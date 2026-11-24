El Gobierno nacional reunirá este martes a las 13 a la mesa política en Casa Rosada con el propósito de definir los próximos pasos de su estrategia legislativa en una semana considerada clave para las aspiraciones parlamentarias del oficialismo. El encuentro estará atravesado por una agenda que combina iniciativas electorales, debates vinculados con la regulación de las apuestas y proyectos económicos e institucionales que el Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso.

Uno de los principales objetivos será coordinar el tratamiento de la reforma electoral, una iniciativa que La Libertad Avanza buscará llevar al recinto del Senado el próximo jueves. La propuesta contempla, entre sus puntos centrales, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de otros cambios en el sistema electoral con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.

La convocatoria se realizará en un momento determinante para el oficialismo, que procura imprimirle mayor ritmo a sus proyectos antes de la finalización del período ordinario. En ese escenario, la mesa política tendrá la responsabilidad de ordenar las prioridades, evaluar el estado de las negociaciones parlamentarias y establecer los mecanismos necesarios para conseguir los respaldos que permitan avanzar con las iniciativas del Poder Ejecutivo.

La reunión también funcionará como una instancia de coordinación política en la previa a la convocatoria de sesiones extraordinarias. Con esa perspectiva, el Gobierno buscará dejar delimitada una hoja de ruta que permita sostener los acuerdos alcanzados con los bloques aliados y evitar que las dificultades legislativas condicionen el avance de su programa.

Karina Milei encabezará el encuentro

La reunión estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tendrá a su alrededor a los principales integrantes del espacio político que intervienen en las decisiones y negociaciones parlamentarias del Gobierno.

Entre los participantes se espera la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del armador nacional, Eduardo "Lule" Menem, quienes tienen a su cargo las gestiones con los bloques aliados para garantizar los respaldos necesarios en el Congreso.

También participarán el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. La lista de asistentes se completará con el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

La composición del encuentro refleja la intención del Ejecutivo de reunir en una misma instancia a los responsables de las áreas políticas, económicas, legislativas y comunicacionales. La participación de los referentes que mantienen contacto con los bloques aliados será especialmente relevante frente a una agenda que requiere acuerdos parlamentarios para conseguir dictámenes y avanzar con los tratamientos previstos.

En ese marco, las negociaciones que llevan adelante Santilli y Eduardo "Lule" Menem ocuparán un lugar importante en la estrategia oficialista. El objetivo será sostener los entendimientos políticos que permitan reunir los votos necesarios para las iniciativas que el Gobierno considera prioritarias.

La eliminación de las PASO, uno de los principales objetivos

La reforma electoral aparece como uno de los asuntos centrales de la reunión. El oficialismo pretende avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y promover otras modificaciones al sistema electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La intención del Gobierno es que el proyecto pueda ser tratado el jueves en el Senado, por lo que la definición de la estrategia parlamentaria durante el encuentro de este martes tendrá especial importancia. La discusión no se limitará a establecer los tiempos del tratamiento legislativo. También estará vinculada con la necesidad de consolidar los respaldos políticos que permitan que la iniciativa avance dentro del Congreso.

Para La Libertad Avanza, la reforma forma parte de los objetivos que busca concretar durante esta etapa parlamentaria. Por esa razón, el encuentro de la mesa política será una oportunidad para ordenar las gestiones y establecer cómo se desarrollarán las conversaciones con los distintos sectores legislativos.

La ley de ludopatía abre otro frente de discusión en el Senado

Otro de los temas que estará presente en la reunión será el proyecto de ley de ludopatía, cuyo debate comenzará este miércoles en comisiones de la Cámara Alta.

La discusión se desarrollará en la previa al vencimiento del estado parlamentario de la media sanción que la iniciativa obtuvo en la Cámara de Diputados. Esta circunstancia incorpora un componente de urgencia al tratamiento, ya que el oficialismo deberá seguir de cerca el desarrollo del debate y las posibilidades de avanzar con el proyecto.

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado aspira a conseguir dictamen de la iniciativa. Sin embargo, el tratamiento también expone diferencias dentro del oficialismo respecto de determinados aspectos del articulado. En particular, algunas voces oficiales anticiparon que, si finalmente se trata el texto que reclama la Iglesia, el Gobierno terminará vetándolo.

La postura fue expresada ante la agencia Noticias Argentinas con una definición contundente: "Es como la Ley Seca, no tiene sentido", argumentaron desde sectores oficiales. De esta manera, el debate sobre la ludopatía no solamente estará condicionado por los tiempos parlamentarios y el vencimiento de la media sanción, sino también por las diferencias existentes alrededor del contenido que podría llegar a discutirse.

La posibilidad de obtener dictamen constituye una de las aspiraciones del bloque oficialista, aunque las advertencias sobre un eventual veto anticipan que el desarrollo legislativo podría encontrar dificultades si se incorpora el articulado cuestionado por esas voces del Gobierno.

Presupuesto 2027 y reforma del Banco Central

La actividad parlamentaria del jueves también estará marcada por dos iniciativas de carácter económico e institucional: el Presupuesto 2027 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ambos proyectos forman parte de las prioridades que el Ejecutivo pretende impulsar durante esta semana y se suman a la reforma electoral como parte de una agenda legislativa particularmente cargada.

El tratamiento del Presupuesto 2027 representa uno de los asuntos centrales dentro de la planificación económica del Gobierno, mientras que la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central constituye otra de las iniciativas institucionales que el oficialismo busca llevar adelante.

La inclusión de estos proyectos en la agenda del jueves obliga a coordinar distintas negociaciones parlamentarias en un mismo período. Por eso, la reunión de la mesa política tendrá entre sus objetivos establecer cómo se organizará el avance de cada iniciativa y cuáles serán las gestiones necesarias para sostener los acuerdos con los sectores aliados.

La presencia de Luis Caputo en el encuentro también se inscribe en ese escenario, dado que el ministro de Economía integrará la mesa en la que se definirán los próximos movimientos legislativos vinculados con las iniciativas económicas.