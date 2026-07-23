Diputados tratará en agosto la Inocencia Fiscal para incorporar los dólares del colchón

La Cámara de Diputados tendrá como uno de los principales temas de su agenda durante los primeros días de agosto el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Gobierno nacional. La iniciativa apunta a promover la incorporación al sistema financiero de los dólares que permanecen fuera del circuito formal y busca retomar el objetivo que había impulsado la ley sancionada durante las sesiones extraordinarias.

Tras el receso por las vacaciones de invierno, La Libertad Avanza buscará construir los acuerdos necesarios con los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO, Innovación Federal y otros espacios provinciales. El oficialismo necesitará repetir el respaldo que esos sectores le brindaron cuando la iniciativa fue aprobada en diciembre.

Las negociaciones serán encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

¿Qué necesita el oficialismo?

La estrategia de la Libertad Avanza contempla iniciar las conversaciones con el oficialismo y los bloques dialoguistas antes del debate en comisión. El objetivo es asegurar el respaldo político necesario para que el proyecto pueda avanzar, ya que sin el acompañamiento de sus aliados el oficialismo no cuenta con los números suficientes para impulsar la iniciativa.

La Libertad Avanza tiene 95 legisladores. Para alcanzar los 129 diputados necesarios para abrir el recinto y sancionar el proyecto, necesita sumar el apoyo de otros 34 legisladores.

En ese escenario, el oficialismo necesita el respaldo de los legisladores de distintos bloques que, en conjunto, reúnen 36 representantes:

Innovación Federal .

. Fuerzas del Cambio .

. Producción y Trabajo .

. La Nequinidad.

A ese esquema de acuerdos, la bancada oficialista tampoco descarta sumar al menos cuatro legisladores de Provincias Unidas que hasta diciembre militaban en el PRO.

La negociación parlamentaria será, por lo tanto, un paso central para el proyecto. La Libertad Avanza deberá conseguir que los bloques aliados mantengan el respaldo que habían expresado en diciembre y, al mismo tiempo, ampliar los acuerdos para alcanzar el número necesario.

El objetivo: los dólares del colchón"

El proyecto que impulsa el Gobierno busca recuperar el objetivo que había tenido la ley sancionada en las sesiones extraordinarias: promover un blanqueo de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero.

La iniciativa parte de la persistencia de la desconfianza de algunos sectores a incorporar esos fondos al circuito formal. Según estimaciones conocidas por la Agencia Noticias Argentinas, todavía quedarían sin declarar aproximadamente 170.000 millones de dólares.

El Gobierno apunta a generar un régimen que facilite la incorporación de esos recursos al sistema y que permita ampliar el universo de contribuyentes que pueden acceder a determinadas herramientas del sistema tributario.

El acceso al régimen simplificado de Ganancias

Uno de los puntos centrales de la reforma que propondrá la Libertad Avanza es que todos puedan acceder al régimen simplificado del impuesto a las ganancias.

Hasta ahora, ese régimen estaba permitido únicamente para quienes tuvieran un ingreso anual de mil millones de pesos y un patrimonio de $10.000 millones. La modificación busca ampliar el acceso y eliminar el límite que restringía el régimen a contribuyentes que cumplieran con esos niveles de ingresos y patrimonio.

El proyecto, de acuerdo con la información base, apunta así a modificar las condiciones de acceso al régimen simplificado para que pueda ser utilizado por un universo más amplio de contribuyentes.

El cambio en el porcentaje de discrepancia que activa revisiones

Otro de los puntos relevantes está relacionado con las revisiones de ARCA. La legislación establece actualmente que pueden producirse revisiones cuando existen discrepancias superiores al 15% entre los ingresos y los bienes declarados.

El nuevo proyecto elevaría ese piso al 30%. El cambio busca modificar el umbral a partir del cual se habilitan las revisiones, aumentando el porcentaje de diferencia entre los ingresos y los bienes declarados que puede existir antes de que se active ese mecanismo.

El punto será uno de los ejes técnicos de la discusión legislativa, junto con la ampliación del acceso al régimen simplificado y el objetivo general de incorporar dólares que permanecen fuera del sistema.

Unión por la Patria plantea excluir a funcionarios y familiares

El peronismo también busca introducir cambios en la iniciativa, aunque con un enfoque específico. Unión por la Patria pretende discutir modificaciones dirigidas a los contribuyentes considerados "políticamente expuestos".

La propuesta apunta a impedir que los funcionarios públicos y sus familiares puedan beneficiarse del régimen de declaración simplificada.

Las iniciativas surgieron después del escándalo relacionado con el crecimiento patrimonial del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien utilizó la ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada.

En ese contexto, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó una iniciativa que establece que los funcionarios de todos los poderes del Estado no podrán utilizar el régimen simplificado de ganancias.