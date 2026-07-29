Máximo Kirchner insistió con la candidatura de Cristina: "Es la persona más capacitada"

Máximo Kirchner volvió a colocar en el centro de la escena política la figura de Cristina Kirchner al manifestar públicamente su aspiración de que la exmandataria sea candidata a presidenta el próximo año. El diputado nacional afirmó que el Partido Justicialista pretende que la expresidenta participe en las elecciones y compita directamente contra Javier Milei, en un escenario que, según sostuvo, genera preocupación en diversos sectores.

En ese marco, el legislador aseguró que la posibilidad de una nueva candidatura de Cristina Kirchner "pone nerviosas" a muchas personas, una definición con la que buscó reflejar el impacto político que, a su juicio, tendría el eventual regreso de la exjefa de Estado a la competencia electoral.

Las declaraciones del dirigente se produjeron en un contexto de fuerte actividad política y judicial en torno a la figura de Cristina Kirchner, cuya situación volvió a ocupar un lugar destacado en el debate público tras una nueva presentación realizada en el plano internacional.

El contexto judicial y la presentación ante Naciones Unidas

Los dichos de Máximo Kirchner se conocieron después de que Cristina Kirchner informara que recurrió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la condena que recibió en la causa Vialidad.

A partir de esa decisión, el diputado retomó sus cuestionamientos sobre la situación judicial de su madre y volvió a utilizar el concepto de "proscripción", una expresión que ha reiterado en distintas oportunidades para referirse a las consecuencias políticas derivadas de la condena.

Según planteó, existe una diferencia entre quienes pueden aspirar libremente a competir en una elección y la situación que atraviesa Cristina Kirchner. En ese sentido, sostuvo que "cualquiera que quiera ser candidato puede serlo; Cristina no", al tiempo que reafirmó la voluntad del espacio político que integra de impulsar su postulación.

El legislador también destacó la actitud política de la exmandataria y afirmó que continúa manifestando su intención de participar activamente en la vida pública. En esa línea expresó: "Nosotros queremos que sea Cristina y ella está demostrando, incluso en esta carta que publicó y en todos los lugares, su vocación de querer participar en la vida política argentina".

La defensa de su liderazgo político

Durante declaraciones radiales, Máximo Kirchner profundizó su respaldo a la figura de Cristina Kirchner y explicó por qué considera que debe encabezar una futura candidatura presidencial.

En ese sentido, afirmó: "Entendemos que es la persona más capacitada para hacerlo y que dio muestras sobradas de tener el coraje para dar esa pelea y representar los intereses de los argentinos".

Con esas palabras, el diputado nacional reforzó la posición del espacio político que impulsa una eventual postulación de la expresidenta y sostuvo que su liderazgo continúa siendo el más adecuado para afrontar los desafíos políticos del país.

Asimismo, insistió en que la situación judicial de Cristina Kirchner no afecta únicamente a la dirigente, sino también a quienes desean acompañarla con su voto. Por ello, aseguró que "esa proscripción que sufre Cristina y una porción de la sociedad que la quiere votar marcan el destino del país".

En la misma línea, señaló que "la vocación de cambiar el destino de los argentinos" está de parte de Cristina, reforzando así el argumento de que su participación política continúa siendo, para su sector, un elemento central del escenario nacional.

Un mensaje que ya había anticipado en Carmen de Areco

Las declaraciones no constituyen un hecho aislado. Máximo Kirchner ya había expresado públicamente su respaldo a una candidatura de Cristina Kirchner durante un acto realizado en la localidad bonaerense de Carmen de Areco, en el marco de la celebración por el Día de la Independencia.

En aquella oportunidad, el dirigente había manifestado de forma explícita su posición respecto de una eventual postulación presidencial al señalar: "Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata, no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad".

Ese mensaje fue interpretado como una reafirmación de la estrategia política del espacio que impulsa la participación electoral de la exmandataria y como una respuesta a las críticas surgidas alrededor de esa posibilidad.

La convocatoria a sostener la organización política

En el mismo discurso, Máximo Kirchner insistió en la necesidad de mantener la organización y el trabajo conjunto dentro de su espacio político. En ese contexto lanzó una advertencia sobre la disposición a enfrentar los desafíos que, según indicó, se presenten en el camino.

Entre sus principales definiciones se destacan:

"Vamos a pelear contra lo que tengamos que pelear".

Afirmó que desde hace mucho tiempo "muchos compañeros y compañeras venimos trabajando juntos por una Argentina diferente" .

. Señaló que dentro del espacio político "nos conocemos, sabemos quiénes somos, sabemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades" .

. Remarcó que también "sabemos cuándo ayudarnos entre nosotros para dar las peleas que hay que dar".

Finalmente, el diputado cerró su mensaje con una reflexión sobre el rol de la ciudadanía y la participación política. En ese sentido expresó: "La organización, la participación de la sociedad en su destino debiera ser algo común".

Con estas declaraciones, Máximo Kirchner volvió a instalar la posibilidad de una candidatura presidencial de Cristina Kirchner como uno de los ejes centrales de su discurso político. Al mismo tiempo, vinculó esa eventual postulación con la situación judicial de la exmandataria, reiteró sus cuestionamientos sobre una presunta "proscripción" y reafirmó que el Partido Justicialista busca que la expresidenta compita en las próximas elecciones frente a Javier Milei, sosteniendo que su participación representa la mejor alternativa para su espacio político y que su eventual regreso a las urnas genera inquietud en distintos sectores.