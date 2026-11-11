Bullrich le respondió a Irán: "Que un Estado terrorista nos declare terroristas marca de qué lado estamos"

La senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cuestionó duramente al gobierno de Irán luego de que las autoridades de ese país declararan organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. La decisión, comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, provocó una respuesta pública de la exministra de Seguridad, quien defendió la postura adoptada por la administración de Javier Milei y apuntó contra el régimen de Teherán por los atentados cometidos en territorio argentino y las violaciones a los derechos humanos.

A través de su cuenta en la red social X, Bullrich expresó su rechazo a la medida con una frase contundente: "Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos".

El mensaje fue publicado en respuesta al anuncio de la Cancillería iraní y se convirtió en una manifestación de respaldo a la decisión del Gobierno argentino de incorporar a la Guardia Revolucionaria iraní al listado de organizaciones terroristas.

La senadora profundizó sus cuestionamientos al régimen y enumeró una serie de acusaciones vinculadas con la situación interna de Irán, entre ellas la restricción de libertades, las violaciones a los derechos humanos, la represión de manifestaciones y las ejecuciones.

"Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, **asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1700 mujeres por 'exceder sus derechos', además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos", sostuvo.

De esta manera, Bullrich vinculó la decisión iraní contra dos fuerzas militares argentinas con los antecedentes que atribuyó al régimen de Teherán y con los atentados terroristas perpetrados en la Argentina.

La represalia iraní alcanzó a dos fuerzas militares argentinas

La reacción de Bullrich se produjo después de que Irán incorporara a dos de las tres fuerzas militares argentinas a su listado de organizaciones terroristas. La medida alcanzó específicamente a la Armada y a la Fuerza Aérea, mientras que el Ejército argentino quedó excluido de la declaración.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que cuestionó la determinación adoptada previamente por el gobierno de Javier Milei contra la Guardia Revolucionaria Islámica.

Desde Teherán calificaron la medida argentina como un "acto hostil" y sostuvieron que contradice los principios fundamentales del derecho internacional. Además, explicaron que su respuesta se apoya en el principio de reciprocidad y en una ley aprobada en 2019, que contempla la posibilidad de aplicar represalias contra los países que respalden la decisión de Estados Unidos de considerar terrorista a la Guardia Revolucionaria.

En ese marco, las autoridades iraníes dirigieron una advertencia al Gobierno argentino: "El gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta medida".

Sin embargo, pese al tono de la advertencia, el régimen iraní no precisó cuáles podrían ser las consecuencias concretas de la decisión ni qué medidas podrían derivarse de la inclusión de las dos fuerzas militares argentinas en su listado.

El origen del conflicto

El enfrentamiento diplomático tiene como antecedente la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar organizaciones terroristas a las Fuerzas Quds y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

La determinación quedó formalizada mediante una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores. A partir de esa disposición, se habilitó la inscripción de ambas organizaciones iraníes en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

En su momento, el Gobierno argentino justificó la medida a partir de informes oficiales que, según explicó, acreditaban la existencia de actividades ilícitas transnacionales y la participación de esas organizaciones en atentados terroristas cometidos en territorio argentino.

La administración libertaria fundamentó su decisión en los antecedentes de los ataques contra la Embajada de Israel, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. Ambos atentados dejaron un saldo de 29 y 85 personas muertas, respectivamente.

El Gobierno vinculó a la Guardia Revolucionaria iraní con esos episodios y sostuvo que existían elementos oficiales que respaldaban la incorporación de las organizaciones al registro argentino de entidades relacionadas con el terrorismo y su financiamiento.

Los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA

Los ataques perpetrados en 1992 y 1994 ocupan un lugar central en los argumentos utilizados por la administración de Milei para justificar la decisión contra las organizaciones iraníes.

El atentado contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, dejó 29 muertos, mientras que el ataque contra la AMIA, en 1994, provocó 85 fallecimientos.

En relación con el atentado contra la mutual judía, la Justicia argentina atribuyó responsabilidades a funcionarios iraníes y a integrantes de Hezbollah, organización libanesa respaldada por Teherán.

Estos antecedentes fueron incorporados por el Gobierno argentino entre los fundamentos para declarar organizaciones terroristas a las Fuerzas Quds y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La medida, formalizada mediante la resolución conjunta de las carteras de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores, derivó en la inscripción de ambas estructuras en el RePET.

La posterior reacción iraní, que incluyó a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas en su propio listado de organizaciones terroristas, profundizó el enfrentamiento entre ambos países.