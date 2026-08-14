Nuevos videos de Cirio e Insaurralde: qué muestran las imágenes que analiza la Justicia

La causa judicial que involucra a Jésica Cirio y Martín Insaurralde sumó nuevos videos y fotografías que permiten observar cómo era el interior de la mansión de San Vicente antes del allanamiento realizado el 24 de octubre de 2023, procedimiento que tuvo lugar luego del escándalo del denominado Yategate, protagonizado por Insaurralde y Sofía Clerici.

El nuevo material muestra diferentes ambientes de la lujosa propiedad y permite establecer una comparación entre el estado que tenía la vivienda antes del procedimiento judicial y los elementos que posteriormente no fueron encontrados. A partir de esas diferencias, las imágenes aportan nuevos elementos a la hipótesis de que el inmueble habría sido "limpiado" antes del allanamiento.

Una serie de nueve videos y fotografías en los que aparece Cirio mostrando dólares y objetos de lujo dentro de la propiedad que compartía con Insaurralde en San Vicente adquirió particular relevancia para la investigación.

Las imágenes difundidas permiten recorrer distintos sectores de la mansión y muestran un nivel de equipamiento que luego contrasta con los elementos que, según surge del material incorporado a la causa, ya no estaban cuando ingresó la Justicia.

El vestidor, el playroom y el gimnasio

Uno de los videos recorre el vestidor de Jésica Cirio, donde se observa una importante cantidad de prendas, además de más de 30 pares de zapatillas y más de 20 pares de zapatos. En el mismo sector aparece un espacio destinado específicamente al maquillaje, conocido como glam room.

Otro de los registros muestra el playroom y el gimnasio de la propiedad. Allí se observan diferentes elementos de entretenimiento y equipamiento deportivo, entre ellos una mesa de pool profesional, juegos infantiles, dos máquinas arcade, un flipper, una cinta para correr, un equipo elíptico y numerosas pesas.

Las imágenes también permiten observar el enorme living de la mansión, equipado con una puerta con huella digital, una pantalla gigante, sillones de lujo y una mesa con capacidad para 12 personas. Otro de los videos muestra un cuarto destinado a huéspedes, que contaba con baño privado, además de una habitación adicional de menor tamaño.

El recorrido por los ambientes adquiere relevancia dentro de la investigación porque permite conocer el estado de la propiedad antes del allanamiento y contrastarlo con los elementos que luego no fueron encontrados.

🚨 Bolsas con dólares: nuevos videos de Jesica Cirio revelan que la mansión de Insaurralde fue "limpiada" antes del allanamiento

👉 Son nueve videos y dos fotos aportados a la causa.

👉 Muestran cámaras arrancadas y cajones del vestidor que coincidirían con las imágenes donde se... pic.twitter.com/YNkciExvv9 — Claudio Savoia (@claudiosavoia) August 13, 2026

Cámaras arrancadas y cajones vacíos

Entre los elementos que forman parte de la investigación aparecen cámaras de seguridad arrancadas, cajones de los vestidores vaciados, la grifería original de los baños, un billar, seis máquinas de gimnasia y aproximadamente tres docenas de pesas, además de otros objetos de valor.

Uno de los puntos que mayor relevancia adquirió es precisamente el vaciamiento de los cajones de los vestidores. Según la información incorporada a la causa, allí habrían estado guardados bolsos con dólares. Las nuevas imágenes muestran cajones que aparecen vacíos y que coinciden con aquellos que anteriormente podían verse llenos de bolsos con fajos de dólares. También aparecen referencias a un billar, tres flippers y seis máquinas de gimnasia, entre otros objetos de valor.

Incluso en una de las imágenes aparece el perro de la familia durmiendo sobre una manta, otro de los detalles registrados por el material audiovisual.

La comparación entre las imágenes previas y lo que posteriormente encontró la Justicia constituye uno de los aspectos que alimenta la hipótesis de que la propiedad fue "limpiada" antes del allanamiento del 24 de octubre de 2023.

Las fechas y el origen digital de los archivos

Más allá de lo que muestran las imágenes, uno de los aspectos que tomó especial relevancia para la investigación está relacionado con la información digital que conservaron algunos de los archivos. Varios de los videos mantienen datos vinculados con su fecha de creación y su origen digital. Algunos archivos presentan indicios de haber sido generados con un dispositivo Apple.

Este dato adquiere importancia porque Cirio entregó a la Justicia un iPhone con esta tecnología a fines de junio.

Según explicaron especialistas consultados por Clarín, el identificador del "códec" utilizado en determinados archivos conduce a una URL asociada a Apple. Sin embargo, por el momento no se cuenta con el número de identificación del teléfono celular con el que habrían sido registrados los videos.

Los archivos también conservan información temporal que resulta significativa para reconstruir el momento en que fueron generados.

Videos creados en abril de 2023

Seis de los videos aparecen fechados el 19 de abril de 2023, mientras que otros dos corresponden a 2025. Además, una fotografía figura con fecha del 23 de mayo de 2023.

Todos los archivos presentan, además, muy buena calidad de imagen y sonido. Las fechas de abril y mayo de 2023 resultan especialmente relevantes dentro de la investigación porque corresponden a un período en el que la relación entre Cirio e Insaurralde atravesaba una etapa de crisis que posteriormente terminó en divorcio.

Ese año, Cirio terminó de separarse de Insaurralde y, según había contado en ese momento, su abogado Fernando Burlando le había recomendado "documentar todo" ante la posibilidad de un eventual juicio.

Abril de 2023 coincide también con el período en el que comenzó a profundizarse la crisis de la pareja. Meses después, el escándalo del denominado Yategate expuso públicamente la ruptura. El episodio tuvo como protagonistas a quien entonces era jefe de Gabinete de Axel Kicillof y a la modelo Sofía Clerici, durante unas vacaciones en Puerto Banús, España.

En ese contexto, este jueves se conoció además que la Justicia sobreseyó a Clerici como presunta testaferro de Insaurralde.

El pendrive que llegó a la Justicia

El material fue entregado mediante un pendrive original por el abogado Nicolás Silvera, de la Fundación Apolo, quien puso el dispositivo a disposición de la Justicia.

La ONG es presidida por Yamil Santoro, exlegislador porteño, de tendencia liberal y recientemente afiliado al PRO. El pendrive fue entregado este jueves al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y al fiscal Sergio Mola, según revelaron a Clarín en exclusiva fuentes judiciales.

En su denuncia, Silvera explicó que las imágenes fueron obtenidas por trabajadores que estuvieron en la mansión de San Vicente de Insaurralde. A partir de ese material, pidió una serie de medidas de prueba y solicitó que se investigue si el eventual vaciamiento o "limpieza" del inmueble pudo constituir un encubrimiento.

Silvera también se refirió públicamente al alcance que, según considera, tienen ahora los nuevos elementos. "Creemos que ahora existen elementos sobrantes no sólo para que lo llamen a indagatoria, sino para que efectivamente lo procesen por enriquecimiento ilícito. ¿Cuántos vídeos más se tienen que publicar sobre la situación patrimonial de Insaurralde para que, de mínima, lo citen?", sostuvo.

Metadatos y hash: por qué son importantes

Técnicos informáticos vinculados con la Fundación Apolo y especialistas consultados por Clarín realizaron una primera revisión del material. En ese análisis detectaron que algunos archivos conservan el "hash" y los "metadatos", una diferencia significativa respecto de los videos entregados anteriormente por el diario La Nación, que habían llegado como copias y no conservaban información sobre las fechas, entre otros datos.

Los metadatos son información asociada a un archivo digital. Pueden incluir la fecha de creación o modificación, el tamaño, el formato y, dependiendo del dispositivo y del programa utilizado, información sobre el equipo con el que fue generado.

El hash, en cambio, funciona como una especie de huella digital matemática del archivo. Se obtiene mediante una función criptográfica y permite comprobar si un archivo fue modificado respecto de otro. Incluso una modificación mínima del contenido puede generar un hash diferente.

Por ese motivo, la preservación de estos datos podría otorgar a los nuevos archivos un mayor valor para establecer su trazabilidad digital respecto del material entregado anteriormente.

Sin embargo, será una eventual pericia oficial la que deberá determinar qué información puede considerarse confiable, cuándo fueron efectivamente creados los archivos, si sufrieron modificaciones y, eventualmente, cuál fue el dispositivo utilizado para registrarlos.

La pericia que deberá definir el valor del material

Los estudios deberán ser realizados por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo que ya intervino en el análisis del material anterior.

Las conclusiones de esos estudios serán evaluadas por el fiscal Sergio Mola y por el nuevo juez de la causa, Juan Tomás Rodríguez Ponte. El magistrado es exsecretario de Ariel Lijo y reemplazó en el caso a Luis Armella. Hasta el momento, Rodríguez Ponte se había negado a citar a Martín Insaurralde tal como había solicitado el fiscal.

La eventual pericia tendrá entonces la tarea de determinar el alcance probatorio de los nuevos archivos y de establecer si los datos digitales que conservan permiten reconstruir con precisión su origen y momento de creación.