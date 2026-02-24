Con la ayuda de Catamarca, LLA desplazó al kirchnerismo y se quedó con la conducción

La Cámara alta vivió una jornada de alta tensión política. En una sesión preparatoria realizada este martes al mediodía, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) hizo valer sus acuerdos parlamentarios y logró desplazar a Unión por la Patria (UxP) de todos los cargos de conducción del Senado, pese a que el interbloque peronista conserva 25 bancas y continúa siendo la primera minoría.

La definición se concretó en el marco de la renovación de autoridades para el período 2026, en una sesión que, además, incorporó sobre la hora la designación de los representantes ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El resultado marcó un punto de inflexión en la dinámica interna de la Cámara, con un esquema distinto al aplicado históricamente.

Un nuevo esquema de autoridades

La presidencia provisional quedó nuevamente en manos del libertario Bartolomé Abdala, quien continuará en el cargo. Sin embargo, el cambio sustancial se produjo a partir de la vicepresidencia, que tradicionalmente correspondía a la primera minoría.

En esta oportunidad, ese lugar no será ocupado por el justicialismo. La vicepresidencia recaerá en la jujeña Carolina Moisés, quien hasta el día anterior integraba el interbloque de Unión por la Patria y formalizó su salida junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza para conformar el nuevo espacio Convicción Federal.

La redefinición se terminó de delinear en una reunión de labor parlamentaria previa al inicio de la sesión. Allí, la jefa del bloque oficialista comunicó la propuesta de integración bajo un criterio de proporcionalidad distinto al aplicado hasta ahora. El peronismo tomó conocimiento horas antes de que la decisión se formalizara en el recinto.

Los restantes cargos también quedaron fuera del alcance de UxP:

Vicepresidencia primera: Carolina Losada (UCR).

Vicepresidencia segunda: Alejandra Vigo (Provincias Unidas).

De este modo, el interbloque justicialista perdió toda presencia en la nómina de autoridades de la Cámara alta.

Objeciones y votación

El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, objetó el procedimiento y sostuvo que la propuesta oficialista evidenció una política del "atropello" y una "lectura antojadiza del reglamento". Según aclaró, no cuestionaron los nombres propuestos sino las formas en que se resolvió la integración.

La votación se realizó por medios electrónicos y arrojó el siguiente resultado:

45 votos afirmativos

25 votos negativos

1 abstención

El voto en blanco correspondió a Guillermo Andrada, quien evitó pronunciarse a favor o en contra de Moisés, su compañera del flamante bloque Convicción Federal. Tanto Moisés como Mendoza, ya fuera del interbloque peronista, participaron de la sesión y contribuyeron al quórum que habilitó el tratamiento.

Reconfiguración tras el recambio legislativo

La nueva correlación de fuerzas se produce luego del recambio legislativo del 10 de diciembre. Tras la incorporación del cordobés Luis Juez, La Libertad Avanza alcanzó 21 legisladores propios. Unión por la Patria, en tanto, quedó reducida a 25 integrantes, sumando a los dos santiagueños del Frente Cívico, y atraviesa su representación más baja desde la recuperación democrática en 1983.

La ruptura de Convicción Federal formalizó un distanciamiento que ya se había evidenciado en votaciones clave, como el Presupuesto 2026. En un comunicado, los senadores que se apartaron señalaron que buscan "sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición" y no descartaron articular con otros espacios provinciales.

Designaciones en la Auditoría General de la Nación

En paralelo a la elección de autoridades, el Senado amplió el temario minutos antes de iniciar el debate para incluir la designación de los tres representantes de la Cámara alta ante la AGN. Se acordó que cada fuerza política tenga un lugar:

Mariano Piazza, por La Libertad Avanza.

Luis Naidenoff, por la UCR.

Javier Fernández, por Unión por la Patria.

La incorporación del punto reavivó antecedentes recientes vinculados al organismo de control. En diciembre, la Cámara de Diputados había designado auditores en una sesión cuestionada por el PRO, que se retiró del recinto y denunció un procedimiento inconstitucional. El bloque macrista sostuvo entonces que el oficialismo y el kirchnerismo ya contaban con los votos necesarios y que su presencia no alteraba el resultado.

Una semana clave en el Senado

La sesión de este martes fue la primera de una semana con tres convocatorias. Para el jueves se prevé el tratamiento de iniciativas impulsadas por el oficialismo, entre ellas:

El pliego del embajador Fernando Iglesias.

El Régimen Penal Juvenil.

Modificaciones a la ley de Glaciares.

El viernes quedaron agendados el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, así como la aceptación de cambios introducidos por Diputados a la Reforma Laboral.

Con este nuevo esquema de conducción y una correlación de fuerzas redefinida, el Senado inicia el período 2026 en un clima de alta intensidad política, donde las alianzas provinciales y las rupturas internas reconfiguran el mapa parlamentario y condicionan la agenda legislativa inmediata.