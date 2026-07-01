Minería avanzó en el análisis del proyecto de transformación de CAMYEN

La Comisión de Minería, Energía, Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores de Catamarca dio continuidad al análisis del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo provincial, que propone la transformación de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.) en Catamarca Minera y Energética Sociedad Anónima Unipersonal (CAMYEN S.A.U.).

La reunión de trabajo fue presidida por la senadora Soledad Blas y tuvo como objetivo avanzar en el estudio de una iniciativa que busca adecuar el funcionamiento de la empresa al nuevo marco societario. Durante el encuentro, los integrantes de la comisión recibieron a funcionarios del Gobierno provincial y a representantes de CAMYEN, quienes brindaron detalles técnicos y jurídicos sobre el proyecto, además de responder las consultas formuladas por los legisladores.

La propuesta forma parte del proceso de análisis legislativo previo a su eventual tratamiento en el recinto y contempla modificaciones en la figura societaria de la empresa sin alterar la participación accionaria de la Provincia.

Amplia participación de legisladores y autoridades

La reunión contó con la presencia de un importante número de integrantes de la Cámara alta. Participaron las y los senadores:

Guillermo Ferreyra.

María Elena Lagoria.

Ramón Figueroa Castellanos.

Félix Jerez.

Gonzalo Ormachea.

Eliana Soriano.

Débora Romero.

Mario Gershani.

Belén Menecier.

Romina Williams.

Pamela López.

Horacio Gutiérrez.

Augusto Ojeda.

En representación del Gobierno provincial asistieron la ministra de Minería, Teresita Regalado, acompañada por la secretaria de Gestión de la Actividad Minera, Mirian Arévalo, y el director de Asuntos Jurídicos, Raúl Colombo.

Los funcionarios explicaron los alcances del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y respondieron las preguntas planteadas por los integrantes de la comisión durante el desarrollo de la reunión.

La participación de las autoridades de CAMYEN

La empresa también estuvo representada por sus principales autoridades. Participaron del encuentro:

José Barrera , presidente de CAMYEN.

, presidente de CAMYEN. Gabriel Molina , vicepresidente.

, vicepresidente. Agustina Lencina , vocal del Directorio.

, vocal del Directorio. Daniel Zamora , síndico.

, síndico. Lisandro Cubas, integrante del equipo legal.

Durante la exposición, los representantes de la empresa acompañaron las explicaciones brindadas por las autoridades provinciales y aportaron precisiones sobre los objetivos de la transformación societaria prevista en el proyecto de ley.

La presencia conjunta de funcionarios del Ejecutivo y de la conducción de CAMYEN permitió que los legisladores realizaran consultas tanto sobre los aspectos legales como sobre las implicancias operativas que tendría la modificación propuesta.

Los fundamentos de la transformación

Según se expuso durante la reunión, la iniciativa responde a la necesidad de adecuar la empresa al nuevo marco normativo nacional. Entre los objetivos centrales del proyecto se mencionaron la modernización de la estructura de gobierno de la sociedad, la reorientación de su modelo de negocios y el fortalecimiento de los mecanismos de administración.

De acuerdo con las explicaciones brindadas ante la comisión, la transformación busca:

Adecuar la sociedad al nuevo marco normativo nacional.

Modernizar la estructura de gobierno de CAMYEN.

Reorientar el modelo de negocios hacia la gestión estratégica de proyectos mineros y energéticos.

Profundizar los estándares de transparencia en la administración del patrimonio minero provincial.

Estos fundamentos forman parte de la argumentación presentada por el Poder Ejecutivo para impulsar el cambio de figura societaria de la empresa.

Los principales alcances del proyecto de ley

Durante el encuentro también se explicaron los aspectos centrales del articulado de la iniciativa y parte de sus fundamentos. El proyecto establece la transformación de CAMYEN Sociedad del Estado en una Sociedad Anónima Unipersonal, manteniendo a la Provincia de Catamarca como única accionista, con el 100 por ciento del capital social.

Asimismo, la propuesta contempla la continuidad de la personalidad jurídica de la empresa, evitando la creación de una nueva entidad y garantizando la permanencia de la sociedad bajo una nueva estructura legal. Otro de los puntos destacados señala que la empresa pasará a regirse por un régimen jurídico uniforme, integrado por la Ley General de Sociedades y por su correspondiente estatuto social.

El proyecto también prevé la derogación de la Ley Provincial N.º 5.354, normativa bajo la cual actualmente funciona CAMYEN. No obstante, la iniciativa establece expresamente que todos los actos jurídicos realizados bajo ese régimen conservarán plenamente su validez hasta que la transformación quede efectivamente inscripta en el registro correspondiente.

Un debate orientado a la adecuación del marco societario

La reunión de la Comisión de Minería, Energía, Ecología y Medio Ambiente permitió avanzar en el análisis técnico y jurídico de una iniciativa que propone modificar la figura societaria de CAMYEN sin alterar la titularidad estatal de la empresa.

Las exposiciones realizadas por las autoridades del Ministerio de Minería y por los directivos de la compañía estuvieron orientadas a explicar las razones que motivan el proyecto y a responder las consultas formuladas por los senadores presentes.

Con el tratamiento de este expediente, la Cámara alta continúa evaluando una propuesta que plantea adecuar la empresa minera y energética provincial al nuevo marco normativo, preservar la continuidad de su personalidad jurídica, mantener a la Provincia de Catamarca como propietaria del ciento por ciento de las acciones y establecer un régimen de funcionamiento basado en la Ley General de Sociedades y en el estatuto social que regirá a la futura CAMYEN S.A.U.