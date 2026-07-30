Bullrich no descarta competir por la Jefatura de Gobierno porteño

En medio de las especulaciones políticas de cara al próximo calendario electoral, la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, volvió a referirse a su futuro político y dejó abierta la posibilidad de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante una entrevista televisiva, la legisladora aseguró que estará "donde tenga que estar", aunque evitó descartar una eventual postulación para conducir el distrito porteño. En ese contexto, expresó con firmeza su confianza en una eventual candidatura y afirmó: "Puedo ser candidata en la Ciudad, me tengo una fe bárbara".

Las declaraciones de Bullrich se producen en un contexto en el que comienzan a multiplicarse las especulaciones sobre los posibles nombres que competirán en las elecciones de 2027, especialmente en la disputa por la sucesión del actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien ya manifestó su decisión de buscar la reelección.

"No es imposible", afirmó sobre una candidatura en 2027

Consultada específicamente sobre si estaba descartada la posibilidad de competir por la conducción de la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich respondió de manera categórica que "no es imposible", dejando así abierta la puerta a una eventual candidatura.

La definición fue realizada durante una entrevista concedida al canal TN, donde desarrolló su visión sobre la administración de la capital del país y los desafíos que, a su entender, aún enfrenta la gestión porteña.

Sus declaraciones alimentan las versiones sobre el armado político de La Libertad Avanza para los próximos procesos electorales y la eventual estrategia que adoptará el espacio en uno de los principales distritos del país.

Su diagnóstico sobre la administración de la Ciudad

Durante la entrevista, Bullrich sostuvo que la Ciudad de Buenos Aires necesita una transformación más profunda en su forma de administración.

En ese sentido, afirmó que "hay que manejarla y cambiarla más profundamente", al considerar que la estructura administrativa actual resulta más amplia de lo necesario.

La senadora argumentó que la Ciudad "tiene una estructura mucho más grande de la que tiene que tener" y agregó que también enfrenta "enormes problemas de burocracia", aspectos que, según expresó, requieren modificaciones.

A partir de ese diagnóstico, sintetizó su postura con otra definición: "Hay que arreglarla".

Reconocimiento parcial a la gestión de Jorge Macri

En sus declaraciones, Bullrich también hizo referencia a la gestión del actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Si bien reconoció avances durante su administración, señaló que aún quedan aspectos pendientes de resolución.

En ese marco, expresó: "Jorge Macri ha hecho algunas cosas, aunque todavía faltan cosas por hacer". La referencia se produce mientras el actual mandatario porteño ya adelantó públicamente que buscará su reelección, escenario que podría configurar una competencia electoral en caso de que Bullrich finalmente decidiera presentarse como candidata.

Un acuerdo con el PRO como objetivo político

Más allá de las definiciones sobre una posible candidatura, Bullrich también se refirió a la estrategia política que, a su entender, debería seguir el oficialismo nacional en futuras elecciones.

La senadora se manifestó a favor de conformar una coalición con fuerzas políticas afines al oficialismo, y consideró especialmente importante alcanzar un entendimiento con el PRO.

Al respecto, sostuvo: "Tiene que haber un acuerdo con el PRO como en la última elección, me parece importante que lo haya". Con esa definición, Bullrich planteó la conveniencia de repetir un esquema de cooperación política entre ambos espacios, en línea con el antecedente que mencionó durante la entrevista.