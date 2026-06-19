Bullrich respaldó la designación de Adrián Ravier: ¿qué dijo?

La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial generó una de las primeras reacciones dentro de las filas oficialistas. Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza y jefa del bloque libertario en la Cámara alta, expresó públicamente su apoyo al economista y destacó la importancia de su incorporación al área de comunicación del Gobierno.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la dirigente libertaria manifestó sus buenos deseos para quien asumirá la nueva responsabilidad dentro de la estructura gubernamental. "Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier", escribió la legisladora, en una publicación que rápidamente fue interpretada como una señal de respaldo político a la nueva etapa que comenzará en la vocería presidencial.

El mensaje no solo constituyó una felicitación formal, sino que también incluyó una definición sobre el papel que, según Bullrich, deberá desempeñar el nuevo funcionario dentro del esquema comunicacional del Ejecutivo.

"Destrabar" la comunicación del Gobierno

La senadora consideró que la llegada de Ravier representa una oportunidad para mejorar el funcionamiento de un área que, a su entender, necesita cambios. En ese sentido, definió la designación como "un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno".

La dirigente sostuvo que la incorporación del economista permitirá exponer con mayor claridad tanto el esfuerzo realizado por los argentinos como los resultados que, según indicó, se obtienen diariamente desde la administración nacional.

La legisladora vinculó así la llegada del nuevo vocero con la posibilidad de mejorar la transmisión de los mensajes oficiales y fortalecer la relación comunicacional entre el Gobierno y la ciudadanía.

La crítica para Adorni

Las declaraciones de Bullrich también fueron interpretadas como un cuestionamiento indirecto a Manuel Adorni. En un golpe por elevación hacia el jefe de Gabinete, la senadora dejó en evidencia diferencias que ya habían aflorado en otras oportunidades.

La referencia adquiere relevancia en un contexto marcado por la situación judicial del ministro coordinador, quien se encuentra investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Según planteó la legisladora, la llegada de Ravier contribuirá a mejorar el funcionamiento de un área que se encuentra atravesada por ese escenario.

La posición de Bullrich no resulta novedosa dentro del oficialismo. La dirigente ha sido una de las voces más críticas respecto del panorama vinculado a Adorni y sus explicaciones públicas sobre cuestiones patrimoniales.

Antecedentes de una relación marcada por cuestionamientos

Las diferencias entre la senadora y el jefe de Gabinete se hicieron visibles en distintas instancias. Bullrich fue una de las dirigentes que reclamó la aparición de la declaración jurada del funcionario y cuestionó con dureza las explicaciones brindadas para actualizar su situación patrimonial.

Los cuestionamientos no quedaron limitados al debate público. Según se informó, también estuvieron presentes durante la última reunión de mesa política del oficialismo.

En ese ámbito, y aunque el intercambio se desarrolló en un tono amable, la legisladora le reprochó directamente al jefe de Gabinete los argumentos utilizados para justificar su riqueza. La explicación ofrecida por el funcionario estuvo basada en inversiones en bitcoins que, según indicó, habían permanecido olvidadas en un pendrive.

Ese episodio profundizó las diferencias ya existentes y volvió a poner de manifiesto las tensiones internas alrededor de la conducción y la estrategia comunicacional del Gobierno.