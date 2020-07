Cáceres volvió a defenderse y comparó su situación de jubilado con la de Dusso

El juez de la Corte de Justicia, José Cáceres, insistió en que no está imposibilitado de ejercer su cargo por ser jubilado y chicaneó al oficialismo al señalar que el vicegobernador, Rubén Dusso, también se jubiló cuando era ministro de Obras Públicas y volvió a ejercer en la función pública.

El ministro de la Corte volvió a defenderse de las acusaciones por incompatibilidad para ejercer el cargo que desempeña e hizo hincapié en la referida a su condición de jubilado, ya que el artículo 168 de la Constitución señala que “no podrán ocupar cargos en la administración provincial los jubilados y pensionados de cualquier caja, con excepción de actividades artísticas o técnicas, cuando no existieran otros postulantes”. En este sentido, explicó que “los jueces no pertenecen a la Administración Pública en el sentido estricto del término. Yo estoy para dictar actos jurisdiccionales y los actos administrativos son secundarios”.

Además, aprovechó la oportunidad para chicanear a los diputados del oficialismo al preguntar “¿por qué no se quejan de otros? El actual vicegobernador (Dusso) cuando se jubiló, siendo ministro, a los 20 días lo volvieron a designar”.

Siguiendo con la crítica a los legisladores, remarcó: “Los que me cuestionan, los diputados, ellos votaron una ley por unanimidad sobre la jubilación de los jueces que dice que, en caso de vacancias que no se cubran, los jueces jubilados podrán ser convocados para prestar servicio y le pagan un plus. Es decir, le pagan para que vuelva”. “Estamos todos locos”, añadió.

Consultado por las declaraciones del juez Cáceres, el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Moreno, diferenció una situación de la otra y remarcó que la limitación de edad establecida en la Constitución es solo para los magistrados. “No hay ningún artículo de la Constitución de la Provincia que diga que los cargos políticos tienen un límite de edad para jubilarse. En cambio, si hay un artículo de la Constitución que dice que los jueces deben jubilarse a los 65 años”, remarcó el funcionario.

En esa línea, agregó: “Es muy distinto al régimen al que está sometido un político que aspira a representar a la sociedad en determinado cargo y que la gente lo termina votando o no. Acá (por los jueces) son designados y la Constitución le ha puesto un límite a esa actividad. Ese es el problema que tiene Cáceres y es muy distinto al del vicegobernador, que ha sido electo y que no tiene ningún impedimento, no hay ninguna ley ni ningún artículo de la Constitución que diga que una representación política está cercenada por la edad”.