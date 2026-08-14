Brizuela destacó la visita de Caputo y Santilli y defendió el diálogo entre Nación y Catamarca

En el marco de la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, a Catamarca, el diputado nacional por La Libertad Avanza en Catamarca Brizuela marcó presencia en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), en la previa de la firma del acuerdo para la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

El acuerdo está vinculado a una obra que tendrá como destinatarios a vecinos y productores de la zona Este del territorio provincial. La presencia del legislador se produjo además luego de confirmarse que los referentes libertarios de Catamarca mantendrían un encuentro con los funcionarios nacionales durante su visita.

En ese contexto, Brizuela destacó la importancia de la llegada de funcionarios nacionales de ese nivel y puso el foco en el financiamiento de la obra y en el impacto que, según señaló, tendrá tanto en Catamarca como en Santiago del Estero.

Una obra que alcanzaría a unas 70.000 personas

Brizuela remarcó que uno de los principales aspectos de la visita está relacionado con la posibilidad de poner en marcha un proyecto que consideró de gran importancia para la región.

"Resaltar la importancia de lo que se viene a afirmar acá que es el financiamiento de un proyecto muy importantísimo que va a beneficiar a aproximadamente 70.000 personas del Este catamarqueño y también de Santiago del Estero", expresó el legislador. En esa línea, sostuvo que la presencia de las autoridades nacionales representa, a su entender, una señal de involucramiento del Gobierno nacional con las problemáticas del interior del país.

El diputado planteó que la llegada de Caputo y Santilli demuestra que la administración nacional no está desentendida de las necesidades del denominado interior profundo.

La obra y el financiamiento aparecen así como uno de los ejes centrales señalados por Brizuela al valorar la visita. Para el legislador, el proyecto no solo tiene un impacto vinculado con la infraestructura, sino también con la atención de necesidades de una población que, según indicó, alcanza aproximadamente a 70.000 personas entre el Este catamarqueño y Santiago del Estero.

El mensaje político de la llegada de Caputo y Santilli

Brizuela también puso el foco en el significado político de la presencia en Catamarca de funcionarios nacionales de máxima jerarquía. Después de referirse al impacto de la obra, señaló que existe otro aspecto relevante desde el punto de vista político: "el mensaje de la visita de funcionarios de semejante envergadura, como el jefe de gabinete y el ministro de Economía".

Para el legislador libertario, la presencia de Santilli y Caputo en la provincia tiene una lectura que excede el acto de firma del acuerdo y se relaciona con el vínculo entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales.

En ese marco, Brizuela destacó el diálogo que mantienen Nación y el gobernador Raúl Jalil, y ubicó esa relación dentro de una dinámica más amplia entre el Gobierno nacional y distintos mandatarios provinciales.

La defensa del diálogo entre Nación y las provincias

Consultado por el buen diálogo entre Nación y el gobernador de Catamarca, Brizuela señaló que, desde la asunción de Javier Milei, algunos gobernadores adoptaron una postura que definió como dialoguista y pragmática.

"Desde que asumió Javier Milei hay algunos gobernadores que han tenido siempre una postura dialoguista, pragmática. El gobierno nacional también lo entiende así y no solo pasa con el gobernador Jalil, pasa con el gobernador de Tucumán, con Osvaldo Jaldo", sostuvo.

El legislador también hizo referencia a una reunión reciente de gobernadores del Norte Grande y mencionó la participación de mandatarios de Jujuy, Salta y Misiones. Según explicó, la postura que considera adecuada consiste en comprender que existe una diferencia entre las responsabilidades institucionales y la disputa política.

En ese sentido, Brizuela planteó que el escenario institucional debe mantenerse separado de las discusiones vinculadas con los espacios de poder.

"Creemos que ese es el camino, de entender que en lo institucional y en la responsabilidad del gobierno eso es una cosa y después la parte política seguramente el año que viene vamos de vuelta a cada uno ir a la trinchera y a pelear por espacios de poder", afirmó.

"Nosotros no somos oficialistas"

El diputado nacional también marcó una diferencia respecto de la posición de La Libertad Avanza en Catamarca frente al Gobierno provincial. Brizuela aclaró: "Nosotros no somos oficialistas, somos oposición a nivel provincial", aunque inmediatamente sostuvo que esa condición no impide acompañar iniciativas o participar de actividades institucionales cuando considera que existe un interés relacionado con la provincia.

Para el legislador, resulta necesario separar las posiciones políticas de las responsabilidades institucionales.

"Este es un ámbito institucional más allá de que se da acá en este contexto nosotros creemos que es muy importante y por eso nuestra presencia acá. Nosotros no somos oficialistas, somos oposiciones a nivel provincial, pero creemos que hay que separar lo político de lo institucional", expresó.

La definición busca establecer una diferencia entre el posicionamiento de la fuerza política frente al Gobierno provincial y la participación en actividades que involucran a autoridades nacionales y provinciales.

Inversiones como eje para acompañar proyectos

Brizuela también explicó cuál es el criterio que, según sostuvo, guía el acompañamiento de La Libertad Avanza a determinadas iniciativas que se discuten tanto en el ámbito provincial como nacional.

"Creo que el gobierno nacional y el gobierno provincial han entendido que algunas cosas son importantes, como el caso de las inversiones, y esa es la línea que nosotros mantenemos", afirmó.

Como ejemplo, mencionó la actuación del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura durante la sesión del miércoles pasado, cuando acompañó un proyecto de reforma de CAMYEN. El legislador señaló además que no se trata de la primera ocasión en que su espacio acompaña iniciativas de este tipo.

Brizuela sostuvo que ese acompañamiento no está condicionado a que los proyectos sean impulsados por el oficialismo.