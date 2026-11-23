El Gobierno nacional profundizó su intervención en la controversia por el homenaje a Mario Roberto Santucho, previsto para el próximo 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Este lunes, las autoridades del Ministerio de Capital Humano enviaron una carta formal al rector de la institución, Ricardo Gelpi, para exigir la suspensión de la actividad y reclamar que se apliquen sanciones contra quienes promovieron la convocatoria.

La presentación fue firmada por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, funcionario de la cartera que conduce Sandra Pettovello. A través del documento, el Gobierno ratificó el pedido que había formulado el domingo anterior, cuando solicitó que la Universidad impidiera la realización del acto y remitiera un informe detallado sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias que eventualmente se llevaran adelante.

La intervención oficial se fundamenta en el rechazo al reconocimiento de Santucho, quien lideró el denominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Para Álvarez, la realización de un homenaje de estas características representa una reivindicación de la violencia política y de las acciones desarrolladas por esa organización armada durante uno de los períodos más conflictivos de la historia argentina.

En su carta, el subsecretario expresó que el homenaje constituye una reivindicación del pasado violento del país y sostuvo que el ERP buscaba alcanzar el poder mediante la lucha armada, con el objetivo de imponer por la fuerza un régimen totalitario.

El funcionario consideró que no existen argumentos para homenajear a una persona que, según señaló, estuvo al mando de una organización responsable de asesinatos, secuestros, crímenes aberrantes y actos terroristas contra la población argentina. También sostuvo que esas acciones fueron dirigidas contra ciudadanos que querían vivir en paz y libertad y que rechazaban la imposición de una ideología totalitaria por parte de un grupo armado.

Las advertencias sobre posibles responsabilidades penales

Uno de los puntos centrales de la presentación oficial está relacionado con las posibles consecuencias legales para las autoridades universitarias que permitan la realización del reconocimiento.

Álvarez sostuvo que el homenaje publicitado por la Facultad de Ciencias Sociales promueve a una persona que, de acuerdo con su interpretación, publicitaba sus crímenes y que la convocatoria podría implicar el enaltecimiento, la justificación o la glorificación de actos terroristas.

A partir de ese planteo, advirtió que las autoridades universitarias responsables podrían quedar expuestas a la comisión de delitos. Además, consideró que el uso de instalaciones y recursos públicos de la Universidad para desarrollar actividades ajenas a sus competencias legales podría configurar un incumplimiento de los deberes correspondientes a los funcionarios públicos involucrados.

La advertencia apunta particularmente a la utilización de bienes y fondos estatales destinados al funcionamiento de la educación universitaria. Desde la perspectiva expresada por el subsecretario, esos recursos no deberían emplearse para promover actividades que, según su evaluación, excedan las funciones legalmente atribuidas a las instituciones académicas.

Por ese motivo, la carta estuvo dirigida directamente al rector Ricardo Gelpi, en su condición de máxima autoridad de la UBA. Álvarez le reclamó que adopte las medidas administrativas necesarias para impedir la realización del acto, al que calificó como repudiable.

Además, solicitó expresamente que se impongan las sanciones correspondientes a quienes impulsaron la convocatoria.

El requerimiento oficial no se limitó a la suspensión del homenaje. También incluyó un pedido de información sobre las decisiones que adopte la Universidad frente a la controversia. En particular, el Gobierno exigió conocer las actuaciones administrativas, las medidas disciplinarias y las eventuales sanciones que se dispongan.

De esta manera, la Subsecretaría de Políticas Universitarias busca que la institución informe formalmente cómo abordará el episodio y qué responsabilidades internas determinará, en caso de considerar que existieron irregularidades.

La autonomía universitaria y los límites de intervención del Gobierno

Sin embargo, desde la propia Subsecretaría de Políticas Universitarias reconocieron que el Gobierno nacional carece de facultades legales para aplicar sanciones directamente contra las autoridades de la Universidad de Buenos Aires.

En declaraciones a TN, fuentes del organismo explicaron que la legislación vigente garantiza la autonomía universitaria y establece que la responsabilidad administrativa y disciplinaria corresponde exclusivamente a las autoridades de cada institución.

En ese esquema, las decisiones no dependen del Ministerio de Capital Humano, sino de los órganos de gobierno universitarios establecidos por los estatutos de cada casa de estudios.

Para el caso de la UBA, la responsabilidad institucional recae en el rector y el Consejo Superior cuando se trata de cuestiones generales de la Universidad. En cambio, frente a situaciones que ocurren dentro de una facultad, las atribuciones corresponden al decano y al respectivo Consejo Directivo.

Desde el área que conduce Álvarez remarcaron que esa potestad pertenece únicamente a las autoridades académicas, de acuerdo con las disposiciones estatutarias.

Esta situación establece un límite concreto para la intervención del Poder Ejecutivo. Aunque el Gobierno puede expresar su posición, formular pedidos y reclamar explicaciones sobre el uso de recursos públicos, no cuenta actualmente con atribuciones para imponer sanciones disciplinarias dentro de las universidades nacionales.

La Ley de Libertad Educativa

Frente a esas restricciones, desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que una modificación del sistema vigente requeriría avanzar con el proyecto de Ley de Libertad Educativa. La iniciativa contempla, en su artículo 160, la posibilidad de otorgar al Ministerio de Capital Humano facultades para ejercer un control administrativo externo sobre las instituciones educativas, junto con la intervención de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación.

De acuerdo con el planteo oficial, esa modificación permitiría ampliar los mecanismos de supervisión estatal sobre el funcionamiento administrativo de las universidades.

No obstante, el proyecto permanece sin avances en las comisiones del Congreso desde diciembre de 2025. Además, en el Poder Ejecutivo sostienen que la propuesta no será tratada en el corto plazo.

En consecuencia, el Gobierno deberá desenvolverse dentro del marco legal actualmente vigente, que reconoce a las autoridades universitarias la potestad de resolver las cuestiones disciplinarias internas.

Mientras tanto, la expectativa oficial está puesta en que la propia Universidad de Buenos Aires decida revertir la convocatoria y adopte una posición institucional contraria al reconocimiento previsto para el 10 de diciembre.

Yacobitti rechazó el homenaje

En medio de la controversia, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, manifestó públicamente su rechazo a la iniciativa impulsada desde la Facultad de Ciencias Sociales. A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el dirigente universitario cuestionó que la institución pueda convertirse en un espacio para reconocer a una persona que haya utilizado la violencia contra el sistema democrático.

Además, anticipó que presentará un proyecto ante el Consejo Superior para que la Universidad se pronuncie formalmente en contra del homenaje.

En su mensaje, Yacobitti sostuvo que, en su condición de vicerrector, considera que la UBA no puede ser el ámbito de reconocimiento para ninguna persona que haya recurrido a la violencia contra el régimen democrático. Al mismo tiempo, estableció una diferencia entre el estudio académico de los acontecimientos históricos y la realización de homenajes a determinadas figuras.

En ese sentido, defendió el papel de la Universidad como espacio de investigación y análisis de los distintos períodos históricos, con una perspectiva científica y crítica y respetando la pluralidad teórica e ideológica.

Sin embargo, remarcó que esa apertura académica no significa que cualquier figura histórica deba recibir un reconocimiento institucional. Según expresó, los homenajes deben reservarse para quienes se hayan destacado por sus aportes a la ciencia, la tecnología y la vida pública, siempre dentro del respeto a la democracia.

También señaló que ese criterio se encuentra establecido en el Estatuto universitario y en la Constitución Nacional.

Una controversia que deberá resolver la propia Universidad

La polémica por el homenaje a Mario Santucho abrió un escenario de tensión entre el Gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires, con dos cuestiones centrales: el rechazo político e institucional al reconocimiento y los límites que establece la autonomía universitaria para la intervención del Poder Ejecutivo.

Por un lado, el Ministerio de Capital Humano exige suspender el acto, investigar a sus promotores y comunicar las medidas administrativas y disciplinarias que se adopten. Por otro, reconoce que la legislación vigente reserva esas decisiones a los órganos de gobierno de cada universidad.

En ese contexto, la posición expresada por Emiliano Yacobitti introduce un elemento institucional relevante, ya que el vicerrector anticipó que llevará el rechazo al Consejo Superior, uno de los principales órganos de conducción de la UBA.

La definición sobre el homenaje previsto para el 10 de diciembre dependerá, por lo tanto, de las decisiones que adopten las autoridades universitarias dentro de sus atribuciones legales.

Mientras el Gobierno mantiene su exigencia de que se impida la actividad y se sancione a quienes la promovieron, la Universidad enfrenta el desafío de resolver la controversia mediante sus propios mecanismos institucionales, en un debate que involucra la memoria histórica, la violencia política, la democracia y el alcance de la autonomía universitaria.