La empresa chilena Easter Island, propietaria del buque de carga Danstar, confirmó que realizará un viaje desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas sin solicitar autorización previa al Gobierno argentino. La decisión abrió una controversia diplomática entre ambos países, debido a las diferentes interpretaciones sobre las condiciones legales que regulan la navegación de embarcaciones con destino al archipiélago.

La compañía adelantó que llevará adelante el recorrido amparándose en el denominado derecho de paso inocente, un principio reconocido por el derecho internacional que permite a embarcaciones extranjeras navegar por aguas territoriales de otros Estados bajo determinadas condiciones.

La posición de Easter Island se fundamenta en la interpretación de que existen instrumentos y acuerdos internacionales que respaldan la posibilidad de realizar este tipo de desplazamientos sin necesidad de solicitar una autorización previa a las autoridades argentinas.

Sin embargo, la postura empresarial se contrapone con la posición expresada por el Gobierno argentino. El canciller Pablo Quirno sostuvo que los buques que se dirijan hacia las Islas Malvinas deben contar con autorización de la Argentina cuando sus trayectos impliquen el tránsito por aguas sometidas a jurisdicción nacional.

De esta manera, el próximo desplazamiento del Danstar quedó enmarcado en una discusión sobre las condiciones de navegación hacia el archipiélago y los requisitos que, según cada interpretación, deben cumplir las embarcaciones que realizan ese recorrido.

Pablo Quirno ratificó la exigencia de autorización argentina

El canciller argentino, Pablo Quirno, se refirió públicamente a la situación y defendió la obligación de contar con un permiso nacional para los buques que atraviesen aguas bajo jurisdicción argentina con destino a las Malvinas.

En declaraciones televisivas, el ministro de Relaciones Exteriores remarcó que la exigencia está respaldada por la normativa nacional y explicó que no se trata de un requisito excepcional, sino de un procedimiento que se aplica habitualmente a las embarcaciones que realizan ese tipo de trayectos.

Para respaldar su posición, Quirno aseguró que todos los años existen miles de barcos que solicitan autorización para cruzar cuando se dirigen hacia las islas.

En ese sentido, expresó: "Hay miles de barcos que piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas".

La declaración del canciller apunta a sostener que el tránsito de embarcaciones hacia el archipiélago, cuando involucra aguas argentinas, debe ajustarse a las disposiciones nacionales. Por esa razón, la decisión de Easter Island de realizar el viaje sin gestionar previamente ese permiso plantea una diferencia concreta entre el criterio de la compañía chilena y el del Gobierno argentino.

Quirno también se ocupó de precisar el alcance del reclamo argentino para evitar confusiones respecto del recorrido que realizará el carguero.

El estrecho de Magallanes no forma parte del reclamo argentino

Uno de los aspectos que el canciller consideró necesario aclarar fue la diferencia entre la navegación por el estrecho de Magallanes y el tránsito por aguas argentinas en dirección a las Islas Malvinas.

Quirno sostuvo que la exigencia de autorización no está relacionada con la circulación por el estrecho de Magallanes, debido a que ese paso se encuentra bajo soberanía chilena.

La posición argentina, según explicó el funcionario, está vinculada específicamente con los viajes hacia el archipiélago que impliquen atravesar aguas bajo jurisdicción nacional.

Esta distinción constituye un punto central de la controversia, ya que permite delimitar el aspecto sobre el cual se concentra el planteo diplomático. No se trata de cuestionar la circulación de embarcaciones por el estrecho de Magallanes, sino de exigir que los buques que utilicen aguas argentinas para dirigirse hacia las islas cuenten con la autorización correspondiente.

Así, mientras Easter Island sostiene que puede efectuar el trayecto bajo el amparo del derecho de paso inocente, la Cancillería argentina mantiene que las disposiciones nacionales establecen la necesidad de obtener un permiso cuando se atraviesan aguas sometidas a su jurisdicción.

Easter Island defiende su decisión

Desde la empresa chilena también hubo una respuesta frente a las objeciones planteadas por las autoridades argentinas. El gerente general de Easter Island, Pablo Pacheco, defendió la decisión de realizar el viaje sin solicitar autorización previa y argumentó que existen tratados internacionales que respaldan la navegación de la embarcación.

El directivo consideró que el Danstar no debería ser interceptado durante su recorrido, debido a que, desde su interpretación, el procedimiento previsto para realizar el desplazamiento se encuentra contemplado en los acuerdos vigentes entre ambos países. La posición empresarial se apoya, por lo tanto, en la existencia de normas y tratados internacionales que, según Pacheco, habilitarían la navegación prevista sin que sea necesaria la autorización argentina reclamada por el canciller.

De esta manera, las declaraciones del gerente general dejaron en evidencia que Easter Island mantiene su decisión de avanzar con el traslado de mercancías hacia las Malvinas, pese a la advertencia formulada por el Gobierno argentino.

La controversia se concentra en la interpretación de las condiciones que regulan el tránsito marítimo cuando una embarcación extranjera se dirige al archipiélago y debe atravesar aguas argentinas.

La partida está prevista para diciembre, después del mantenimiento del buque

En cuanto al cronograma del viaje, Easter Island informó que la partida del carguero Danstar está prevista entre la tercera y la cuarta semana de diciembre.

La salida se concretará una vez que finalicen las tareas de mantenimiento que actualmente se realizan en los astilleros de Asmar Magallanes, donde se encuentra la embarcación. Por lo tanto, el desplazamiento hacia las Islas Malvinas dependerá de la conclusión de esos trabajos, tras los cuales el buque estará en condiciones de emprender el recorrido desde Punta Arenas.

La fecha estimada de partida ubica el viaje en la segunda mitad de diciembre y mantiene abierta la expectativa sobre cómo evolucionará la controversia diplomática antes de que la embarcación inicie su trayecto.

El punto de mayor atención estará relacionado con la decisión de la empresa de no solicitar el permiso argentino y con la posición expresada por Quirno respecto de la obligación de contar con esa autorización cuando se atraviesen aguas bajo jurisdicción nacional.

Alimentos, vinos, materiales de construcción y gas licuado entre las cargas

El Danstar realizará el traslado de diferentes productos y suministros destinados al archipiélago. Según la información proporcionada por la empresa, la carga estará integrada por alimentos, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos.

Se trata de una operación de transporte de mercancías que contempla distintos rubros, desde productos destinados al abastecimiento hasta materiales y componentes necesarios para diferentes actividades.

Entre los elementos que transportará la embarcación se encuentran:

Alimentos: productos destinados al abastecimiento del archipiélago.

Vinos: incluidos dentro de las mercancías previstas para el traslado.

Materiales de construcción: insumos destinados a ese rubro.

Gas licuado: otro de los productos incluidos en la carga.

Repuestos: componentes que también serán transportados hacia las islas.

El traslado de estos productos constituye el objetivo comercial del recorrido que Easter Island confirmó desde Punta Arenas.