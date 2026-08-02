Paro docente: el Gobierno advirtió que "supervisará" el cumplimiento de la prestación educativa

El Gobierno nacional confirmó que el próximo lunes llevará adelante un operativo de supervisión en establecimientos educativos de todo el país con el objetivo de controlar el cumplimiento de la Ley 27.802, cuyo artículo 10 establece a la educación como un servicio esencial. La medida se desarrollará en el marco de las facultades de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y coincidirá con la realización del paro nacional convocado por entidades gremiales docentes.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Capital Humano, que precisó que el operativo consistirá en una inspección muestral en escuelas de distintas jurisdicciones del país. El propósito será verificar que las organizaciones sindicales que impulsan la medida de fuerza respeten el porcentaje mínimo de funcionamiento previsto por la normativa vigente para garantizar la continuidad del servicio educativo.

La cartera nacional informó que las inspecciones estarán orientadas a constatar el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, porcentaje que, de acuerdo con lo señalado en el comunicado oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, deberá mantenerse durante la jornada de protesta.

Inspecciones en escuelas de todo el país

El operativo anunciado por el Gobierno abarcará establecimientos educativos distribuidos en distintas provincias mediante un sistema de inspecciones muestrales. La finalidad será verificar en terreno si el desarrollo de la actividad escolar se ajusta a las disposiciones establecidas por la legislación vigente respecto de la esencialidad del servicio educativo.

Según indicó el Ministerio de Capital Humano, el control estará centrado en determinar si las entidades gremiales que convocan al paro nacional cumplen con la obligación de garantizar el porcentaje mínimo de funcionamiento previsto por la ley.

El anuncio se enmarca dentro de las atribuciones que posee la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, organismo que tendrá intervención en la supervisión del cumplimiento de la normativa durante la medida de fuerza.

Posibles sanciones ante incumplimientos

El comunicado oficial también establece que, en caso de detectarse incumplimientos de la normativa vigente durante las inspecciones, el Ministerio de Capital Humano pondrá en marcha los procedimientos previstos para esas situaciones.

La cartera precisó que, si la supervisión determina que no se respetó el porcentaje exigido de prestación del servicio educativo, se activarán los protocolos correspondientes para aplicar las sanciones que resulten pertinentes.

De esta manera, el Gobierno dejó expresada la posibilidad de avanzar con las medidas previstas por la normativa en aquellos casos en los que se compruebe el incumplimiento de las disposiciones vinculadas con la prestación del servicio educativo durante la jornada de paro.

La responsabilidad de las jurisdicciones

En el mismo comunicado, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, señaló que la gestión de las escuelas constituye una responsabilidad primaria de las jurisdicciones.

Al mismo tiempo, la cartera remarcó que el Gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, función que ejerce dentro de las atribuciones que la Constitución asigna a cada nivel del Estado.

El planteo oficial diferencia las competencias que corresponden a las administraciones jurisdiccionales en la conducción cotidiana de los establecimientos educativos del rol que asume el Estado nacional en la protección del derecho a la educación.

El llamado a priorizar el derecho a la educación

Como parte del comunicado difundido, el Ministerio de Capital Humano formuló un llamado dirigido a todos los actores que integran el sistema educativo.

La cartera exhortó a todos los agentes del sistema educativo, de acuerdo con las responsabilidades que cada uno desempeña, a priorizar el derecho a la educación de niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente vinculada con la esencialidad del servicio educativo.

Asimismo, el Gobierno sostuvo que el cumplimiento de esas disposiciones resulta necesario para brindar previsibilidad a las familias argentinas, en el marco de la jornada de paro nacional convocada por los gremios docentes.