Santilli y Caputo llegaron a Catamarca para reunirse con Jalil y Suárez

Luego de su visita a Misiones, el jefe de Gabinete Diego Santilli viajó este viernes a Catamarca junto al ministro de Economía, Luis Caputo, para mantener un encuentro con el gobernador Raúl Jalil y el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez.

La visita tiene como objetivo retomar el diálogo con los mandatarios provinciales y avanzar en la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, con la firma de un convenio vinculada a una obra que tendrá como destinatarios a vecinos y productores de la zona Este del territorio provincial.

El Gobierno de Catamarca informó oficialmente la agenda prevista para la jornada este jueves y remarcó que la visita tendrá un carácter "estrictamente institucional". Las actividades se concentrarán principalmente en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en la antigua Casa de Gobierno.

La programación contempla distintas instancias oficiales, comenzando por una reunión durante la mañana y continuando con un acto en el que se rubricará el convenio relacionado con la obra. En la previa de la llegada de los ministros nacionales, el mandatario santiagueño ya está en la provincia.

Qué alegría recibir en nuestra provincia al gobernador @EliasSuarezSDE para firmar un convenio histórico que pondrá en marcha una obra estratégica para Catamarca y Santiago del Estero.



Cooperar y sumar esfuerzos es el camino para hacer crecer a nuestra región.



¡Bienvenido a... pic.twitter.com/5ro5YoAcRB — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) August 14, 2026

La reunión en CATA

La primera actividad de la agenda está prevista para las 10:30, cuando las autoridades nacionales y provinciales mantendrán una reunión en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada.

El encuentro reunirá a Santilli, Caputo, Jalil y Suárez, y constituirá uno de los momentos centrales de la visita institucional. La presencia conjunta de los funcionarios nacionales y de los mandatarios provinciales marcará el comienzo formal de la jornada. De acuerdo con la planificación difundida por el Gobierno de Catamarca, la reunión será el punto de partida de una agenda que continuará posteriormente con un acto en las mismas instalaciones.

El cronograma oficial establece de manera precisa tanto el horario de inicio como el lugar donde se desarrollará esta primera instancia. Después del encuentro, las autoridades se trasladarán al patio de CATA para participar del acto previsto.

El Acueducto Albigasta, eje central de la jornada

Una vez concluida la reunión, las autoridades se trasladarán al patio de CATA, donde tendrá lugar el acto oficial. El momento principal de esta actividad será la firma del convenio para la puesta en marcha de la obra Acueducto Albigasta, uno de los ejes centrales de la visita de los funcionarios nacionales y provinciales.

Según la información oficial, la obra está destinada a beneficiar a vecinos y productores de la zona Este de Catamarca.

La rúbrica del convenio representará así el punto concreto de la agenda institucional, ya que permitirá avanzar con la puesta en marcha del proyecto. La obra aparece vinculada a la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, cuyo desarrollo constituye el motivo principal de esta instancia de diálogo entre las autoridades.

La jornada tendrá de este modo una secuencia definida: primero el encuentro institucional entre los funcionarios y gobernadores y, posteriormente, la formalización del convenio relacionado con la infraestructura hídrica.

Conferencia de prensa después de la firma

Finalizado el acto, la agenda oficial contempla una conferencia de prensa de las autoridades que participarán de la visita. La instancia se desarrollará en el patio interno contiguo del edificio. De acuerdo con la organización prevista, en ese espacio se dispondrán sillas para los periodistas que concurran a realizar la cobertura de las actividades.

La conferencia se realizará inmediatamente después de la firma del convenio y constituirá el tercer momento de una jornada estructurada en distintas etapas. De esta manera, los medios presentes tendrán un espacio previsto para escuchar a las autoridades luego del acto institucional.

La precisión del cronograma forma parte de la organización de una jornada que reunirá a funcionarios nacionales y mandatarios provinciales en un escenario definido para las actividades oficiales.

Visita estrictamente institucional

El Gobierno de Catamarca hizo especial énfasis en el carácter de la actividad. La administración provincial señaló que la presencia de las autoridades nacionales será "ante todo, de carácter estrictamente institucional".

La definición acompaña una agenda centrada en la reunión entre los funcionarios y gobernadores y en la posterior firma del convenio para avanzar con el Acueducto Albigasta. La llegada de Santilli y Caputo se produce luego de la visita del jefe de Gabinete a Misiones y se inscribe en una gira por el interior que tendrá en Catamarca una nueva instancia de encuentro con autoridades provinciales.

En este caso, la jornada tendrá además la participación del gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, junto con el gobernador catamarqueño Raúl Jalil.

Fuerte operativo de seguridad en CATA

La llegada de las autoridades nacionales y provinciales también estará acompañada por un fuerte operativo de seguridad.

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada, ubicado en la antigua Casa de Gobierno, se encuentra vallado, debido a que allí se concentrarán las distintas actividades oficiales previstas para este viernes.

El vallado y el dispositivo dispuesto forman parte del operativo preparado para la jornada, cuyo escenario principal será el edificio donde se desarrollarán la reunión, el acto de firma del convenio y posteriormente la conferencia de prensa.