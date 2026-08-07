Jalil y Caputo sellaron un acuerdo clave para ordenar las cuentas de Catamarca

El gobernador Raúl Jalil rubricó una serie de acuerdos con el Ministerio de Economía de la Nación, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). La firma tuvo lugar durante un encuentro mantenido con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la ciudad de Buenos Aires.

Los convenios alcanzados apuntan a establecer un mecanismo de compensación entre obligaciones existentes entre el Estado Nacional y la Provincia de Catamarca. El entendimiento incorpora tanto compromisos de la Provincia con la Nación como acreencias reconocidas a favor de Catamarca, configurando un esquema destinado a regularizar de manera más amplia la relación financiera entre ambas jurisdicciones.

En ese marco, uno de los aspectos centrales del acuerdo es que permitirá compensar obligaciones, incluyendo el anticipo financiero recibido por Catamarca y las acreencias reconocidas a favor de la Provincia. La instrumentación de este mecanismo busca ordenar los compromisos existentes y aportar mayor previsibilidad al flujo de fondos provincial.

El resultado esperado, de acuerdo con los fundamentos expuestos por las autoridades, es un fortalecimiento del equilibrio de las cuentas públicas provinciales, acompañado por una mayor claridad respecto de los recursos disponibles y del cronograma de pagos.

El alcance del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas

El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas permite identificar y compensar acreencias y deudas existentes entre la Nación y las provincias mediante acuerdos específicos.

Su aplicación en este caso contempla una identificación de las obligaciones de ambas partes, de modo de avanzar hacia una regularización de la relación financiera. El mecanismo facilita la compensación de compromisos y procura otorgar mayor previsibilidad a las relaciones financieras entre las jurisdicciones involucradas.

Dentro de los elementos técnicos incorporados en los convenios se encuentran:

La deuda de Catamarca con la Nación vinculada al anticipo financiero.

vinculada al anticipo financiero. Los intereses devengados correspondientes a esa obligación.

correspondientes a esa obligación. El reconocimiento de esa deuda mediante el Decreto 219/2026 .

. El reconocimiento por parte de la Nación de una deuda a favor de Catamarca .

. La acreencia provincial asociada al Convenio de Vivienda 2024 .

. La posibilidad de avanzar hacia un esquema de compensación más integral y transparente.

La incorporación simultánea de obligaciones y acreencias es presentada como uno de los elementos relevantes del entendimiento, debido a que permite considerar la relación financiera entre Nación y Provincia desde una perspectiva más amplia que la de una asistencia puntual.

Caputo: fortalecer las finanzas provinciales

Luego de la firma, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacó el entendimiento a través de sus redes sociales. En ese mensaje sostuvo: "seguimos trabajando junto a los gobernadores para fortalecer la situación financiera de las provincias y el equilibrio de las cuentas públicas en todo el país".

La definición ubica el acuerdo con Catamarca dentro de una línea de trabajo orientada al fortalecimiento de la situación financiera de las provincias y al equilibrio de las cuentas públicas en el conjunto del país.

El convenio, en este sentido, no queda limitado a la consideración de una obligación aislada, sino que se inscribe en un mecanismo destinado a identificar las posiciones financieras de ambas jurisdicciones y avanzar en su compensación mediante acuerdos específicos.

La explicación de Hacienda de Catamarca

El ministro de Hacienda y Obra Pública de Catamarca, Juan Marchetti, puso el foco en el alcance del entendimiento y en la diferencia respecto de un esquema basado únicamente en un auxilio financiero transitorio.

"El punto central del entendimiento es que no se trata solo de un auxilio transitorio, sino de una regularización más amplia de acreencias y deudas recíprocas, lo que permite darle mayor previsibilidad al flujo de fondos de la Provincia", explicó Marchetti.

La definición del funcionario sintetiza uno de los principales aspectos del acuerdo: la búsqueda de una solución que contemple de manera conjunta las obligaciones de Catamarca y los derechos económicos reconocidos a favor de la Provincia.

Marchetti detalló además que los convenios incorporan dos componentes específicos. Por un lado, el reconocimiento de la deuda de Catamarca con Nación vinculada al anticipo financiero y sus intereses devengados, establecido mediante el Decreto 219/2026. Por otro, el reconocimiento por parte de Nación de una deuda a favor de la Provincia asociada al Convenio de Vivienda 2024.

Para el ministro, esta doble identificación resulta relevante porque permite avanzar hacia un mecanismo de compensación con un alcance mayor y con criterios de mayor transparencia.

Menos presión en el corto plazo

El impacto señalado por Marchetti también está relacionado con el manejo de los recursos provinciales en el corto plazo. El titular de la cartera de Hacienda sostuvo que el entendimiento "representa una mejora respecto del convenio original", debido a que permite descomprimir las obligaciones inmediatas y aportar mayor claridad al esquema financiero.

Entre los efectos destacados por el funcionario se encuentran:

Descomprimir el corto plazo.

Dar mayor claridad al cronograma de pagos .

. Reducir la incertidumbre sobre la disponibilidad inmediata de recursos .

. Brindar mayor previsibilidad al flujo de fondos de la Provincia .

. Avanzar hacia una regularización más amplia de deudas y acreencias recíprocas.

De esta manera, el entendimiento incorpora una dimensión vinculada tanto con la regularización de las obligaciones como con la previsibilidad necesaria para la administración de los recursos provinciales.

La identificación de las deudas y acreencias de ambas jurisdicciones constituye, así, el punto de articulación del mecanismo. La deuda de Catamarca relacionada con el anticipo financiero y sus intereses devengados convive en el acuerdo con el reconocimiento de una acreencia provincial asociada al Convenio de Vivienda 2024.

Un próximo capítulo: la llegada de autoridades nacionales

El encuentro en Buenos Aires también permitió confirmar una actividad de relevancia para Catamarca. El próximo jueves 13 de agosto arribarán a la provincia el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La visita estará vinculada a las actividades previstas por el inicio de obra y puesta en marcha del Acueducto Albigasta.

Además, se prevé la presencia del gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez.

La llegada de las autoridades nacionales se producirá pocos días después de la firma de los acuerdos vinculados con el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas y sumará una nueva instancia de encuentro entre representantes nacionales y provinciales.

En ese contexto, el acuerdo suscripto por Raúl Jalil y el Ministerio de Economía de la Nación queda definido por sus propios términos como un mecanismo destinado a regularizar obligaciones recíprocas, ordenar la relación financiera y mejorar la previsibilidad de los recursos provinciales. A la vez, la identificación de los compromisos de ambas partes —la deuda de Catamarca vinculada al anticipo financiero y sus intereses, y la acreencia provincial asociada al Convenio de Vivienda 2024— establece las bases del esquema de compensación previsto por el REOR.

El entendimiento, según lo explicado por las autoridades, busca superar una respuesta exclusivamente transitoria y avanzar hacia una regularización más amplia, con impacto sobre el corto plazo, el cronograma de pagos y la disponibilidad inmediata de recursos. En paralelo, la agenda de la próxima semana incorporará la presencia en Catamarca de Diego Santilli, Luis Caputo y, según lo previsto, Elías Suárez, en el marco del inicio y puesta en marcha del Acueducto Albigasta.