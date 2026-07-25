Milei respaldó a Flávio Bolsonaro en Brasil y lanzó duras críticas contra Lula

El presidente Javier Milei participó este sábado de la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) en San Pablo, donde expresó su respaldo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro y volvió a cargar contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en un discurso con fuertes definiciones políticas.

Durante su intervención, Milei afirmó que la región atraviesa un proceso de cambio político y celebró el avance de los gobiernos de derecha. "Vinimos a acompañar la ola azul. Espero que terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez", sostuvo junto a Flávio Bolsonaro, quien respondió: "Vamos a combatir el terrorismo juntos".

En uno de los pasajes más duros de su discurso, el mandatario argentino apuntó directamente contra Lula y cuestionó que no pudiera reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro. "La basura calva no dejó encontrarme con Jair", expresó, en una frase que elevó aún más la tensión diplomática entre ambos gobiernos.

La actividad formó parte de una agenda que comenzó con una reunión junto al gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, quien recibió a Milei en el Palacio dos Bandeirantes y le otorgó la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción del estado paulista.

Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el senador Flávio Bolsonaro; el intendente de San Pablo, Ricardo Nunes; y otras autoridades brasileñas y argentinas.

El viaje tuvo un marcado contenido político, ya que Milei decidió participar del acto partidario que oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre, sin mantener reuniones con el presidente Lula.

Un respaldo en medio de una campaña adversa

El apoyo del mandatario argentino llega en un contexto complejo para el candidato del Partido Liberal. Según una encuesta de Genial/Quaest, el 55% de los brasileños considera que Lula logrará la reelección, mientras que solo el 25% cree que Flávio Bolsonaro se impondrá en las urnas.

Otro relevamiento elaborado por AtlasIntel/Bloomberg también ubica al actual presidente al frente en un eventual balotaje, con el 48,8% de intención de voto frente al 42,3% del senador opositor.

Además, distintos partidos de centro mantienen negociaciones con el Partido de los Trabajadores para evitar una alianza formal con el PL, lo que complica la estrategia electoral del espacio bolsonarista.

Malestar en el gobierno brasileño

La presencia de Milei en la convención generó incomodidad en el Palacio do Planalto, donde interpretan el respaldo explícito al principal rival de Lula como una injerencia en la política interna brasileña.

Las relaciones entre ambos mandatarios permanecen prácticamente congeladas desde la llegada del libertario a la Casa Rosada y, hasta el momento, solo coincidieron en encuentros multilaterales como las cumbres del G20 y del Mercosur.

Tras su participación en San Pablo, Milei regresará este mismo sábado a la Argentina. El viaje forma parte de una serie de visitas internacionales con las que el Presidente busca fortalecer vínculos con referentes conservadores de la región.

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