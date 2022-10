Buscan informar y asistir a la población sobre los subsidios en energía eléctrica

El vicegobernador Rubén Dusso firmó un convenio de cooperación entre el Senado y el Ministerio de Agua, Energía y medio Ambiente buscando garantizar a la población usuaria del servicio de energía eléctrica, el mayor acceso posible a la información e inscripción en los diferentes subsidios que rigen en materia energética, tanto a nivel nacional como provincial, incluyendo la segmentación de energía.



Según el articulado del acuerdo firmado entre el Vicegobernador Dusso, el ministro Lucas Zampieri, y el presidente de ECSAPEM, Jeremías Prieto; el Senado y el Misterio se comprometen a designar personal del mismo que, en forma conjunta con el personal de la Ecsapem, informarán y recibirán las inscripciones referidas a dichos subsidios.



Además, se deja expresamente establecido que el personal del Senado afectado al objetivo del convenio no tendrá vínculo laboral con la empresa de energía, limitándose a la colaboración para los fines determinados.



Así también, el convenio prevé que el personal designado no podrá divulgar a terceros ajenos a este convenio la información de carácter confidencial o sensible de la cual haya tenido conocimiento.