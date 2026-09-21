Vialidad: extienden la prisión domiciliaria de Cristina y continuará en San José 1111

El Tribunal Oral Federal N° 2 decidió extender la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien continuará cumpliendo en el departamento de San José 1111 la condena de seis años de prisión impuesta en el marco de la causa Vialidad.

La resolución se fundamentó en el comportamiento registrado durante el período analizado y en los informes elaborados por los organismos encargados del seguimiento de las condiciones de la prisión domiciliaria. El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu sostuvo que la exmandataria "ha cumplido adecuadamente" con el denominado "deber de permanencia" y con las pautas establecidas respecto de las visitas al domicilio donde cumple la condena.

La decisión se produjo luego de que el magistrado hubiera solicitado medidas destinadas a conocer con precisión los movimientos de Fernández de Kirchner dentro del departamento. Para evaluar el cumplimiento de las condiciones fijadas por la Justicia, se tuvieron en cuenta los informes elaborados por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

Los controles durante el período evaluado

Uno de los elementos considerados por el tribunal fue el informe trimestral elaborado por la DCAEP. En ese período, el organismo realizó entrevistas domiciliarias de manera aleatoria para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

De acuerdo con el informe, Cristina Fernández de Kirchner "respondió a los requerimientos formulados con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso hacia los profesionales intervinientes". El seguimiento también contempló las salidas del domicilio y el cumplimiento de las disposiciones vinculadas con las visitas. Durante el trimestre analizado, la exmandataria tuvo una única salida autorizada por la Justicia, destinada a realizar una consulta médica.

Según el reporte, esa salida se concretó "sin inconvenientes".

En cuanto a las personas que ingresaron al domicilio, los organismos de control señalaron que las visitas "se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal". El informe registró únicamente una demora relacionada con una visitante, situación que, según la información incorporada al expediente, fue debidamente explicada.

Qué dijo el monitoreo electrónico

Otro de los aspectos analizados por la Justicia estuvo relacionado con el monitoreo electrónico al que se encuentra sometida la exmandataria. Durante el período examinado, Fernández de Kirchner continuó desarrollando sus actividades y el sistema de monitoreo electrónico no mostró inconvenientes.

La evaluación realizada por los organismos de control fue incorporada como uno de los fundamentos para determinar que las condiciones impuestas para el cumplimiento de la pena bajo la modalidad domiciliaria habían sido observadas.

El juez Giménez Uriburu sintetizó esa evaluación al señalar que Fernández de Kirchner "ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria".

Las movilizaciones frente al domicilio

La resolución también tuvo en cuenta las movilizaciones que se produjeron frente al domicilio de San José 1111. En este punto, la Justicia advirtió que, pese a las concentraciones realizadas en las inmediaciones de la vivienda, no se registraron comportamientos que hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario.

Tampoco se consignaron quejas de los vecinos durante el período evaluado. El dato forma parte de la valoración realizada por el tribunal respecto del cumplimiento de las condiciones de la prisión domiciliaria y del impacto de las circunstancias externas sobre el lugar donde la exmandataria cumple la condena.

El embargo de bienes y el posible decomiso

La extensión de la prisión domiciliaria se conoce después de otra decisión adoptada por el TOF N° 2, que confirmó el embargo preventivo de varios bienes pertenecientes a la exmandataria y a los demás condenados en la causa Vialidad. Entre los bienes alcanzados por esa medida se encuentra precisamente el departamento de San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente la prisión domiciliaria.

El objetivo de las medidas patrimoniales es alcanzar un decomiso de alrededor de $685.000 millones, correspondiente al perjuicio económico total ocasionado al Estado argentino por los delitos de corrupción juzgados en la causa.

De esta manera, la situación judicial de la exmandataria comprende tanto el cumplimiento de la condena bajo modalidad domiciliaria como las medidas adoptadas sobre su patrimonio y sobre los bienes de los demás condenados.

Los recursos de CFK y sus hijos

En paralelo, recientemente la Cámara Federal de Casación porteña rechazó dos recursos presentados por Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, con los que buscaban frenar el posible decomiso de inmuebles vinculados a Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

La resolución se incorpora al conjunto de decisiones judiciales relacionadas con los bienes alcanzados por las distintas actuaciones derivadas de las causas mencionadas en la información. En este escenario, las medidas patrimoniales continúan avanzando mientras la expresidenta mantiene la prisión domiciliaria en San José 1111, cuya extensión fue ahora dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2.

El departamento ubicado debajo

A la situación judicial del inmueble donde cumple la condena se suma una investigación vinculada con el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner. La compra de ese inmueble fue realizada por María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora cercana a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Según afirmó Calle ante la Justicia, habría adquirido el departamento con el objetivo de que allí funcionara una fundación, aunque no brindó mayores precisiones al respecto.

El dato forma parte de las circunstancias que rodean actualmente al edificio de San José 1111, donde se encuentran diferentes propiedades vinculadas a dirigentes y personas relacionadas con el ámbito político mencionado en la información.

En ese mismo sentido, también se reveló que el senador nacional peronista Mariano Recalde es propietario de un departamento en el edificio. En su caso, se trata del inmueble ubicado en el primer piso.