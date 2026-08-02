Bullrich dijo que quiere ser presidenta "después de la reelección de Milei"

La líder del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a expresar su intención de competir por la Presidencia de la Nación, aunque dejó en claro que ese objetivo político se ubica en un escenario posterior a una eventual reelección del presidente Javier Milei. Durante una entrevista concedida al diario Clarín, la senadora repasó el presente del oficialismo, analizó el panorama político de cara a las elecciones de 2027 y expuso cuál imagina que será su papel dentro del proyecto libertario.

La exministra de Seguridad sostuvo que su aspiración presidencial continúa vigente, pero remarcó que, antes de pensar en una candidatura propia, considera prioritario consolidar un eventual segundo mandato del actual jefe de Estado. En ese contexto, resumió su posición con una frase que marcó el eje de la entrevista: "Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta".

Las declaraciones de Bullrich se producen mientras el oficialismo comienza a delinear el escenario político para los próximos años y en momentos en que la dirigente continúa desempeñando un rol central dentro de La Libertad Avanza desde la conducción del bloque oficialista en la Cámara alta.

Una candidatura supeditada a la estrategia del oficialismo

Durante la entrevista, Patricia Bullrich explicó que cualquier definición sobre una eventual candidatura presidencial dependerá de las decisiones que adopte el espacio político respecto de la conformación del equipo que acompañará a Javier Milei si decide competir por un segundo mandato.

En ese sentido, la senadora dejó en claro que no considera su futuro político como una decisión exclusivamente personal, sino como parte de una estrategia colectiva del oficialismo.

"Yo voy a ser candidata de acuerdo a cómo se conforme el equipo que va a tener la responsabilidad de acompañar a Milei en el segundo mandato, si la gente nos acompaña en 2027. No depende de una voluntad personal mía", sostuvo.

Al mismo tiempo, señaló que resulta importante preservar un entendimiento político con el PRO, espacio al que perteneció anteriormente y que, según expresó, buscará mantener el control de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, Bullrich vinculó cualquier decisión futura con la estrategia electoral que finalmente adopte La Libertad Avanza y con la relación que el oficialismo logre construir con otras fuerzas políticas.

Su posición frente a una eventual vicepresidencia

Consultada sobre la posibilidad de integrar una fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta, Bullrich evitó formular una definición concreta. La dirigente insistió en que esa alternativa también dependería de las decisiones colectivas del espacio político y no de una preferencia individual.

"Es una decisión de equipo, no es lo que me gustaría a mí. Estoy en el Senado, son seis años de mandato, así que me puedo quedar donde estoy. No tengo una preferencia. No me estoy promocionando para nada", respondió.

No obstante, durante la misma entrevista reconoció que disfruta desempeñar funciones de protagonismo dentro de los equipos políticos.

Con un tono distendido afirmó: "Por supuesto que me gusta estar en el equipo titular y no en el banco de suplentes. Puede ser un poquito soberbio lo mío, pero juego bien en todas las posiciones que me ponen", expresó entre risas.

La relación entre La Libertad Avanza y el PRO

Otro de los temas abordados por Bullrich fue el vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO, de cara a los próximos procesos electorales. La senadora manifestó que le gustaría que ambas fuerzas políticas compartieran un mismo proyecto.

Sin embargo, advirtió que ese escenario podría presentar dificultades si el PRO resolviera impulsar un candidato presidencial propio. Con esa apreciación, Bullrich planteó la necesidad de sostener acuerdos políticos entre ambos espacios sin dejar de señalar que futuras decisiones electorales podrían modificar ese entendimiento.

Las diferencias con Victoria Villarruel

Durante la entrevista también dedicó parte de sus respuestas a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien volvió a marcar diferencias políticas. Bullrich sostuvo que la titular del Senado mantiene "una mirada muy distinta a la del Gobierno" y la definió como una dirigente "conservadora".

Además, consideró que actualmente impulsa un proyecto político propio. "Si ella hubiera tenido un comportamiento distinto podría estar en este proyecto. Pero hoy está aprovechando su lugar para promover el suyo", afirmó.

Las declaraciones reflejan la posición expresada por la senadora respecto del rol político que, según su visión, desempeña actualmente la vicepresidenta dentro del escenario nacional.

Su opinión sobre la política exterior de Milei

En otro tramo de la conversación, Patricia Bullrich se refirió al estilo que utiliza Javier Milei en materia de política internacional. La senadora manifestó compartir el contenido de las posiciones del Presidente, aunque señaló que preferiría un tono menos confrontativo en algunas intervenciones públicas.

En ese marco expresó: "Me parece que no nos conviene el insulto, porque después tenemos que dar marcha atrás. Podemos decirlo en un tono un poquito más bajo".

La reflexión surgió al ser consultada sobre los cruces protagonizados por el presidente Javier Milei con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Con estas declaraciones, Bullrich dejó planteado un objetivo político de largo plazo. Por un lado, manifestó su intención de acompañar y consolidar un eventual segundo mandato de Javier Milei y, posteriormente, volver a competir por la Presidencia de la Nación, una aspiración que ya había impulsado en las elecciones de 2023 y que ahora volvió a poner en el centro de su agenda política.