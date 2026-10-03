Milei mira las elecciones de Brasil y apuesta a un triunfo de Bolsonaro para reformar el Mercosur

El Gobierno de Javier Milei sigue con atención las elecciones presidenciales de Brasil y contempla un eventual triunfo de Flávio Bolsonaro como una oportunidad para retomar la reforma del Mercosur. En la Casa Rosada consideran que el resultado electoral será determinante para definir el margen de maniobra de la Argentina en su objetivo de avanzar hacia una mayor apertura comercial del bloque.

En Nación reconocen que no cuentan con encuestas propias sobre Brasil y que siguen distintos relevamientos privados para analizar la evolución de la contienda. Los sondeos que recibieron muestran una diferencia acotada entre los principales candidatos y alimentan las expectativas de que la elección se defina en una segunda vuelta.

Uno de los estudios ubica a Lula da Silva con el 42% y a Flávio Bolsonaro con el 38% de intención de voto sobre el total de sufragios. Otra medición registra un 45,3% para el actual mandatario y un 42,2% para su principal rival. En los escenarios de un eventual balotaje, las encuestas reflejan una competencia todavía más ajustada.

Dentro del Ejecutivo no existe una interpretación unificada sobre quién podría imponerse. Mientras algunos funcionarios consideran que Lula conserva una ventaja, otros creen que el crecimiento de Bolsonaro abrió una posibilidad concreta de triunfo. La coincidencia en el oficialismo es que se espera una elección polarizada y que será necesario aguardar los resultados para ajustar la estrategia regional.

La primera vuelta está prevista para este domingo 4 de octubre. Si ningún candidato supera la mitad de los votos válidos, la segunda vuelta se realizará el 25 de octubre. La Casa Rosada proyecta definir buena parte de sus próximos movimientos regionales una vez concluida esa instancia.

La reforma del Mercosur, en el centro de la estrategia argentina

Uno de los principales asuntos que el Gobierno argentino vincula con el resultado electoral es el futuro del Mercosur. En la Casa Rosada consideran que una eventual llegada de Bolsonaro al poder podría modificar el escenario político y abrir espacio para impulsar cambios en el funcionamiento comercial e institucional del bloque.

La administración de Milei promueve una agenda que incluye reducir las barreras comerciales, revisar el Arancel Externo Común, simplificar la estructura institucional y ampliar la flexibilidad para que los países miembros puedan negociar acuerdos con terceros mercados.

El Presidente volvió a plantear esa posición durante la cumbre del Mercosur de diciembre de 2025, en Foz de Iguazú. En esa oportunidad, reclamó una "reforma institucional integral", cuestionó el nivel de protección comercial del bloque y defendió la posibilidad de avanzar en negociaciones externas mediante distintas modalidades, sin exigir acuerdos conjuntos en todos los casos.

Desde entonces, el Gobierno argentino consiguió avances parciales en torno al Arancel Externo Común y sus excepciones, aunque la reforma estructural continúa pendiente.

En Balcarce 50 reconocen que Brasil es un actor indispensable para cualquier modificación de fondo, tanto por su peso económico como por su influencia política dentro del Mercosur.

La afinidad política de Milei con la familia Bolsonaro también forma parte de este escenario. El mandatario argentino respaldó públicamente a Flávio y participó en julio de actividades vinculadas con su candidatura, cuando todavía había funcionarios argentinos que consideraban desfavorables sus perspectivas electorales.

La relación diplomática entre Argentina y Brasil

El resultado de los comicios también tendrá consecuencias sobre la relación bilateral. El vínculo político entre Milei y el gobierno de Lula se deterioró durante los últimos meses, en medio de diferencias y cuestionamientos públicos entre ambos mandatarios.

En este contexto, la representación diplomática argentina en Brasilia atraviesa una situación particular, luego del regreso a Buenos Aires del embajador Daniel Raimondi, en medio de la escalada de tensiones.

El Ejecutivo todavía no resolvió si Raimondi volverá a Brasil una vez finalizado el proceso electoral. En Nación consideran que hay margen para tomar esa decisión después del balotaje y, por el momento, mantienen abiertos los canales institucionales, comerciales y consulares para administrar la relación.

La próxima instancia relevante para la agenda regional será la cumbre de jefes de Estado del Mercosur prevista para el 4 de diciembre en Montevideo, precedida por reuniones técnicas y del Consejo del Mercado Común.

Será el primer encuentro presidencial del bloque después de que Brasil defina quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

La Casa Rosada espera el resultado electoral antes de definir sus próximos movimientos. Dentro del Gobierno, un eventual triunfo de Bolsonaro es considerado una posibilidad para retomar las negociaciones sobre la flexibilización del Mercosur con un interlocutor políticamente más cercano a Milei.

En cambio, si Lula logra la reelección, la administración argentina deberá continuar impulsando su agenda mediante negociaciones con Brasilia, en una relación bilateral que atraviesa tensiones políticas

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