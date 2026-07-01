Buscan crear una Comisión Permanente de Juventud en la Cámara de Diputados

La diputada provincial Yanina Luna, integrante del bloque Frente de Todos, presentó en la Cámara de Diputados el "Proyecto Juventud 2026", una iniciativa legislativa que propone la creación de una Comisión de Juventud que funcione de manera permanente en la Cámara Baja. La propuesta tiene como eje central la generación de un ámbito específico destinado al tratamiento de iniciativas, proyectos y temáticas vinculadas a las juventudes de toda la provincia, con el propósito de fortalecer su participación dentro del ámbito legislativo y promover políticas públicas orientadas a sus necesidades.

Una propuesta para institucionalizar la agenda juvenil

El Proyecto Juventud 2026 plantea la conformación de una comisión permanente que permita abordar de manera específica los temas relacionados con las juventudes, brindando un espacio institucional para el análisis de propuestas, demandas e iniciativas que surjan desde distintos sectores de la provincia.

De acuerdo con la iniciativa presentada por la legisladora, el objetivo es consolidar un ámbito dentro del Poder Legislativo donde las inquietudes de los jóvenes puedan ser tratadas de forma permanente, generando herramientas que contribuyan a ampliar su participación en la vida pública y fortaleciendo su protagonismo en la construcción de políticas que los involucren directamente.

La propuesta también apunta a promover el compromiso de las nuevas generaciones con sus comunidades mediante el desarrollo de diversas acciones orientadas a su formación y participación.

Entre los principales objetivos del proyecto se destacan:

Promover el protagonismo juvenil.

Impulsar actividades educativas.

Fomentar propuestas culturales.

Desarrollar espacios recreativos.

Fortalecer la formación ciudadana.

Estimular el compromiso de los jóvenes con sus comunidades.

Trabajo articulado entre instituciones y organismos

Uno de los aspectos centrales del Proyecto Juventud 2026 es la articulación con diferentes actores sociales e institucionales.

La iniciativa contempla el trabajo conjunto con:

Instituciones educativas.

Organizaciones sociales.

Organismos públicos.

El objetivo de esta articulación es ampliar las oportunidades de participación para las juventudes, promoviendo además la construcción de espacios de encuentro e intercambio donde puedan desarrollarse propuestas, compartir experiencias y generar nuevas instancias de participación ciudadana.

En ese marco, el proyecto busca consolidar una red de trabajo que permita fortalecer la presencia de los jóvenes en distintas iniciativas vinculadas a su formación, desarrollo e integración dentro de la comunidad.

Un encuentro para escuchar las inquietudes de los jóvenes

Luego de la presentación del proyecto en la Cámara de Diputados, la legisladora recibió en su despacho a un grupo de jóvenes, con quienes mantuvo una reunión destinada al intercambio de ideas y al análisis de las principales inquietudes que atraviesan las juventudes de la provincia.

Durante el encuentro se dialogó sobre los desafíos, las propuestas y las necesidades planteadas por los participantes, generando un espacio de escucha e intercambio que acompañó la presentación formal de la iniciativa legislativa.

En ese contexto, Yanina Luna remarcó la importancia de impulsar políticas públicas que respondan a las demandas de los jóvenes, poniendo el foco en la necesidad de brindar herramientas que les permitan desarrollar tanto sus proyectos personales como sus iniciativas colectivas.

La experiencia de la legisladora con las juventudes

Durante la reunión, la diputada hizo referencia a su trayectoria vinculada al trabajo con los jóvenes, destacando su experiencia tanto en el ámbito educativo como en la representación estudiantil.

"Como ex responsable de centros de estudiantes de toda la provincia y como docente, siempre he tenido una cercanía especial con los jóvenes. Conozco de primera mano la necesidad de brindarles espacios de participación real y efectiva", expresó la legisladora.

A partir de esa experiencia, Luna sostuvo que la creación de una Comisión de Juventud permanente representa una herramienta para garantizar que las inquietudes, proyectos y demandas de las juventudes cuenten con un ámbito específico de tratamiento dentro del Poder Legislativo.

Según manifestó, el objetivo es institucionalizar un espacio que permita dar continuidad al tratamiento de aquellas iniciativas que involucren a las nuevas generaciones, favoreciendo una participación sostenida y organizada.

La participación juvenil como eje de la iniciativa

La diputada también subrayó el valor de incorporar de manera activa la voz de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones.

"Esta comisión es un paso clave para asegurar que la voz de los jóvenes esté presente en las decisiones que nos afectan a todos. Acompañamos a las nuevas generaciones con compromiso, construyendo un futuro donde su participación sea protagonista", afirmó Luna.

La propuesta pone el acento en la necesidad de generar mecanismos permanentes de participación que permitan fortalecer el vínculo entre las juventudes y las instituciones, promoviendo un espacio específico donde sus iniciativas puedan ser analizadas y debatidas.