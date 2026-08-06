Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula y dijo que "el vocabulario hay que cuidarlo"

En el marco de una acalorada sesión en el Senado, y luego de que el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionara al presidente Javier Milei por sus dichos "aberrantes" contra el jefe de Estado brasileño, Lula Da Silva, la titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, defendió al mandatario argentino por su apoyo al candidato presidencial Flávio Bolsonaro aunque marcó diferencias al señalar que "el vocabulario hay que cuidarlo".

El formoseño peronista planteó una cuestión de privilegio al inicio de la sesión en el Senado para repudiar "las expresiones ofensivas contra Lula" de parte de Milei, quien trató a un homólogo brasileño de "ladrón".y "corrupto".

"Somos parte del Mercosur, es serio el tema de las relaciones internacionales y es preocupante por cómo puede terminar", indicó Mayans.

"Nuestro bloque no comparte las declaraciones del presidente y pide disculpas al presidente de Brasil", agregó, y concluyó diciendo que "esto es gravísimo".

Tras las expresiones de Mayans, Bullrich pidio la palabra y le respondió a su par peronista, rechazando que la postura del mandatario argentino constituya una injerencia en la política del país vecino.

"Nosotros creemos que la República Argentina ha sido siempre respetuosa de Brasil", comenzó señalando la senadora oficialista.

En ese sentido, ponderó "la actitud" de prudente silencio que tuvo el gobierno de La Libertad Avanza cuando Lula da Silva vino a Argentina y visitó a Cristina Kirchner en su domicilio, donde la ex presidenta cumple su pena de prisión.

"No hubo una sola alusión a esa situación", recordó Bullrich.

En su intervención, Bullrich repasó diversos episodios en los que el presidente de Brasil expresó públicamente su apoyo a candidatos de la región, mencionando a Luis Arce en Bolivia, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Yamandú Orsi en Uruguay.

Asimismo, hizo foco en el respaldo explícito de Lula da Silva a Sergio Massa en los comicios de 2023, cuando el líder del Frente Renovador fue el candidato presidencial del peronismo.

"Cuando fue la elección del 2023, en las PASO quedaron cuatro candidatos. Lula recibió en la puerta del Planalto a Massa y le dijo que esperaba que fuera el próximo presidente de la Argentina", rememoró.

En este marco, la ex ministra de Seguridad cuestionó la doble vara a la hora de juzgar los movimientos políticos de cada mandatario.

"Cuando nuestro presidente va a Brasil a apoyar a quien cree que tiene que apoyar, ¿es considerado una intromisión? Y cuando Lula apoya a Arce, a Petro, a Boric, a Orsi y a Massa en nuestro país, ¿no es considerado una intromisión?», recriminó.

En esa línea, remarcó las diferencias en el trato judicial e institucional recibido por ambos lados.

"La Justicia le dio la posibilidad de ver a CFK en su domicilio de presidiaria. No pasó lo mismo con el presidente, que pidió ver a Bolsonaro y no lo dejaron. Respetemos que la Argentina no sea tratada como un país de segunda, como si Brasil estuviese en condiciones de hacer cosas que no puede hacer", protestó.

Pese a defender el derecho de Milei a posicionarse políticamente ("Nuestro presidente está en condiciones de apoyar a cualquiera, tal como lo hizo el presidente de Brasil"), la titular de la bancada oficialista deslizó un matiz respecto a las formas del líder liberario.

"Yo tengo mis razones para pensar que el vocabulario siempre hay que cuidarlo", sorprendió.

Finalmente, la legisladora hizo un llamado a encauzar la diplomacia bilateral tras el retiro de la representación diplomática de Brasilia en Buenos Aires.

"Le pido a Brasil y a Lula que vuelva el embajador (Julio) Bitelli a la Argentina. Nosotros queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que Argentina y Brasil han mantenido siempre", solicitó.

Y concluyó: "Brasil está en elecciones y eso lleva a una situación de mayor tensión, pero pongamos a los dos países en un mismo nivel y a los hechos en un mismo nivel".