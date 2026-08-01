Lucía Corpacci acompañó a Máximo Kirchner en una cumbre política convocada por Quintela

La senadora nacional Lucía Corpacci participó este fin de semana de una cumbre política en la provincia de La Rioja, donde acompañó al diputado nacional Máximo Kirchner durante una intensa agenda organizada por el gobernador Ricardo Quintela.

Junto a la exgobernadora de Catamarca también viajaron diputados provinciales y dirigentes del peronismo para sumarse a las actividades convocadas en la vecina provincia.

La visita de Kirchner coincidió con los actos por el 50° aniversario del martirio de Monseñor Enrique Angelelli, una de las principales conmemoraciones realizadas en La Rioja durante el fin de semana.

Además de participar de los homenajes, el presidente del Partido Justicialista bonaerense recorrió establecimientos fabriles, mantuvo un encuentro en una fundación local y encabezó un acto político ante militantes y dirigentes.

Durante su discurso, Máximo Kirchner formuló fuertes críticas al gobierno del presidente Javier Milei, realizó una autocrítica sobre el presente del peronismo y convocó a reconstruir una mayoría social y política con vistas a las elecciones de 2027.

La presencia de Corpacci en la actividad volvió a mostrar la sintonía de la dirigente catamarqueña con distintos referentes del peronismo nacional en un contexto de reorganización interna del espacio opositor.