En Madrid, Milei elogió a Trump y cargó contra el socialismo

El presidente argentino, Javier Milei, participó en el Madrid Economic Forum 2026, en Madrid, donde defendió el sistema capitalista, elogió al expresidente estadounidense Donald Trump y volvió a lanzar fuertes críticas contra el socialismo.

Durante su exposición, el mandatario sostuvo que el capitalismo es el único modelo capaz de generar prosperidad. "El sistema capitalista es más eficiente, justo y es el único que trae prosperidad a la Tierra", afirmó.

En ese marco, también reivindicó las políticas de Trump y consideró que su liderazgo está debilitando al socialismo a nivel global. "Gracias al coraje de Donald Trump, el socialismo del siglo XXI se está cayendo a pedazos", expresó.

El jefe de Estado aprovechó su intervención para anticipar el lanzamiento de un nuevo libro titulado "La moral como política de Estado", en el que abordará su visión ideológica sobre el rol del Estado y la economía.

"No venimos a plantear un slogan, lo respaldo con hechos. Estamos haciendo a la Argentina grande nuevamente", sostuvo Milei, al referirse a la gestión económica de su gobierno.

El presidente también aseguró que su administración no negociará principios que, según afirmó, forman parte de la tradición occidental. "No negociamos los valores éticos y morales que hicieron grande a Occidente", señaló.

En esa línea, sostuvo que los valores de Occidente están ligados a la tradición judeocristiana y reiteró sus críticas al socialismo, al que volvió a responsabilizar por los problemas económicos en distintos países.

Apoyo del Banco Mundial al programa económico

En paralelo a la actividad presidencial en España, el Banco Mundial expresó su respaldo al programa económico impulsado por el Gobierno argentino.

El apoyo se conoció luego de una reunión que mantuvo el secretario de Política Económica, José Luis Daza, con la vicepresidenta del organismo para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra.

Tras el encuentro, Daza agradeció el respaldo del organismo en una publicación en la red social X. "Gracias por una excelente reunión y por el sólido apoyo del Banco Mundial al programa de reforma y estabilización de Argentina. Nos entusiasma seguir trabajando juntos para liberar todo el potencial económico del país", escribió.

Por su parte, Cordeiro Guerra destacó algunos puntos de la política económica implementada por la administración de Milei, entre ellos el objetivo de eliminar el déficit fiscal, la reducción del gasto público y la implementación de reformas estructurales para modernizar la economía argentina.