Provincia y el municipio de Ancasti avanzan en la pavimentación del camino a Ipizca

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Ancasti, Randolfo Piñero, durante la cual avanzaron en un convenio destinado a concretar la pavimentación del camino hacia Ipizca. La iniciativa contempla un tramo de aproximadamente 16 kilómetros, comprendido entre Anquincila y Río La Madera, en el Rincón de Ipizca, y apunta a mejorar el acceso a esta zona del departamento Ancasti.

El encuentro reunió a representantes de distintos niveles de la administración pública provincial y departamental, en el marco de una iniciativa que plantea un trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio de Ancasti para avanzar con una obra vial.

Además de Jalil y Piñero, participaron de la reunión el vicegobernador Rubén Dusso, el senador departamental Rodolfo Santillán y el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti.

También estuvo presente Oscar Castillo, en carácter de colaborar de la Municipalidad de Ancasti.

Un tramo de 16 kilómetros

El proyecto definido durante la reunión comprende aproximadamente 16 kilómetros de pavimentación. El tramo señalado se extiende entre Anquincila y Río La Madera, en el denominado Rincón de Ipizca. La obra permitirá mejorar el acceso hacia esta zona del departamento, estableciendo una intervención sobre uno de los caminos contemplados dentro de las obras viales que se vienen impulsando en Ancasti.

La pavimentación representa, de acuerdo con la información proporcionada, una intervención orientada a mejorar las condiciones de circulación y favorecer el acceso a la zona de Ipizca.

Otras intervenciones viales

La iniciativa no constituye una acción aislada dentro de la planificación vial para Ancasti. Según la información difundida, la pavimentación del camino hacia Ipizca se suma a otras obras viales que el Gobierno provincial viene impulsando en el departamento.

Entre ellas se encuentra la pavimentación de la Ruta 2, mencionada como parte de las intervenciones destinadas a fortalecer la infraestructura vial de la zona. El objetivo señalado para este conjunto de obras es contribuir a la integración territorial, mejorar las condiciones de circulación y acompañar el desarrollo turístico de Ancasti.

En ese marco, el camino entre Anquincila y Río La Madera adquiere una relevancia vinculada con la necesidad de mejorar el acceso a Ipizca y con el proceso de obras viales que se desarrolla en el departamento.