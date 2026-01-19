Cambios en Minería: Teresita Regalado asumirá como ministra y Murua va a YMAD

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto al vicegobernador Rubén Dusso, encabezó una reunión de trabajo con autoridades y referentes de áreas vinculadas al sector minero, en la que se oficializaron cambios en la conducción de uno de los ejes estratégicos del desarrollo provincial. Durante el encuentro se confirmó que Teresita Regalado asumirá como nueva ministra de Minería, mientras que el actual titular de la cartera, Marcelo Murua, será designado como director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

Según se informó oficialmente, la asunción de Regalado está prevista para el próximo miércoles. Se trata de una dirigente con una extensa y reconocida trayectoria en el ámbito minero, que ha integrado distintos equipos técnicos y políticos en las últimas gestiones de gobierno. Su recorrido dentro del área le permitió participar activamente en el diseño y la implementación de políticas vinculadas al desarrollo del sector, el control ambiental y la relación con las comunidades.

Hasta su reciente designación como ministra, Teresita Regalado se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Minero, un rol desde el cual tuvo un contacto directo con proyectos productivos, inversiones y programas de fortalecimiento institucional. Su nombramiento es leído dentro del Gobierno como una apuesta a la continuidad de una línea de trabajo que prioriza la planificación, la transparencia y el fortalecimiento del rol del Estado en la actividad minera.

Teresita Regalado

En paralelo, se confirmó que Marcelo Murua, quien deja el Ministerio de Minería tras más de cuatro años al frente del área, pasará a cumplir funciones como director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Se trata de una empresa clave para la provincia, no solo por su peso histórico, sino también por su rol en el desarrollo de proyectos mineros estratégicos y en la generación de recursos para Catamarca.

Durante la reunión, el gobernador Raúl Jalil agradeció públicamente a Murua por la labor realizada durante su gestión. Destacó especialmente el trabajo sostenido en un contexto de alta complejidad, marcado por debates sociales, exigencias ambientales crecientes y la necesidad de compatibilizar el desarrollo productivo con el cuidado de los recursos naturales.

El mandatario remarcó, además, la importancia de dar continuidad a la línea de acción que se viene implementando en el área minera. En ese sentido, subrayó como ejes centrales la transparencia en la gestión, la aplicación de controles ambientales estrictos, la promoción de empleo genuino y de calidad en el sector, y el sostenimiento de un diálogo permanente con las comunidades originarias y los distintos actores sociales involucrados.

Desde el Gobierno provincial señalaron que los cambios buscan fortalecer la institucionalidad del área y consolidar una agenda minera alineada con los desafíos actuales, tanto en materia productiva como ambiental y social. La designación de Regalado y el nuevo rol de Murua en YMAD forman parte de una estrategia que apunta a profundizar políticas de desarrollo con inclusión, valor agregado y responsabilidad ambiental.

Con esta reconfiguración, el Ejecutivo provincial ratifica a la minería como uno de los pilares del modelo de crecimiento de Catamarca, al tiempo que busca garantizar previsibilidad, control y participación social en un sector clave para el futuro económico de la provincia.