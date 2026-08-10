CAME y la Pastoral Social avanzan en una agenda ante la visita de León XIV y la Semana Social 2026

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, mantuvo este lunes un encuentro con el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Dante Braida, en una reunión atravesada por dos acontecimientos que concentrarán parte de la agenda institucional durante los próximos meses: la visita que el papa León XIV realizará a la Argentina en noviembre y la realización de la Semana Social 2026 en la ciudad de Córdoba.

El encuentro permitió abordar los principales desafíos que enfrenta actualmente el país desde una perspectiva vinculada con la situación social y económica. Dentro de ese análisis, tuvieron particular relevancia los aspectos relacionados con la actividad de las pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores sobre los que se centró parte del intercambio entre los representantes de CAME y de la Pastoral Social.

La reunión también permitió poner en común la importancia de generar espacios de diálogo entre distintos sectores de la sociedad, especialmente en el contexto de las actividades previstas para este año.

El acompañamiento de CAME a la visita del Papa

Durante el encuentro, Ricardo Diab expresó la importancia que tiene para CAME la próxima visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

"Para nosotros es una enorme alegría poder acompañar la visita de Su Santidad", señaló el presidente de CAME, quien consideró que se trata de "una gran ocasión para todos los argentinos". En particular, Diab destacó la relevancia que el acontecimiento puede tener para la dirigencia sindical y empresarial del país, al referirse a la oportunidad que representa la presencia del Papa en la Argentina.

El titular de CAME también remarcó el histórico acompañamiento institucional de la entidad al trabajo desarrollado por la Iglesia enmarcado en su doctrina social.

En ese sentido, hizo referencia al valor de distintas encíclicas vinculadas específicamente con el mundo del trabajo. Entre ellas mencionó "Rerum Novarum", "Centesimus Annus" y "Magnifica Humanitas".

La referencia a estos documentos formó parte del planteo realizado por Diab sobre el vínculo institucional y el acompañamiento histórico de CAME al trabajo de la Iglesia en torno a su doctrina social.

"Puentes hacia el Bien Común"

Por su parte, monseñor Dante Braida planteó durante la reunión la necesidad de unir a todos los sectores sociales detrás de un mismo objetivo.

Ese propósito encuentra este año un marco específico en el lema "Puentes hacia el Bien Común", que orienta la convocatoria de la Semana Social 2026. La expresión resume el eje bajo el cual se desarrollará la actividad organizada por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social y plantea la necesidad de generar vínculos entre los diferentes sectores sociales alrededor de un objetivo compartido.

Braida también valoró especialmente la predisposición de CAME para participar de la Semana Social 2026 y para acompañar las actividades vinculadas con la próxima visita del Sumo Pontífice. De esta manera, el encuentro entre los representantes de la entidad pyme y de la Pastoral Social quedó vinculado tanto con la agenda institucional de noviembre como con una actividad que tendrá lugar previamente en Córdoba.

La Semana Social 2026 tendrá lugar en Córdoba

La Semana Social 2026 se realizará del 4 al 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba.

La actividad es convocada anualmente por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social y constituye uno de los espacios institucionales mencionados durante el encuentro entre Diab y Braida. La participación de CAME tendrá presencia federal, de acuerdo con lo expresado por el secretario de Hacienda de la entidad, Blas Taladrid, quien subrayó la importancia de la realización de la Semana Social y confirmó que miembros de la organización pyme de todo el país participarán de la actividad.

La convocatoria, de esta manera, reunirá a representantes de CAME provenientes de distintos puntos del territorio nacional en torno a una actividad que este año estará identificada con el lema "Puentes hacia el Bien Común".

Las pymes, dentro de los desafíos del país

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el análisis de los desafíos que enfrenta actualmente la Argentina en materia social y económica, con particular atención sobre la realidad de las pequeñas y medianas empresas.

El diálogo entre CAME y la Pastoral Social se produjo, precisamente, en un contexto en el que los representantes institucionales pusieron en común sus perspectivas sobre la situación del país. La actividad de las pymes quedó así incorporada al intercambio, junto con los aspectos sociales y económicos abordados durante la reunión.

La participación de CAME en la Semana Social 2026 también permitirá llevar la perspectiva de integrantes de la entidad de todo el país a una convocatoria organizada por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. En ese marco, la presencia de representantes pyme adquiere un lugar dentro de una agenda que busca reunir a distintos sectores alrededor del objetivo expresado en el lema de este año.