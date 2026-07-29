Media sanción al programa para proteger las esculturas públicas de Catamarca

En la sesión legislativa celebrada este miéroles, la Cámara de Diputados dio un paso fundamental para el resguardo de la memoria colectiva al otorgar media sanción al proyecto de ley impulsado por la diputada Natalia Ponferrada. La iniciativa legislativa formaliza la creación del denominado "Programa provincial de recuperación, conservación y valoración del arte público". Tras recibir la aprobación mayoritaria en el recinto de la Cámara Baja, la iniciativa pasa ahora a la Cámara de Senadores para su posterior tratamiento parlamentario y su correspondiente sanción definitiva.

El propósito fundamental que persigue este proyecto de ley radica en brindar un marco legal integral y sistemático diseñado específicamente para rescatar, catalogar y preservar las diversas obras escultóricas que se encuentran ubicadas en los distintos espacios públicos a lo largo y ancho de toda la provincia de Catamarca. La fundamentación del programa entiende a este conjunto de bienes culturales no como piezas aisladas, sino reconociéndolas plenamente como patrimonio colectivo, como reflejo de la memoria histórica y como pilar imprescindible de la identidad de los catamarqueños.

Fundamentos y preservación de la memoria

Durante la correspondiente etapa de fundamentación en el recinto, Ponferrada expuso las razones centrales que motivaron la redacción de la propuesta. En su discurso, la legisladora destacó que la iniciativa surge ante la evidente falta de registros oficiales y la marcada invisibilización que padecen actualmente muchas esculturas históricas y contemporáneas distribuidas en plazas, paseos y edificios públicos de Catamarca.

En palabras vertidas por la propia legisladora durante el debate en la sesión: "Una obra de arte en un espacio público no es un mero adorno: es identidad, es memoria y es la creación de una persona. Recorrer nuestras calles y encontrarnos con esculturas sin placas o abandonadas al deterioro nos motivó a buscar un marco normativo que las proteja y las ponga en valor".

El texto normativo aprobado por la Cámara Baja prevé de manera explícita la articulación directa con los distintos municipios del territorio provincial. Asimismo, un aspecto financiero relevante de la norma es que se apoya en las estructuras existentes del Estado para evitar la generación de nuevas erogaciones presupuestarias para las arcas públicas.

Ejes técnicos y operativos del programa provincial

Para cumplir con las metas fijadas, el programa aprobado articula su funcionamiento en torno a tres pilares o ejes fundamentales:

Conservación: creación de un área técnica especializada dedicada de forma exclusiva a llevar adelante las tareas de restauración, mantenimiento preventivo y limpieza, los cuales estarán estrictamente a cargo de personal capacitado.

Recuperación y Registro: puesta en marcha de un inventario y catálogo provincial para identificar obras, autores y ficha técnica, permitiendo rescatar incluso piezas que actualmente se encuentran almacenadas en depósitos o sin identificar.

Valoración y Turismo: integración efectiva del arte escultórico a los circuitos turísticos y culturales de la provincia mediante la implementación de visitas guiadas, la colocación de señalética informativa y la promoción activa de nuevos encuentros de escultores.

Identidad local y proyección hacia el Senado

El proyecto legislativo rinde un especial reconocimiento al valor histórico y estético de diversas obras emblemáticas que se encuentran dispersas en el territorio provincial. Entre los ejemplos citados en la propuesta se destacan piezas de gran arraigo como el Monumento de Fray Mamerto Esquiú, el Monumento al Poncho de Belén, como así también las diversas esculturas nacidas en el marco de simposios y encuentros de artesanos e ingenieros del hierro, creaciones que en muchas ocasiones pasan desapercibidas tanto para los residentes locales como para los visitantes de la región.

Con la obtención de esta media sanción, la iniciativa ha dado un paso decisivo al ser remitida hacia la Cámara Alta para convertirse definitivamente en ley provincial. De lograr la sanción completa, el Estado provincial consolidará una política pública de protección permanente del patrimonio artístico, una herramienta estratégica que promete enriquecer y potenciar sustancialmente la oferta cultural y turística de Catamarca.