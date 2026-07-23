Caputo baja las expectativas sobre un anuncio en la baja de las retenciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, visitó este jueves la Exposición Rural de Palermo y dejó un mensaje que moderó las expectativas del sector agropecuario respecto de una posible nueva reducción de las retenciones. La expectativa se había instalado de cara al acto inaugural que encabezará el próximo domingo el presidente Javier Milei, aunque el titular del Palacio de Hacienda descartó que exista un anuncio previsto sobre los Derechos de Exportación (DEX).

Durante su recorrida por la muestra, Caputo compartió un almuerzo con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y luego dialogó con la prensa, donde fue consultado sobre la posibilidad de una nueva disminución de las retenciones.

En ese marco, el ministro fue categórico al señalar que no deben esperarse nuevos anuncios. "Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando", sostuvo.

Con esa definición, el funcionario dejó en claro que cualquier futura modificación en los Derechos de Exportación estará vinculada a la evolución de las cuentas públicas y al margen que genere el superávit económico.

El campo junto con minería y energía

Durante su visita a la exposición, Caputo destacó el papel que continúa desempeñando el sector agropecuario dentro de la economía argentina. El ministro afirmó que el campo sigue siendo uno de los grandes generadores de divisas del país y lo definió como "uno de los motores principales de la economía".

Al mismo tiempo, señaló que actualmente existen otros sectores que también impulsan el crecimiento económico. "Por suerte, ahora hay otros motores más", expresó, al hacer referencia específicamente a la minería y la energía.

Las declaraciones reflejan la visión del Ministerio de Economía sobre la diversificación de las actividades capaces de aportar divisas y sostener el proceso económico.

La última reducción de retenciones

Caputo recordó que la última rebaja en las retenciones ya fue anunciada por el presidente Javier Milei durante su discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Posteriormente, esa decisión fue desarrollada mediante una presentación realizada en el Ministerio de Economía, donde se dieron a conocer los detalles del nuevo esquema de reducciones de los Derechos de Exportación.

El cronograma informado contempla bajas progresivas para distintos cultivos y productos agropecuarios.

Esquema vigente de reducción de Derechos de Exportación

Entre las medidas ya anunciadas se encuentran las siguientes reducciones:

Trigo y cebada: la alícuota pasará de 7,5% a 5,5% .

la alícuota pasará de . Soja, maíz, girasol y sorgo: reducción de entre 0,25% y 0,5% mensual a partir de enero de 2027 y durante dos años .

reducción de entre a partir de y durante . Soja: disminuirá 0,25% mensual durante todo 2027 , pasando de 24% a 21% . Desde 2028 la reducción será de 0,5% mensual , llevando la alícuota de 21% a 15% .

disminuirá , pasando de . Desde la reducción será de , llevando la alícuota de . Maíz y sorgo: las reducciones serán trimestrales por una "cuestión numérica". Desde febrero de 2027 la alícuota será de 8,25% , bajará a 8% en mayo , 7,75% en agosto y 7,5% en noviembre . En 2028 continuará descendiendo a 7% en febrero , 6,5% en mayo , 6% en agosto y 5,5% en noviembre .

las reducciones serán trimestrales por una "cuestión numérica". Desde la alícuota será de , bajará a , y . En continuará descendiendo a , , y . Girasol: durante 2027 pasará a 4,25% en marzo y 4% en septiembre. En 2028 bajará a 3,5% en marzo y 3% en septiembre.

Optimismo por la mejora de la calificación crediticia

Durante la jornada, Caputo también se refirió a la mejora en la calificación crediticia otorgada por Moody's, que se suma a las evaluaciones positivas previamente realizadas por Fitch y S&P.

El ministro sostuvo que estas decisiones reflejan una transformación de fondo en la economía argentina. "Muestran que hay un cambio estructural en el país y eso es lo que están viendo todos", expresó.

Asimismo, destacó el comportamiento de la actividad económica al señalar que, eliminando los efectos estacionales y observando la tendencia ciclo, la economía registra 26 meses consecutivos de crecimiento, situación que, según afirmó, no ocurría desde hacía más de 15 años.

"Cuando le sacamos la estacionalidad y nos concentramos en la tendencia ciclo, la economía está creciendo desde hace 26 meses consecutivos, cosa que no pasaba hace más de 15 años. Todos los motivos para estar optimistas", concluyó.

Guiños entre el Gobierno y la Sociedad Rural

La jornada también estuvo marcada por declaraciones del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien manifestó su respaldo a una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

En una entrevista realizada en el streaming La Casa, el dirigente fue consultado sobre el proyecto de Propiedad Privada que el Gobierno mantiene trabado en el Senado y respondió que no tendría inconvenientes en vender hectáreas a un extranjero.

"No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero", afirmó.

Pino argumentó que "no es que se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado" y agregó: "No le podés prohibir a nadie que pueda vender su tierra".