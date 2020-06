Cafiero, sobre Vicentin: "No está en nuestra política pública avanzar con expropiaciones"

El jefe de Gabinete,Santiago Cafiero, sostuvo esta tarde que no está en la "política pública avanzar con expropiaciones", al responder preguntas de los senadores de Juntos por el Cambio sobreVicentin y agregó: "Lo que hemos hecho acá es simplemente rescatar una empresa que estaba quebrada".

En su primer informe ante el Congreso en la Cámara de Senadores, el funcionario destacó que el objetivo de la intervención y del proyecto de ley anunciado es

"rescatar una empresa que había dejado miles de familias de productores sin pagarles. Una empresa que no estaba operando, que no estaba trabajando y no que tenía perspectivas de trabajar".

Cafiero contestó así a las preguntas formuladas por el senador entrerriano, Alfredo de Angeli, quien se manifestó preocupado por si el Gobierno iba a intevenir campos y el comercio de granos y la senadora cordobesa, Laura Rodríguez Machado, quien durante su intervención expresó: "Somos absolutamente refractarios a la idea comunista de apropiación de los medios de producción por parte del Estado" .

"Quédese tranquilo, senador y senadora", respondió Cafiero, señalando a la legisladora presente en el recinto: "no está en nuestra política pública avanzar con expropiaciones".

"También tengamos en cuenta, cuando hablamos de Vicentin, el rescate que se le intentó hacer durante el Gobierno anterior", indicó el jefe de ministros y agregó: "Yo sé que a algunos les molesta esto, pero eso fue hace ocho meses nada más".

"Hace ocho meses el Banco Nación le dio un crédito extraordinario a una empresa sorteando todos los mecanismos regulatorios del Banco, y que es un crédito que se está judicializando y que está en investigación", explicó.

Por último, volvió a referirse al senador entrerriano, para responder a otra pregunta sobre las disposiciones del Banco Central para importadores agropecuarios. "Tampoco vamos a pedir a los productores agropecuarios que no hagan importaciones. Lo que estamos pidiendo es que aquellos que hayan tenido acceso al mercado de cambios o que hayan hecho compra de dólares utilicen esos dólares para las importaciones y no otra cosa. Eso es lo que plantea la normativa del Banco Central", cerró.