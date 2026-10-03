Caputo defendió el rumbo económico y aseguró que Argentina crece a un ritmo más lento

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del gobierno de Javier Milei durante la Argentina Week, que concluyó en París, y sostuvo que la economía argentina continúa creciendo, aunque a un ritmo menor que en períodos anteriores.

En declaraciones a Infobae y otros medios durante el encuentro, el funcionario explicó que la persistencia del riesgo país, ubicado en torno a los 650 puntos básicos, responde a una combinación de factores externos y electorales. Al mismo tiempo, destacó la confianza que, según afirmó, genera actualmente el país entre los inversores internacionales.

"Veníamos de un riesgo financiero de entre 2.500 y 3.000 puntos, depende del momento, y ahora estamos en niveles de 600. Es verdad que estuvo en 400, pero una parte de la suba se debe a lo que está pasando en el mundo", señaló.

Caputo comparó la situación argentina con la de otros países de la región y mencionó las revisiones a la baja de las proyecciones de crecimiento de Chile y Uruguay. En el primer caso, la estimación pasó del 2,5% al 0,5%, mientras que en Uruguay descendió del 2,5% al 0,25%.

El ministro vinculó estas modificaciones con el encarecimiento de la energía y el aumento de las tasas de interés internacionales.

"Para volver a ver los niveles de las tasas a 10 y 30 años que hay hoy, casi tenemos que remontarnos más de 20 años atrás", afirmó. Y agregó: "Todos los países estamos viendo retracción en el nivel de crecimiento, producto del shock energético y también de las tasas".

Consultado sobre el impacto del escenario electoral en el aumento del riesgo país, Caputo reconoció que ambos factores influyeron, aunque aclaró que no es posible determinar con precisión cuánto aportó cada uno.

Según relató, la preocupación por el escenario político argentino surgió en reuniones con inversores realizadas la semana anterior en Nueva York.

El funcionario también distinguió entre los inversores financieros y aquellos vinculados con la economía real. De acuerdo con su análisis, el eventual regreso del kirchnerismo genera mayor inquietud entre los primeros.

"Lo que más quiere el mundo es que Argentina no vuelva al pasado", sostuvo.

En ese sentido, agregó: "Yo puedo pensar que el riesgo electoral es bajísimo o cero, pero me tengo que preparar como si no fuera a serlo". También afirmó que, aunque considera nulo el denominado "riesgo kuka", su responsabilidad es contemplar las expectativas y preocupaciones de otros actores económicos.

Menor ritmo de crecimiento y nuevas obras viales

Al referirse a la contracción registrada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en mayo, Caputo cuestionó la interpretación del indicador desestacionalizado y consideró que la tendencia-ciclo ofrece una referencia más representativa en un contexto de alta volatilidad.

"Estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo. Ahora la tendencia-ciclo da 0,2% mensual, más baja que antes", explicó.

El ministro descartó que la economía se encuentre en recesión y atribuyó la desaceleración a los shocks externos y a la incertidumbre política.

"No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes por los shocks externos y un poco también por la política", afirmó. En ese sentido, sostuvo que las expectativas sobre un eventual regreso del kirchnerismo influyen en las decisiones económicas y mencionó como preocupaciones la inflación, las restricciones cambiarias, el desabastecimiento, la importación de energía y los aumentos impositivos.

Caputo proyectó un mejor desempeño de la actividad durante agosto y septiembre, y destacó que la recaudación de septiembre mostró un comportamiento que calificó como "particularmente mejor".

"Crecemos, solo que a un ritmo más bajo, como pasa en otros países", enfatizó.

En cuanto a las perspectivas para los próximos meses, anunció que en octubre comenzará la construcción de 9.000 kilómetros de concesiones viales, una iniciativa que, según explicó, podría impulsar al sector de la construcción y generar efectos sobre otras actividades económicas.

También señaló al crédito hipotecario como otro factor de crecimiento. Sobre este punto, aseguró que la morosidad comenzó a disminuir y que la recuperación del financiamiento ya se observa en algunos sectores, como el mercado automotor.

"El crédito es el motor del crecimiento en todos lados", sostuvo.

Durante la Argentina Week, el ministro mantuvo reuniones bilaterales que describió como intensas, pero productivas. Según relató, uno de los aspectos más destacados por los grandes inversores fue la confianza que transmite el país y la importancia de la seguridad jurídica para comprometer capitales a largo plazo.

"Hoy tenemos anuncios de 10.000, de 6.000 millones de dólares. Antes, un anuncio de mil parecía una cosa enorme. Hoy casi parece normal", expresó.

Caputo también resaltó la participación de gobernadores provinciales en el encuentro y consideró que su presencia contribuye a generar previsibilidad ante los inversores extranjeros.

"Para los inversores es muy importante ver a los gobernadores que ratifican el rumbo. Yo a eso le doy una importancia enorme", señaló.

Salarios, crédito y pobreza

Al analizar la evolución de los ingresos, Caputo aseguró que el salario real se recuperó en cuatro de los últimos cinco meses y anticipó que agosto mantendría esa tendencia.

"En la medida en que mantengamos estas políticas, la desinflación se va a seguir dando y el salario real va a seguir recuperándose", afirmó.

En relación con la pobreza, el ministro evitó adelantar resultados de las próximas mediciones, aunque recordó que, según las cifras que maneja el Gobierno, 12 millones de personas salieron de esa condición desde el inicio de la gestión.

"Los números de ahora tienen que ver con el impacto de la suba de tasas. Son números que siguen siendo altos, es un proceso", sostuvo.

Además, defendió la continuidad del programa económico y señaló que el objetivo es asegurar inversiones que se extiendan más allá de los mandatos presidenciales actuales.

"El camino es este, lo vimos acá. Estamos trabajando y asegurando inversiones para todos los mandatos que vengan, incluso más allá de 2031. Argentina no tuvo nunca esa visión de largo plazo, por eso el 'plan platita' y ese tipo de cosas", expresó.

Por último, el titular del Palacio de Hacienda se refirió al vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y destacó la relación con el organismo multilateral.

Caputo calificó como "inédito" el nivel de confianza que, según su interpretación, el FMI tiene actualmente en la Argentina. También describió el vínculo institucional como "muy fluido a todo nivel", desde la directora gerente, Kristalina Georgieva, hasta los equipos técnicos.

"Nosotros hemos dado sobradas pruebas estos dos años y medio", concluyó.