Operativo en la Puna: Jalil agradeció a los rescatistas y dijo que habrá una investigación

El gobernador Raúl Jalil confirmó que el Gobierno provincial investigará las circunstancias que derivaron en el operativo de rescate de trabajadores mineros y turistas que quedaron varados en la Puna como consecuencia del intenso temporal de nieve. Al mismo tiempo, destacó el trabajo desplegado por los distintos organismos y empresas que participaron del procedimiento y señaló que dos personas permanecen internadas bajo observación médica. Esto luego que la AOMA levantara la voz sobre el accionar de las empresas mineras durante el histórico temporal y los dichos de familiares de los mineros varados, quienes confirmaron la casi nula capación en situaciones de crisis

Fue en este contexto que el primer mandatario provincial formuló declaraciones la prensa mientras participaba de la premiación al mejor poncho justamente, de la Fiesta del Poncho 2026. Al puntualizar, Jalil primero agradeció "a todos los que han participado en los rescates. Hablé con la Policía, los bomberos de Santa María, las empresas privadas Río Tinto, Moguetta".

Recordemos que el operativo se desarrolló luego de que trabajadores mineros y turistas quedaran varados en la Puna debido a la intensidad de las condiciones meteorológicas y a la acumulación de nieve. Frente a esa situación, distintos equipos trabajaron para concretar el rescate y asistir a las personas afectadas, evento que llegó a tener trascendia nacional por el impacto del temporal y lo milagroso del rescate.

Dos personas permanecen internadas

Jalil también confirmó que dos personas continúan internadas y permanecen bajo evaluación médica. El gobernador indicó que evaluaba visitar a los pacientes y remarcó que el operativo permitió concretar el rescate. "Gracias a Dios que se pudo hacer el rescate, están bien y ahora los médicos están evaluando a estos últimos dos pacientes", sostuvo.

La situación de las dos personas internadas continúa siendo seguida por los profesionales de la salud, mientras el resto de las acciones vinculadas con la emergencia avanzan hacia el análisis de las circunstancias que provocaron el episodio. En ese marco, el mandatario evitó anticipar conclusiones sobre una eventual responsabilidad de la empresa involucrada y aseguró que el caso será analizado a través de una investigación.

"Vamos a tener una investigación de lo sucedido", afirmó Jalil, al ser consultado sobre las circunstancias que derivaron en la necesidad de desplegar el operativo de rescate.

Investigación y condiciones climáticas excepcionales

La investigación anunciada por el Gobierno provincial buscará analizar lo ocurrido y las circunstancias que llevaron a que trabajadores mineros y turistas quedaran varados en la Puna durante el intenso temporal de nieve. Jalil vinculó el episodio con condiciones climáticas excepcionales registradas en la región y señaló que se trata de fenómenos que, según indicó, se producen con una frecuencia aproximada de cada 15 años.

"Estos son fenómenos que se dan cada 15 años. El fenómeno del Súper Niño supuestamente vendría, hubo inconvenientes en Chile, hay que prepararse, ya pedimos informes", señaló el gobernador.

La referencia a los fenómenos climáticos y a los inconvenientes registrados en Chile fue planteada por el mandatario como parte del contexto en el que se produjo la emergencia. En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con información y preparación ante la posibilidad de que se repitan situaciones de características similares.

Una posible visita de Daniel Scioli

Durante el contacto con los medios, Jalil también adelantó que el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, probablemente visite Catamarca el próximo domingo.

"Probablemente venga el domingo", expresó el gobernador al referirse a la posible llegada del funcionario nacional.

La eventual visita fue mencionada durante una jornada en la que Jalil participó de actividades vinculadas con la Fiesta del Poncho, uno de los principales acontecimientos que se desarrollan en la provincia.

Crecimiento de la Fiesta del Poncho

En otro tramo de sus declaraciones, el gobernador destacó el desarrollo de la Fiesta del Poncho y agradeció el acompañamiento de los distintos sectores que forman parte de la celebración.

Jalil valoró la participación de artesanos, artistas, empresarios y del público, destacando el acompañamiento que permitió el desarrollo de la fiesta. También puso en relieve el crecimiento de la Ruta del Telar, luego de que el ganador del premio al Mejor Poncho le comentara que había cursado la diplomatura impulsada junto a la Universidad Nacional de Catamarca.

Ese reconocimiento permitió al gobernador destacar el vínculo entre la formación, el trabajo artesanal y el desarrollo de iniciativas vinculadas con la producción textil y la identidad de la provincia. La referencia a la diplomatura, impulsada junto a la Universidad Nacional de Catamarca, fue presentada como parte del proceso de crecimiento de la Ruta del Telar.

Así, mientras el Gobierno provincial anticipa una investigación para determinar las circunstancias que derivaron en el operativo de rescate en la Puna, Jalil puso en valor la respuesta de los equipos que participaron de las tareas, confirmó que dos personas continúan bajo atención médica y remarcó la necesidad de prepararse frente a fenómenos climáticos excepcionales. En paralelo, sus declaraciones también estuvieron atravesadas por la agenda de la Fiesta del Poncho, el acompañamiento de sus protagonistas y el crecimiento de iniciativas como la Ruta del Telar.