Polémica en Rosario: proponen reemplazar los homenajes al Che Guevara por la figura de Lionel Messi

El ex diputado nacional por Santa Fe Gabriel Chumpitaz presentará ante el Concejo Municipal de Rosario un proyecto para reemplazar todos los monumentos, espacios públicos y referencias turísticas vinculadas a Ernesto "Che" Guevara por la figura de Lionel Messi.

La iniciativa contempla un amplio conjunto de lugares y referencias que forman parte del patrimonio simbólico y turístico relacionado con el guerrillero rosarino. El proyecto alcanza murales, plazas, estatuas, centros de salud, bibliotecas y también el circuito oficial de turismo que la Municipalidad promueve mediante su aplicación Rosario Turismo.

La propuesta apunta así a modificar la presencia institucional y turística que actualmente tiene Guevara en distintos sectores de la ciudad y sustituirla por una figura que, para Chumpitaz, representa otros valores y ofrece una oportunidad de posicionamiento internacional para Rosario.

La discusión se instala en una ciudad que mantiene una extensa red de homenajes al Che Guevara, cuya figura continúa generando controversia tanto dentro como fuera del país.

Los lugares que quedarían alcanzados por el proyecto

Entre los espacios que Chumpitaz pretende transformar aparece el mural de la Plaza de la Cooperación, ubicado en pleno centro de Rosario, en la intersección de las calles Tucumán y Mitre. También se encuentra la casa natal de Guevara, situada en Entre Ríos 480, además del viaducto de la autopista Rosario-Córdoba y la Plaza Che Guevara, donde se encuentra una estatua de bronce sobre avenida 27 de Febrero al 700.

La iniciativa también incluye otros espacios vinculados con la figura del Che, entre ellos un centro de salud, una biblioteca popular y el Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL).

Otro de los puntos señalados es el banquito del Rosedal del Parque Independencia, donde una fotografía histórica muestra al guerrillero junto a sus padres durante su infancia en Rosario. De acuerdo con la propuesta, este lugar también quedaría fuera del circuito turístico oficial asociado a Guevara.

El alcance de la iniciativa no se limita, por lo tanto, a monumentos o estatuas. También busca intervenir sobre las referencias históricas, turísticas y culturales que actualmente integran el recorrido oficial promovido por la ciudad.

Messi como nueva referencia internacional

La elección de Lionel Messi como figura para reemplazar los homenajes al Che no responde únicamente a su reconocimiento deportivo. Para Chumpitaz, existe una coincidencia central: tanto Guevara como Messi nacieron en Rosario.

Esa condición convierte a la ciudad, según el planteo del ex legislador, en la cuna de dos figuras argentinas con reconocimiento internacional, aunque con significados completamente diferentes.

"Tenemos que dejar de reivindicar símbolos que generan división y empezar a poner en valor aquellos que nos permiten encontrarnos", afirmó Chumpitaz al justificar su propuesta. El ex diputado considera que la figura del futbolista puede funcionar como una herramienta para reposicionar a Rosario ante el mundo a través del deporte. En ese sentido, sostuvo que Messi representa valores vinculados con el esfuerzo, la competencia, el trabajo y el futuro.

"Somos la ciudad que vio nacer a Lionel Andrés Messi Cuccittini. Mientras otros símbolos nos remiten a conflictos del pasado, Messi nos permite hablar de deporte, esfuerzo, competencia, trabajo y futuro", expresó.

La iniciativa busca, de esta manera, trasladar el eje de la identidad turística de Rosario desde una figura asociada a conflictos históricos hacia otra vinculada con el deporte y el reconocimiento internacional.

El cuestionamiento a los recursos destinados al "Circuito del Che"

El proyecto también incorpora una dimensión vinculada con los recursos municipales. Chumpitaz reclamó conocer "los detalles precisos de cuánto gasta el municipio de Rosario con esta farsa del Che Guevara".

Su planteo apunta directamente a la Secretaría de Cultura y a los programas destinados a sostener el denominado "Circuito del Che", además del mantenimiento de los distintos espacios públicos que forman parte de ese recorrido.

La discusión planteada por el ex legislador no se limita entonces a la conveniencia de mantener o modificar determinadas referencias. También busca poner bajo análisis los recursos que el municipio destina al mantenimiento y promoción de esos espacios.

Las críticas de Chumpitaz a la figura del Che

El ex diputado fue explícito al explicar las razones por las cuales considera que Guevara debería dejar de ocupar ese lugar simbólico en Rosario. "El Che divide, Messi nos une. No podemos seguir construyendo la identidad de Rosario alrededor de una figura tan controversial, asociada a la violencia revolucionaria, al autoritarismo, al marxismo y a ejecuciones y persecuciones durante el proceso revolucionario cubano", señaló.

Chumpitaz profundizó sus cuestionamientos al referirse a las acciones atribuidas al guerrillero durante el proceso revolucionario cubano.

"Ernesto Guevara operaba en campos de trabajos forzados, firmó y avaló fusilamientos. Cuando llevó adelante sus políticas, nacionalizó todo y fracasó. Lo más grave de todo es que mandó a 'reeducar' a disidentes, religiosos y homosexuales", agregó.

Estas afirmaciones forman parte del argumento con el que el ex legislador busca fundamentar el desplazamiento de Guevara del espacio simbólico de la ciudad.

La identidad a proyectar de Rosario

El proyecto plantea además una discusión más amplia: qué imagen quiere proyectar Rosario hacia el exterior. Chumpitaz sintetizó esa cuestión al plantear: "Tenemos que definir qué queremos de Rosario. Si promueve y se identifica con el pasado, en la figura del Che Guevara, o buscamos promover el presente y el futuro con Lionel Messi, a través del deporte, de la salud y las buenas costumbres".

La propuesta, de este modo, no se limita al reemplazo físico de monumentos o referencias. El objetivo declarado es abrir un debate sobre los símbolos que la ciudad utiliza para construir y comunicar su identidad.

En esa mirada, Messi aparece como una figura capaz de articular distintos aspectos de una estrategia de proyección de Rosario, mientras que Guevara representa, para el ex diputado, una referencia vinculada con un pasado conflictivo y divisivo.

El argumento económico detrás del proyecto

A la dimensión simbólica se suma un planteo de carácter económico. Chumpitaz considera que la figura de Messi puede convertirse en un eje para desarrollar una mayor actividad alrededor del deporte.

"Alrededor del deporte, en Rosario, podemos generar una industria fenomenal", sostuvo.

En ese marco, señaló que el turismo, la inversión y el empleo podrían estructurarse en torno a la figura del futbolista. El ex legislador también destacó que Messi mantiene un vínculo afectivo con su ciudad natal, un aspecto que, según su planteo, reforzaría la viabilidad de un proyecto de largo plazo.

La propuesta busca así vincular la identidad deportiva de Rosario con oportunidades económicas relacionadas con el turismo, la inversión y la generación de empleo.