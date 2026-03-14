Un documento del celular de Novelli revela un pacto de 5 millones de dólares por el apoyo de Milei

El peritaje realizado al teléfono de Mauricio Novelli continúa revelando información sobre el escándalo cripto vinculado al token $LIBRA. Entre el material recuperado apareció un documento que expone un presunto pacto económico por cinco millones de dólares relacionado con el apoyo del presidente Javier Milei al lanzamiento del proyecto.

El texto fue hallado entre capturas de pantalla del bloc de notas del iPhone de Novelli. Según fuentes judiciales citadas en la investigación, el documento está escrito en inglés y fue redactado el 11 de febrero de 2025 a las 20:05, apenas tres días antes del viernes 14 de febrero, fecha en la que el presidente publicó un mensaje en la red social X vinculado al proyecto.

El documento comienza con una frase que introduce el supuesto acuerdo:

"Hola chicos. Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H".

Las fuentes judiciales señalaron que la "H" mencionada en el texto sería una referencia al criptoempresario Hayden Davis.

A continuación, el documento enumera una serie de puntos que describen pagos en tokens o dinero en efectivo, distribuidos en distintas etapas:

$1.5 millones en tokens o cash como pago adelantado.

$1.5 millones en tokens o cash — Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsien/familia Davis.

$2 millones en tokens o cash — contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de Blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y una revisión con Javier y Karina sobre estos dos cuatrimestres.

En el fragmento del borrador encontrado en el teléfono del lobista no se especifica quién sería el destinatario final del dinero.

El acuerdo previo entre Milei y Hayden Davis

La aparición de este documento se suma a otra revelación previa vinculada al caso. Según se había informado, existía un acuerdo firmado entre Hayden Davis y Javier Milei, mediante el cual el empresario se ofrecía como asesor ad honorem en materia de blockchain y Web3 para la Argentina.

Ese acuerdo fue firmado el 30 de enero de 2024, durante la última visita de Davis al país.

El nuevo documento recuperado del celular de Novelli surge ahora en el contexto de la investigación judicial y forma parte del material que había sido incautado por la fiscalía.

Un borrador de mensaje para contener la crisis

Además del documento con el presunto acuerdo económico, el peritaje también recuperó una segunda nota escrita en español, fechada el 16 de febrero de 2025.

Ese texto parece ser un borrador destinado a construir una narrativa pública para intentar desactivar la polémica generada tras el lanzamiento del token $LIBRA.

La nota comienza con una frase directa que deja en evidencia el objetivo del mensaje:

"Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros".

El borrador continúa con una declaración en la que se expresa respaldo al proyecto:

"Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión de la moneda Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan".

Luego el texto agrega otra explicación:

"No estoy muy versado en memecoins, y cuando mis oponentes políticos comenzaron acusarme falsamente de estar involucrado en una estafa".

Por el contenido del mensaje, la referencia a opositores y el énfasis en desconocer el funcionamiento de las memecoins, la narrativa habría sido pensada para que Milei la publicara en redes sociales o para utilizarla en la entrevista que concedería al día siguiente a Jonatan Viale.

Los mensajes y audios del celular del lobista

El análisis del teléfono también reveló comunicaciones y audios que muestran la actividad de Novelli durante las semanas previas al lanzamiento del token.

Uno de los audios fue enviado el 31 de enero a un amigo cercano. En ese mensaje, Novelli mencionaba dificultades de financiamiento:

"Tuve que meter el gol de último minuto para salvar las papas, como siempre".

Ese mismo día Hayden Davis se encontraba en Argentina, luego de haber firmado el acuerdo con Milei el día anterior.

En otros mensajes, el lobista mostraba entusiasmo por los avances en negociaciones:

"Amigo. ¿Tenés contacto de África, para que me traten bien? Pienso gastar ja".

"Cerré un deal tremendo. Quiero festejar".

"Cerramos lo que te dije el otro día. Financiamiento para tech. Sin sponsors".

En esa conversación, su interlocutor preguntó:

"Ufff un privado?"

A lo que Novelli respondió:

"Yesssss".

Según fuentes citadas en la investigación, esas conversaciones estaban vinculadas con las negociaciones para la realización del Tech Forum 2, previsto para los primeros días de abril.

Contactos con Casa Rosada durante el lanzamiento

El teléfono del lobista también permitió reconstruir las comunicaciones durante el momento crítico del lanzamiento del token $LIBRA el 14 de febrero de 2025.

En ese momento Novelli se encontraba en Dallas, en el hotel Ritz Carlton Las Colinas, donde Hayden Davis había alquilado un salón para el lanzamiento del proyecto.

Desde allí mantuvo comunicaciones simultáneas con Buenos Aires y Asia.

Los peritajes realizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación (DATIP) determinaron que durante ese fin de semana se realizaron cerca de 200 llamadas desde su celular.

Entre los datos más relevantes del análisis aparece que Novelli mantuvo comunicaciones telefónicas con Karina Milei y con el presidente Javier Milei en los minutos previos al lanzamiento.

Según el registro:

Habló con el presidente inmediatamente después del posteo realizado a las 19:01:22.

Mantuvo comunicaciones durante la crisis con Santiago Caputo.

Con Caputo se estableció una línea de diálogo constante desde aproximadamente las 23 horas, que continuó durante el sábado y el domingo. El asesor presidencial realizó 13 llamadas durante ese fin de semana, en el marco de la gestión de la crisis.

El comportamiento de Novelli mientras avanzaban las revelaciones

Mientras se difundían nuevas revelaciones surgidas del análisis del teléfono durante la tarde de ese sábado, Mauricio Novelli mostraba una actitud relajada en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram compartía fotografías jugando al básquet y cenando una hamburguesa.

En una de esas publicaciones escribió una frase dirigida a sus seguidores:

"Arrancar la dieta el lunes, no?".