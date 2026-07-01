Soria llamó a superar las diferencias y recuperar el diálogo en el CD de Huillapima

El intendente de Huillapima, Omar Soria, se refirió a la situación institucional que atraviesa el Concejo Deliberante de la localidad y realizó un llamado a dejar atrás las diferencias políticas para priorizar el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.

Las declaraciones del jefe comunal se produjeron en el contexto del conflicto generado por la expulsión del concejal Luciano Auce, una situación a la que hizo referencia al expresar su postura sobre el momento que atraviesa el cuerpo legislativo.

Soria sostuvo que el escenario actual requiere de un esfuerzo por parte de todos los actores institucionales para reconstruir los canales de diálogo y avanzar en acuerdos que permitan superar las diferencias. En ese sentido, afirmó que es momento de "superar diferencias y de criterio político y trabajar para la gente", planteando que las demandas de la comunidad deben ocupar el centro de la agenda institucional.

Respeto por la autonomía del Concejo Deliberante

Durante sus declaraciones, el intendente dejó en claro que mantiene una posición de respeto hacia el funcionamiento institucional del Concejo Deliberante.

"Respeto plenamente la autonomía del Concejo Deliberante, debemos hacer un esfuerzo para dialogar", expresó Soria al referirse al conflicto que atraviesa el cuerpo legislativo. Asimismo, remarcó que desde el Ejecutivo municipal no existe ninguna negativa a responder los requerimientos que puedan formular los concejales.

"No nos negamos a ningún pedido de informes porque tenemos una gestión transparente de cara a la gente", afirmó. El jefe comunal consideró que el funcionamiento institucional debe desarrollarse dentro de un marco de cooperación entre los distintos poderes, siempre con el objetivo de atender las necesidades de los vecinos.

En esa línea, sostuvo que la ciudadanía espera de sus representantes actitudes orientadas a la construcción de consensos y no a la profundización de los enfrentamientos políticos. "Estoy seguro que la sociedad no espera que sus dirigentes profundicen las peleas, sino que construyan acuerdos y encuentren soluciones a los problemas cotidianos", manifestó.

La búsqueda de un acuerdo institucional

Como parte de su postura frente a la situación, Soria anticipó que promoverá instancias de diálogo con las autoridades del Concejo Deliberante. El intendente explicó que buscará mantener conversaciones con los integrantes del cuerpo legislativo con el propósito de contribuir a superar el conflicto institucional.

"Voy a conversar con los integrantes del Concejo porque entiendo que necesitamos un gesto de madurez institucional conjunto. Es tiempo de recuperar el diálogo y dejar de lado confrontaciones que no benefician a nadie", expresó.

Con estas declaraciones, el jefe comunal planteó la necesidad de avanzar en una etapa de entendimiento entre los distintos sectores políticos, dejando de lado las diferencias para concentrar los esfuerzos en el funcionamiento de las instituciones. Su propuesta apunta a favorecer un clima de mayor cooperación entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, en el marco del respeto por las competencias de cada uno de los poderes.

Las instituciones y el respeto demoscrático

Durante su mensaje, Soria también hizo referencia al papel que deben desempeñar las instituciones frente a los conflictos políticos. El intendente sostuvo que las diferencias forman parte de la vida institucional, pero remarcó que deben resolverse dentro de los mecanismos previstos por el sistema democrático.

En ese sentido, afirmó que el respeto por las normas constituye un elemento fundamental para preservar el funcionamiento de las instituciones.

"Las instituciones están para fortalecer la democracia. Cada dirigente tiene la responsabilidad de actuar con prudencia y pensar primero en la comunidad", señaló. A través de esas expresiones, el jefe comunal insistió en la necesidad de privilegiar el diálogo institucional y la responsabilidad política como herramientas para afrontar las diferencias existentes.

La gestión como prioridad

En el tramo final de sus declaraciones, Soria volvió a poner el foco en la gestión municipal y en las demandas de los vecinos de Huillapima. El intendente sostuvo que quienes ocupan responsabilidades institucionales fueron elegidos para dar respuestas concretas a la comunidad y consideró que ese debe ser el principal objetivo de la dirigencia.

"Los vecinos nos eligieron para trabajar por ellos. Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en gestionar, ejecutar obras, mejorar los servicios y dar respuestas", afirmó.

Además, vinculó el buen funcionamiento de las instituciones con la posibilidad de ofrecer soluciones a las necesidades cotidianas de la población. "Cuando las instituciones funcionan con diálogo y responsabilidad, la que gana es la gente", concluyó.