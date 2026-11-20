La senadora nacional y jefa de la bancada libertaria del Senado, Patricia Bullrich, volvió a generar repercusiones en las redes sociales con la publicación de un nuevo video musicalizado. Esta vez, la dirigente política eligió una canción del reconocido productor musical Bizarrap, en una producción audiovisual que rápidamente llamó la atención por su particular puesta en escena.

El material fue presentado bajo el título "Music Sessions #10/11" y muestra a Bullrich frente a un espejo, mientras se acomoda el flequillo, en una secuencia acompañada por la música del productor argentino.

La publicación se suma a otras intervenciones audiovisuales de la senadora que ya habían tenido repercusión en las plataformas digitales, donde sus videos musicales se convirtieron en parte de su exposición pública.

La nueva aparición también se produjo en un contexto político particular, marcado por diferencias que Bullrich volvió a expresar respecto de determinadas decisiones y políticas del Gobierno nacional.

Music Sessions #10/11 || PATRICIA BULLRICH & ??? 🔜 https://t.co/F1caATFmGB — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 20, 2026

El pedido al Gobierno para aliviar la presión sobre las pymes

La difusión del video coincidió con una nueva intervención pública de Bullrich sobre la situación económica y el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas.

Durante el jueves, la jefa de la bancada libertaria volvió a marcar diferencias con las políticas del Gobierno nacional y realizó un pedido dirigido al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo.

En ese marco, reclamó que el Ejecutivo saque "el pie del Estado de encima de las pymes", para permitir que estas empresas puedan desarrollar sus actividades y avanzar en sus proyectos productivos.

La senadora planteó la necesidad de generar condiciones que permitan a las pequeñas y medianas empresas producir, invertir y generar trabajo. De esta manera, la publicación musicalizada con Bizarrap apareció acompañada por un escenario de posicionamientos políticos y económicos en el que Bullrich volvió a expresar sus observaciones sobre el rumbo de determinadas políticas oficiales.

La coincidencia entre ambas apariciones, una en el terreno de las redes sociales y otra en el debate económico, volvió a colocar a la dirigente en el centro de la atención pública.

El antecedente de septiembre con una canción de Lali Espósito

No es la primera vez que Patricia Bullrich utiliza una canción de un artista reconocido para musicalizar una publicación en redes sociales y generar repercusiones.

En septiembre pasado, la senadora ya había conseguido una importante viralización con otro video en el que aparecía cantando "No me importa", una canción de Lali Espósito.

Aquella publicación tuvo una particular repercusión por el contexto de enfrentamiento público que mantiene la artista con el presidente Javier Milei. La elección de ese tema adquirió relevancia precisamente por la relación conflictiva entre la cantante y el mandatario, convirtiendo el video de Bullrich en una publicación que trascendió su contenido musical.

En esa oportunidad, la difusión del material también estuvo vinculada con un momento de diferencias políticas entre la senadora y el Poder Ejecutivo. El video había aparecido después de que Bullrich cuestionara al Gobierno nacional por la falta de coordinación en torno al Presupuesto y por los cambios relacionados con el área de discapacidad.

Música, redes sociales y exposición política

Con la nueva publicación titulada "Music Sessions #10/11", Bullrich vuelve a recurrir a un formato audiovisual musicalizado para comunicarse en las redes sociales.

En esta ocasión, la elección de Bizarrap reemplazó el antecedente de Lali Espósito, aunque se mantiene el recurso de utilizar canciones de artistas reconocidos para acompañar sus apariciones digitales.

El video muestra una escena sencilla, con la senadora frente al espejo y acomodándose el flequillo, mientras suena la música del productor. La publicación vuelve a combinar la exposición personal de la dirigente con el contexto de su actividad política, en un momento en el que también manifestó diferencias con algunas decisiones del Gobierno que integra el espacio libertario.

Así, el nuevo video se incorpora a una serie de intervenciones digitales que ya habían generado repercusiones, especialmente por la selección musical y el momento político en el que fueron difundidas.

Mientras en septiembre la canción de Lali Espósito había marcado una de sus publicaciones más comentadas, ahora Bullrich eligió a Bizarrap para una nueva aparición en las redes sociales, bajo el enigmático título "Music Sessions #10/11".