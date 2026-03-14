Adorni dijo que su esposa viajó a EE.UU. invitada por Milei y denunció una "operación"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse a la polémica generada por la presencia de su esposa durante el último viaje presidencial a Nueva York y sostuvo que se trató de una invitación del presidente Javier Milei.

"El hecho es que mi mujer fue una invitada del Presidente", afirmó el funcionario en una entrevista con la revista Forbes. No obstante, indicó que "probablemente" la mujer ya no vuelva a viajar con él en un avión presidencial ni como invitada del mandatario.

Durante la entrevista, Adorni también se refirió a la polémica por un viaje a Punta del Este y cuestionó la difusión de un video relacionado con ese episodio. Según el funcionario, el material habría sido guardado durante semanas para difundirse en un momento específico.

"Esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes, cuando fue mi viaje a Uruguay. Es parte de la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros", sostuvo.

Consultado sobre el origen de las imágenes, Adorni indicó que el tema se encuentra bajo investigación y sugirió que alguien habría retenido el material para instalar una polémica. "Alguien guardó el video un mes para encontrar el momento justo y armar una historia donde no hay nada ni ilegal, ni antiético, ni malo", remarcó.

El funcionario también reiteró que el viaje a Uruguay fue una invitación de un amigo personal, el conductor televisivo Marcelo Grandio, y aseguró que él mismo abonó los gastos correspondientes.

Grandio se había pronunciado en el mismo sentido el día anterior. "Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Pagó con su plata, no con plata del Estado", afirmó.

En paralelo, Adorni publicó un mensaje en su cuenta de la red social X, donde reconoció que pudo haber utilizado una expresión desafortunada al referirse al tema durante una transmisión en vivo.

"Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser 'deslomarse'", escribió.

En el mismo mensaje, el jefe de Gabinete sostuvo que el Gobierno se encuentra enfocado en las tareas de gestión y agradeció el respaldo recibido por parte del gabinete nacional y del presidente.

Según indicó, durante la jornada del jueves recibió muestras de apoyo de distintos integrantes del Ejecutivo, incluido el propio mandatario.