Saadi llevó el reclamo vecinal y proyectó nuevas obras para Banda de Varela

El intendente de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, visitó las instalaciones del Club Coronel Daza para mantener un encuentro de trabajo directo con los vecinos de Banda de Varela, en una jornada centrada en el relevamiento de las principales necesidades de la comunidad y en la planificación de respuestas para los distintos reclamos planteados por las familias del sector.

El jefe municipal estuvo acompañado por el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo; el concejal Francisco Sosa; y demás autoridades del gabinete municipal. De acuerdo con fuentes oficiales, el objetivo central de la visita fue establecer un canal de diálogo directo con los vecinos, conocer de primera mano las necesidades prioritarias del sector, evaluar los trabajos que ya fueron ejecutados y avanzar en la instrumentación de las soluciones logísticas requeridas por la comunidad.

La reunión permitió poner en común las demandas que habían sido planteadas previamente y revisar el estado de las respuestas brindadas en distintos puntos de Banda de Varela. En ese marco, el encuentro funcionó como una instancia de seguimiento de las intervenciones realizadas y, al mismo tiempo, como un espacio para definir nuevas acciones sobre los temas que todavía requieren respuestas específicas.

Poda, desmalezado, limpieza y chatarras

Entre las intervenciones ya concretadas en la zona, el secretario de Servicios Ciudadanos destacó el trabajo realizado sobre una serie de reclamos vinculados al mantenimiento y la limpieza de distintos sectores.

Barrionuevo explicó que durante la reunión se abordaron los temas planteados previamente por los vecinos, entre ellos los operativos de poda, desmalezado, limpieza integral de terrenos baldíos y retiro de chatarras a la vera de los caminos. Según señaló el funcionario, las tareas se desarrollaron en sectores donde ya se dio una respuesta satisfactoria a la gran mayoría de las solicitudes formuladas por la comunidad.

El funcionario puso de esta manera el foco en el seguimiento de las acciones ejecutadas, con una evaluación de los resultados alcanzados en relación con las demandas vecinales. La revisión de estos trabajos formó parte de la agenda del encuentro, junto con el análisis de aquellas situaciones que todavía presentan dificultades y que demandan una intervención coordinada con otros organismos.

La presencia del intendente y de parte de su equipo de gobierno en el propio sector permitió concentrar en un mismo ámbito las inquietudes de las familias y las respuestas vinculadas con las tareas municipales. El encuentro estuvo orientado a sostener un diálogo directo y a ordenar las prioridades para avanzar en las soluciones pendientes.

Pérdidas de agua y cañerías expuestas

Entre los problemas de mayor complejidad planteados durante la reunión se encuentran las pérdidas de agua y las cañerías expuestas a la intemperie, situaciones que generan inconvenientes de humedad y que requieren una respuesta técnica específica.

Barrionuevo explicó que se trata de cuestiones que todavía deben ser resueltas y anticipó que se coordinará una reunión de trabajo con los directivos de la empresa Aguas de Catamarca. El objetivo será proyectar una solución técnica definitiva para estas problemáticas.

La articulación con la empresa prestadora aparece así como el próximo paso para abordar una situación que, por sus características, excede las tareas habituales de mantenimiento municipal. La intención es avanzar en una instancia de trabajo conjunto que permita analizar el problema y definir las acciones necesarias para alcanzar una respuesta definitiva.

De este modo, la agenda del encuentro no se limitó a la evaluación de las tareas de limpieza y mantenimiento ya realizadas, sino que también incorporó problemas vinculados con infraestructura y servicios, con la necesidad de establecer una coordinación específica para resolverlos.

El compromiso de incorporar una nueva plaza

Durante la reunión también se confirmó una respuesta positiva a una demanda histórica de los vecinos de Banda de Varela: la construcción de un nuevo espacio recreativo para el sector.

En ese sentido, Barrionuevo anunció el compromiso de incluir el proyecto de la nueva plaza en el presupuesto municipal del próximo año, con el objetivo de concretar la obra.

El anuncio representa una definición concreta frente a una solicitud sostenida por las familias de la zona. La incorporación del proyecto al presupuesto municipal constituye el paso previsto para avanzar en la planificación de la obra y en la futura concreción de este espacio recreativo.

La propuesta se suma a las tareas ya ejecutadas y a las gestiones que se proyectan para resolver las problemáticas de agua y cañerías. Así, la agenda abordada durante el encuentro incluyó tanto respuestas inmediatas a reclamos de mantenimiento como la planificación de proyectos de infraestructura y espacios públicos.