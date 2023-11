Bullrich negó haber dicho que quiere que explote todo

Patricia Bullrich volvió a realizar declaracionestelevisivas y negó haber dicho que quiere que “explote todo”. "Lo que pasa es que (Sergio) Massa no sabe leer, no escucha". "Masa no sabe leer ni escuchar, yo dije todo claro...", comenzó afirmando Patricia Bullrich en una entrevista en la señal de noticias TN.

"Con la crisis de la nafta la mentira explota... que todo lo que están haciendo es tirar para para delante una crisis que cada vez se profundiza más, cada vez hay más dólares, hoy hubo que pagar de nuevo y hay menos dólares...", agregó Bullrich.

"Entonces yo que dije, 'que expl...qué explotó, la mentira explotó'. ¿Alguien cree que yo quiero que a la gente le explote la economía?", cerró Bullrich.

Qué había dicho Bullrich

"Es el anuncio de la tragedia argentina de que el día 19 explota. Está explotando antes y ojalá explote antes, porque la realidad...", sentenció Bullrich ante la sorpresa de sus entrevistadores en La Nación+: "Si explota antes, nos perjudicamos todos", le aclaró el periodista Lucas Morando.