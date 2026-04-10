Bullrich sobre Adorni: "Está muy tocado, pero Milei decidió mantenerlo"

La investigación judicial que indaga sobre los gastos en viajes a cargo del Estado y la compra de propiedades no declaradas por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa avanzando "a paso firme" en la Justicia. En este contexto, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, dejó entrever una crítica hacia su colega libertario por su decisión de mantenerse en silencio frente a la presión mediática.

Durante una entrevista en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Bullrich planteó una lectura que combina comprensión y distancia política. "Él es una persona que recién arranca en política, quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo, entonces las cosas pueden afectar", sostuvo, marcando una diferencia en la capacidad de reacción ante el escrutinio público.

El señalamiento no es menor: en un escenario donde la exposición mediática define ritmos políticos, la elección del silencio por parte de Adorni aparece como un factor que genera tensiones dentro del propio oficialismo.

Impacto político y cautela estratégica

Bullrich reconoció que el escándalo por la investigación de enriquecimiento ilícito "genera un impacto", aunque evitó comprometer un respaldo total al jefe de Gabinete. En ese equilibrio delicado, la senadora también dejó entrever una posible revisión de su propia estrategia política.

Históricamente asociada a una postura confrontativa —incluyendo acusaciones públicas contra dirigentes opositores—, Bullrich ahora evalúa moderar ese enfoque para "salvar las ropas del oficialismo", al menos de manera momentánea.

Sin embargo, dejó en claro un límite: "no romper el principio de inocencia". Bajo ese criterio, también descartó impulsar la posibilidad de que Adorni tome una licencia en su cargo mientras se desarrolla la causa judicial.

La línea del Gobierno: justicia sin interferencias

En su intervención, Bullrich alineó su postura con la del presidente Javier Milei, al subrayar una decisión política central: no intervenir en los procesos judiciales.

"Hemos tomado una decisión. El presidente Milei ha tomado la decisión de no involucrarse en los procesos judiciales. Que solo juzgue la justicia, no los medios ni los políticos", afirmó.

La definición adquiere relevancia en contraste con estrategias anteriores dentro del mismo espacio político. La propia Bullrich recordó indirectamente su rol en campaña, cuando señalaba causas no juzgadas contra la expresidenta Cristina Kirchner, lo que evidencia un cambio en el enfoque discursivo frente a situaciones que ahora afectan al oficialismo.

Entre la defensa y la incertidumbre

La senadora también introdujo un elemento de cautela ante el posible avance de la causa. En sus declaraciones, abrió un margen de contingencia política:

"Ojalá que salga todo bien y, si la justicia decide otra cosa, se tomará la decisión correcta".

Asimismo, comparó el caso de Adorni con situaciones de "falsas denuncias", destacando el impacto que este tipo de acusaciones puede tener en la estabilidad emocional y en el entorno familiar de los involucrados.

Este enfoque refleja una doble estrategia:

Contener políticamente la situación sin asumir un respaldo absoluto.

Preparar el terreno ante distintos escenarios judiciales posibles.

Economía, reformas y una metáfora persistente

Más allá del tema judicial, Bullrich aprovechó su exposición en la Bolsa de Comercio para reafirmar el rumbo del Gobierno en materia económica. En ese marco, defendió:

La política económica nacional

La reforma laboral

La reforma de la Ley de Glaciares

Frente a las dificultades que atraviesan amplios sectores del país, apeló a una metáfora ya conocida en la política argentina:

"Cuando uno atraviesa un río difícil, va a tener momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo, no hay que desviarse".

Y profundizó:

"Hay que tener coraje y valentía"

"Si nos desviamos, nos caemos"

"Si seguimos adelante, el país sale adelante de una vez y para siempre"

La imagen remite directamente a 2019, cuando Mauricio Macri utilizaba la consigna de "cruzar el río" durante su campaña presidencial, en un intento por sostener la confianza en su gestión.

Alianzas en juego y reconfiguración política

Finalmente, Bullrich introdujo un elemento clave en la dinámica política actual: la necesidad de consolidar alianzas frente a una eventual reorganización del peronismo.

En ese sentido, mencionó a Mauricio Macri como "el presidente del PRO" y planteó la importancia de articular un frente común entre ese espacio y La Libertad Avanza, tanto en Córdoba como a nivel nacional.

"Ellos se están organizando. ¿Nosotros qué vamos a hacer, ir divididos?", cuestionó, ampliando el mensaje también hacia los dirigentes radicales presentes en la sala.

Un equilibrio inestable

El caso Adorni expone un momento de equilibrio inestable dentro del oficialismo: entre la defensa institucional, la presión mediática y la necesidad de sostener cohesión política.

La postura de Bullrich sintetiza esa tensión. Entre el respaldo prudente, la apelación al principio de inocencia y la apertura a escenarios adversos, el Gobierno transita una crisis que no solo pone a prueba a un funcionario, sino también la consistencia de su estrategia política.