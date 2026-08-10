Una senadora aliada cuestionó al Gobierno por la estrategia con la Ley de Tierras: "Faltó debate público e información"

La senadora nacional por Salta Flavia Royón cuestionó la estrategia del Gobierno para avanzar con el capítulo de Tierras dentro de la Ley de Propiedad Privada y sostuvo que el oficialismo cometió un error al no generar un debate público antes de llevar el proyecto al recinto.

"Falta de debate abierto y público, falta de información", resumió Royón durante una entrevista con TN de Noche, al analizar las dificultades que atravesó la iniciativa en el Senado.

La legisladora, que se identifica como parte de la "oposición dialoguista o aliados" del Gobierno, explicó que había solicitado que el proyecto regresara a comisión debido a los sucesivos cambios que había experimentado. Según señaló, el Senado llegó a la sesión con la versión 19 del proyecto, una situación que, a su criterio, dificultaba conocer con claridad qué texto se estaba discutiendo.

"Deberíamos haber tenido un debate abierto de cara al Senado y la sociedad para ver qué es lo que se votaba y cuál era el problema", planteó.

La crítica a la comunicación del Gobierno

Para Royón, uno de los principales problemas fue que el Ejecutivo no defendió públicamente los cambios que pretendía introducir.

"El Gobierno no hizo defensa del proyecto", afirmó la senadora, quien consideró que la falta de explicaciones contribuyó a que aumentara el rechazo social.

"Al no comunicarlo, esto también creció en la opinión pública y es una nota que hay que tomar. Crece el malestar, no hay explicación y no se puede en un país como Argentina y en democracia empujar proyectos de ley así", sostuvo.

La legisladora salteña, sin embargo, defendió algunos aspectos de la iniciativa vinculados con la posibilidad de ampliar las tierras que pueden ser adquiridas por extranjeros para determinadas actividades productivas.

Como ejemplo, mencionó situaciones en las que industrias forestales, ingenios o bodegas necesitan expandirse y encuentran restricciones para hacerlo.

Al mismo tiempo, consideró que era responsabilidad del Gobierno explicar públicamente los límites de la iniciativa y despejar dudas sobre los recursos naturales.

"El que tendría que explicar que el glaciar y el río son de dominio público, que hay un andamiaje jurídico específico para el manejo del agua, desmitificar estos miedos que la sociedad tiene con justa razón, tendría que haber sido el Gobierno", argumentó.

"No era el momento" para discutir la reforma

Más allá de sus críticas a la estrategia legislativa, Royón sostuvo que el contexto económico y social tampoco era el adecuado para avanzar con la Ley de Propiedad Privada.

"Este no era el momento", afirmó, y vinculó su postura con el aumento de la morosidad y el endeudamiento de las familias.

"Se quintuplicó la mora en 18 meses. Las familias están endeudadas y estamos viendo cómo hacemos desalojos exprés", remarcó.

Royón votó en contra del proyecto de Propiedad Privada en el Senado y explicó que su decisión estuvo relacionada, entre otros puntos, con sus objeciones al capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros.

La senadora cuestionó que no existieran suficientes límites y reclamó garantías para preservar cuestiones vinculadas con la seguridad y los intereses estratégicos del país.

También planteó que las provincias deberían tener un papel más importante en la determinación de los casos en los que podría autorizarse la venta de tierras, debido al conocimiento que tienen sobre sus propios territorios.

Una aliada que busca negociar proyecto por proyecto

Pese a sus diferencias con el oficialismo, Royón aclaró que su posición no implica un rechazo general a las iniciativas del Gobierno.

"Hay que ver qué se puede acompañar, qué modificaciones se pueden acercar", sostuvo, al explicar su postura como integrante de un espacio de oposición dialoguista.

La discusión sobre la Ley de Propiedad Privada quedó así atravesada por las diferencias entre el Gobierno y sus aliados, especialmente en torno al capítulo de Tierras, que finalmente fue eliminado del texto aprobado por el Senado junto con las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.