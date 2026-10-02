Jalil dijo que Catamarca podría volver a exportar cobre en 2027 y "convertirse en un actor clave" del sector

El Gobierno nacional aprobó la adhesión de Glencore al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para llevar adelante una inversión de capital estimada en US$4.000 millones en el proyecto Agua Rica, en Catamarca. La decisión constituye un nuevo punto de referencia para el desarrollo de una iniciativa minera que se encuentra vinculada a la reactivación de Alumbrera y que proyecta un impacto significativo sobre la actividad económica y laboral de la provincia.

Desde Francia, donde participa de Argentina Week junto a otros gobernadores y al presidente Javier Milei, el gobernador Raúl Jalil celebró la aprobación y puso el foco en la posibilidad de que este proceso se traduzca en una nueva etapa para la producción cuprífera provincial.

"La aprobación del RIGI para Glencore es un paso importante para la reactivación de Alumbrera. A este ritmo, Catamarca podría estar exportando cobre en el segundo semestre de 2027 y convertirse en un actor clave del sector", afirmó Jalil.

La declaración del mandatario provincial coloca al proyecto Agua Rica dentro de una perspectiva más amplia: la posibilidad de que Catamarca avance hacia una etapa en la que el cobre vuelva a ocupar un lugar central en sus exportaciones y en su perfil productivo.

Jalil y el trabajo conjunto con Nación

El gobernador también destacó que la llegada de nuevas inversiones a la provincia responde, según sus palabras, al trabajo conjunto entre Catamarca y el Gobierno nacional. La aprobación del RIGI para Glencore se inscribe, de acuerdo con Jalil, en una estrategia que busca generar condiciones para ampliar la participación de empresas en distintos sectores de la economía provincial.

"Que más empresas inviertan en Catamarca es fruto del trabajo conjunto con Nación", sostuvo el mandatario.

Jalil vinculó esa tarea con la agenda desarrollada durante su estadía en Francia. En el marco de Argentina Week, explicó que tuvo la posibilidad de reunirse con representantes de empresas europeas para presentar oportunidades de inversión existentes en Catamarca.

El gobernador señaló que esas oportunidades abarcan distintos sectores:

Minería

Industria textil

Turismo

Agroindustria

En ese sentido, Jalil planteó que la agenda internacional no se limita a la promoción de un único proyecto, sino que apunta a mostrar un conjunto de posibilidades productivas de la provincia. "Son encuentros que posicionan a Argentina a nivel mundial y generan nuevas posibilidades para todas las provincias", afirmó al cerrar su declaración.

Glencore: una señal de confianza en la inversión de largo plazo

La aprobación del RIGI también fue valorada por Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, quien definió el momento como un hito para Agua Rica y vinculó la incorporación al régimen con las perspectivas de desarrollo del proyecto.

"Es un hito importante para Agua Rica y una clara señal de confianza en el marco de inversión a largo plazo de Argentina", afirmó Pérez de Solay.

El ejecutivo sostuvo además que este marco contribuye a respaldar la ambición argentina de convertirse en uno de los principales productores mundiales de cobre. En su mensaje, agradeció tanto a las autoridades nacionales como a la provincia de Catamarca por el compromiso sostenido durante el proceso de aprobación.

La definición de Glencore pone de relieve uno de los aspectos centrales de esta nueva etapa: el proyecto cuenta ahora con un marco que busca otorgar condiciones de estabilidad y previsibilidad para avanzar en las distintas instancias necesarias antes de su desarrollo.

Evaluación, financiamiento y desarrollo

Con la incorporación de Agua Rica al RIGI, se establece ese marco de estabilidad y previsibilidad para avanzar en la evaluación, el financiamiento y el desarrollo del proyecto. El proceso, sin embargo, permanece sujeto al cumplimiento de las etapas técnicas, ambientales y regulatorias aplicables.

Esos requisitos forman parte del recorrido que deberá atravesar la iniciativa y delimitan las distintas instancias previas a su desarrollo. La aprobación del régimen, en este contexto, constituye un marco para avanzar en el proyecto, mientras continúan las etapas correspondientes.

La magnitud de la inversión proyectada, estimada en US$4.000 millones, ubica a Agua Rica como una iniciativa de gran escala dentro del horizonte productivo planteado para Catamarca.

El impacto sobre el empleo

El proyecto ya tiene una dimensión laboral concreta. Actualmente, Agua Rica emplea alrededor de 2.000 personas, y la mayoría de esa fuerza laboral procede de Catamarca.

La proyección adquiere una dimensión mayor durante la etapa de construcción, para la cual se espera un pico de 3.500 trabajadores. El dato permite dimensionar el alcance que podría tener la evolución del proyecto sobre el empleo vinculado directamente con la iniciativa.

Así, la aprobación del RIGI se relaciona no solamente con el volumen de capital previsto, sino también con las expectativas asociadas a la continuidad del proyecto y a su capacidad de generar actividad laboral en la provincia.

Una proyección hacia 2027

El horizonte planteado por Raúl Jalil tiene una fecha concreta: el segundo semestre de 2027. Según la proyección expresada por el gobernador, Catamarca podría estar exportando cobre para entonces y avanzar hacia una posición relevante dentro del sector.

"A este ritmo, Catamarca podría estar exportando cobre en el segundo semestre de 2027 y convertirse en un actor clave del sector", señaló.

La frase resume la expectativa que la aprobación del RIGI genera alrededor de Agua Rica y de la reactivación de Alumbrera. El proyecto, la inversión estimada, el empleo existente y proyectado, las etapas técnicas, ambientales y regulatorias y la articulación entre Nación y provincia confluyen en un proceso cuyo próximo horizonte, de acuerdo con lo expresado por el mandatario catamarqueño, está puesto en la producción y exportación de cobre.

En ese escenario, Agua Rica aparece como uno de los ejes de una estrategia que combina inversión, minería, empleo y posicionamiento internacional, mientras Catamarca busca ampliar las oportunidades de desarrollo que, según Jalil, también fueron presentadas ante empresas europeas durante la Argentina Week en Francia.