en primera vuelta.

Según trascendió desde el entorno presidencial, una de las principales preocupaciones de Milei es consolidar una estrategia electoral que le garantice un triunfo sin necesidad de un balotaje. Esa lógica explica la decisión de priorizar alianzas políticas por encima de la expansión territorial de La Libertad Avanza en algunas provincias.

En esa tarea, el recientemente designado jefe de Gabinete, Diego Santilli, aparece como una de las piezas centrales del oficialismo. Su misión será profundizar el diálogo con gobernadores y dirigentes provinciales para ampliar la red de apoyos del Gobierno, aunque esa estrategia también genera tensiones dentro del espacio libertario, donde algunos referentes cuestionan los acuerdos con sectores tradicionales de la política.

El PRO, una negociación abierta

Uno de los principales frentes de negociación sigue siendo el PRO. Tras regresar al país, Mauricio Macri retomó las conversaciones con Cristian Ritondo y otros dirigentes del partido para definir la relación con el oficialismo.

Mientras tanto, desde el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo evalúan avanzar en acuerdos individuales con dirigentes amarillos, una posibilidad que genera preocupación entre los principales referentes macristas.

La Ciudad de Buenos Aires continúa siendo uno de los principales puntos de discusión. La eventual suspensión de las PASO y la forma en que se definan las candidaturas serán determinantes para el futuro de la relación entre ambos espacios.

Los gobernadores y la construcción de consensos

El Gobierno también profundiza el diálogo con distintas provincias. En los últimos días, la presencia conjunta de Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro durante un acto por concesiones viales fue interpretada como una señal del acercamiento entre ambas administraciones.

El Ejecutivo apuesta a consolidar esos vínculos como parte de una estrategia nacional que prioriza los consensos políticos para sostener la gobernabilidad y fortalecer el proyecto reeleccionista.

El peronismo también redefine su estrategia

En la oposición, el peronismo atraviesa un proceso de reconfiguración. El gobernador bonaerense Axel Kicillof analiza distintos escenarios electorales para 2027, mientras crecen las especulaciones sobre un eventual regreso de Cristina Fernández de Kirchner a la competencia política y sobre el rol que podría asumir Sergio Massa.

Al mismo tiempo, los intendentes bonaerenses buscan revertir las restricciones que limitan las reelecciones consecutivas. Esa discusión enfrenta posiciones dentro del propio peronismo y podría terminar definiéndose en la Justicia.

La economía, el factor decisivo

Más allá de las negociaciones políticas, en la Casa Rosada reconocen que la evolución económica será determinante para las aspiraciones electorales del oficialismo.

Funcionarios del equipo económico sostienen que el equilibrio fiscal y las reformas estructurales comienzan a mostrar resultados, aunque admiten que uno de los principales desafíos sigue siendo mejorar el poder adquisitivo y las condiciones de vida de la población.

En ese contexto, el Gobierno apuesta a que la recuperación de la actividad económica, junto con un mayor nivel de inversión privada y nuevas obras de infraestructura mediante concesiones, permita fortalecer la gestión antes del inicio formal de la campaña presidencial.

Mientras tanto, tanto el oficialismo como la oposición comienzan a delinear sus estrategias en un escenario político aún abierto, donde las alianzas, el desempeño económico y el humor social serán factores determinantes para la disputa por el poder en 2027.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.