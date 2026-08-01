CFK busca revertir su inhabilitación y mantiene abierta la puerta electoral de 2027

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de obtener una medida cautelar que suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le fue impuesta en el marco de la causa Vialidad.

La presentación sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y plantea que determinadas circunstancias del expediente afectaron los derechos que, según la defensa, debían ser respetados durante el desarrollo del juicio.

El escrito fue elaborado por un equipo de abogados integrado por Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Rafael Valim, quien representó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ante organismos internacionales; y Carlos Beraldi, defensor de la exmandataria.

La estrategia jurídica busca trasladar la discusión a un ámbito internacional, a partir de un planteo que cuestiona distintos aspectos del proceso judicial y solicita una intervención del organismo de Naciones Unidas.

Los argumentos de la presentación y los cuestionamientos al proceso judicial

Entre los principales argumentos incluidos en la comunicación individual figuran presuntas irregularidades ocurridas durante el juicio. La defensa sostiene que existieron situaciones que podrían haber afectado las garantías procesales de la exmandataria.

Los puntos señalados incluyen:

La supuesta falta de imparcialidad de algunos magistrados que intervinieron en el proceso.

que intervinieron en el proceso. Limitaciones en los peritajes , planteadas como una restricción dentro de la etapa judicial.

, planteadas como una restricción dentro de la etapa judicial. La incorporación tardía de determinadas pruebas, cuestionada por la defensa como parte del desarrollo del expediente.

El planteo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abrió una discusión sobre las consecuencias jurídicas que podría generar una eventual resolución favorable del organismo internacional.

Un escenario sin antecedentes en Argentina

Uno de los aspectos centrales del debate es que en Argentina no existen antecedentes de un caso similar, por lo que una eventual decisión favorable del Comité de Derechos Humanos implicaría transitar un camino jurídico sin precedentes dentro del país.

Si el planteo prosperara, la revisión de la condena debería tramitarse inicialmente ante la Cámara Federal de Casación Penal y, posteriormente, podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La posibilidad de una revisión no surgiría de manera automática, sino que dependería de los mecanismos legales internos que permitan analizar los efectos de una resolución emitida por un organismo internacional frente a una petición particular.

El artículo del Código Procesal Penal Federal que aparece como clave

El abogado constitucionalista Mariano Bär explicó que la estrategia presentada por la defensa apunta a la aplicación del artículo 366, inciso F, del Código Procesal Penal Federal.

Según el especialista, esa norma contempla la posibilidad de revisar una sentencia firme cuando existe una resolución de un organismo internacional vinculada con una petición individual.

En ese marco, la eventual intervención del Comité de Derechos Humanos podría convertirse en un elemento determinante para solicitar una revisión del fallo que actualmente mantiene la condena firme.

Bär explicó que, si el organismo internacional emitiera una resolución favorable y esa decisión habilitara la revisión de la condena, la sentencia dejaría de estar firme mientras dure ese proceso.

La discusión sobre la inhabilitación y los límites de una resolución internacional

Dentro de ese eventual escenario, también podría quedar bajo análisis la inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Kirchner.

Sin embargo, Mariano Bär aclaró que una resolución favorable del organismo internacional no implica automáticamente que la Justicia argentina deba adoptar todas las recomendaciones formuladas.

La situación dependería del alcance jurídico que tuviera esa resolución y de las decisiones que posteriormente adopten los tribunales nacionales encargados de analizar la revisión de la condena.

De esta manera, el planteo internacional no representa por sí solo la eliminación de la condena ni de sus consecuencias, sino la apertura de una posible instancia de revisión dentro del sistema judicial argentino.

La posibilidad de una candidatura en 2027 y las condiciones jurídicas pendientes

La presentación ante Naciones Unidas también generó especulaciones sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner en las elecciones de 2027.

No obstante, Mariano Bär señaló que para que esa posibilidad pudiera ser analizada deberían cumplirse previamente una serie de condiciones jurídicas.

Según explicó el especialista, primero debería existir una resolución favorable antes del cierre de listas y luego debería definirse cuál sería el alcance concreto de esa decisión en relación con la condena y la inhabilitación.

Actualmente, la exmandataria permanece inhabilitada para ejercer cargos públicos y no integra el padrón electoral debido a la condena firme que pesa sobre ella.

El escenario abierto por la comunicación presentada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas plantea así una disputa jurídica de alta relevancia, en la que convergen la revisión de una sentencia, los mecanismos internacionales de protección de derechos y las consecuencias políticas derivadas de una eventual modificación de la situación judicial de la expresidenta.